illuxi regarde vers l'avenir - Nomination de William Grenier Chalifoux à titre d'associé

MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - illuxi est fière d'annoncer la nomination de William Grenier Chalifoux à titre d'associé responsable de l'expérience client.

«?illuxi a vécu une grande croissance pendant la pandémie et aussi une transformation d'une entreprise de service vers une entreprise de produits technologiques. Nous devions mettre en place un plan de relève pour conserver nos intérêts au Québec ainsi que de prévoir la pérennité de l'entreprise à long terme ?», explique Philippe Richard Bertrand, associé, président et chef des revenus chez illuxi.

«?William travaille avec nous depuis maintenant 4 ans. Il a joué un rôle important dans la dernière année dans la transformation de notre organisation. L'expérience client et l'accompagnement sont au coeur de nos opérations chez illuxi et William a su dynamiser la relation qu'on entretient avec l'ensemble de nos clients?», explique Marc-André Lanciault, associé, vice-président et chef des technologies chez illuxi.

«?Je suis reconnaissant envers Philippe et Marc-André de m'avoir permis d'entrer au capital d'illuxi. J'ai aussi une petite pensée pour la fondatrice d'illuxi, Geneviève Desautels, qui m'a fortement suggéré de manifester mon intérêt pour devenir actionnaire. Cette petite tape dans le dos me permet aujourd'hui de débuter une nouvelle étape de ma vie professionnelle », de conclure William Grenier Chalifoux, associé, directeur, expérience client chez illuxi.

Reconnue pour le niveau élevé de services d'accompagnement et la puissance de sa plateforme, illuxi s'est taillée une place de choix dans l'industrie du LMS, offrant des ressources et du support en français, en plus d'offrir un hébergement des données au Canada.

illuxi développe des produits et services qui facilitent le partage de connaissances et la transmission des compétences. Nous accompagnons nos clients de la conception de formations à la gestion complète des apprentissages à l'aide de notre équipe d'experts et de notre produit phare illuxiLearn.

