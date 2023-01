Aujourd'hui, c'est la Journée Bell Cause pour la cause! Apprenez-en plus sur les organismes canadiens en santé mentale et passez à l'action pour créer un changement en matière de santé mentale





La Journée Bell Cause pour la cause met en lumière des organismes oeuvrant en santé mentale qui créent des changements positifs dans leur communauté.

Regardez le documentaire ACCRO : TROUBLES DE DÉPENDANCES : des rencontres émouvantes menées par Marie-Mai et la collection de Bell Média (en anglais) de Mental Health Awareness sur Crave

et la collection de Bell Média (en anglais) de sur Crave Des événements sur la santé mentale auront lieu partout au pays.

Veuillez visiter Bell.ca/Cause pour en savoir plus.

MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, c'est la Journée Bell Cause pour la cause. Nous mettons en lumière des organismes canadiens en santé mentale qui offrent aux Canadiens un accès à des soins de santé mentale dans leurs communautés à travers le pays. Ces organismes s'efforcent de créer des changements positifs pour de nombreux Canadiens aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance.

« C'est la Journée Bell Cause pour la cause! Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les incroyables organismes en santé mentale qui, dans tout le pays, travaillent chaque jour pour fournir du soutien et des services de santé mentale aux Canadiens. En cette journée et chaque jour de l'année, nous encourageons tout le monde à prendre des mesures significatives pour créer des changements positifs. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Voici les 30 organismes que nous sommes fiers de soutenir tout au long de l'année et de présenter dans le cadre de cette campagne: ACCESS Esprits Ouverts, Aire ouverte, Anorexie-Boulimie Québec, Association canadienne pour la santé mentale, Association nationale des centres d'amitié, Choices for Youth, Eating Disorders Nova Scotia, Foundry, Hope Blooms, Institut des Familles Solides, Interligne, Rassembler (Huddle) Manitoba, Jeunes en Tête, Jack.org, Jeunesse, J'écoute, Kitikmeot Heritage Society, La Croix-Rouge canadienne, Life with a Baby, Ma Mawi Wi Chi Itata Centre, Mosaic (Colombie-Britannique), Nisa Helpline, Parlons suicide, Rainbow Resource Centre, Relief, Rise, Sashbear Foundation, Société québécoise de la schizophrénie, TAIBU, Espace Mieux-être Canada et Initiative des carrefours bien-être pour les jeunes de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez le site Web Bell.ca/cause.

Voici les activités de la Journée Bell Cause pour la cause qui se dérouleront aujourd'hui :

ACCRO : TROUBLES DE DÉPENDANCES : des rencontres émouvantes menées par Marie-Mai

Au fil d'une conversation avec un de ses proches atteint de troubles de dépendances, Marie-Mai va à la rencontre de la docteure Marie-Ève Morin, médecin de famille spécialisée en dépendances et en santé mentale, ainsi que du docteur Patrick Bordeaux, professeur agrégé de psychiatrie à l'Université Laval, dans le but de comprendre et de trouver des solutions à ce mal touchant de nombreuses personnes. Elle discute avec des personnes de tous les horizons aux prises avec des troubles telles que la comédienne Sophie Nélisse, l'autrice, actrice et activiste en santé mentale Éliane Gagnon ainsi que la médaillée olympique Marianne St-Gelais. Le documentaire sera diffusé à 19 h sur Canal Vie, Canal D et RDS INFO ainsi que le vendredi 27 janvier à 21 h sur Noovo. Il sera également disponible sur Crave dès le 25 janvier.

RDS soutient la santé mentale

Tout au long de la journée, les émissions phares de RDS présenteront des entrevues réalisées avec des spécialistes de la santé mentale et des athlètes partageant leur témoignage sur le sujet : l'ex-cycliste Geneviève Jeanson (SPORTS 30), la préparatrice mentale et psychologue de l'Institut national du sport du Québec Amélie Soulard, le docteur Lionel Carmant, ministre québécois des services sociaux, responsable des investissements en santé mentale, interpellé par la question de la santé mentale dans le sport (LE 5 À 7), Natacha Llorens de la LHJMQ et Jérôme Tremblay de l'organisme ANEB Québec à propos des troubles alimentaires dont souffrent certains joueurs d'âge junior (HOCKEY 360) et l'ancien gardien de but Cédrick Desjardins (L'ANTICHAMBRE).

De plus, le site RDS.ca proposera une entrevue d'Andrée-Anne Barbeau avec la boxeuse Marie-Pier Houle. La section JEUX VIDÉO du site hébergera un entretien avec Elsa Brais-Dussault, psychologue spécialisée en jeux vidéo. La zone vidéo et les plateformes sociales de RDS partageront les différentes initiatives produites pour la télévision.

Crave, SUPER ÉCRAN et les radios

La plateforme Crave mettra en lumière des productions traitant de la santé mentale dans une collection intitulée, « Santé mentale : on doit changer ça ». Les abonnés pourront y retrouver les documentaires SANTÉ MENTALE : L'AMÉRIQUE EN CRISE, MAMAN, POURQUOI TU PLEURES?, LA SANTÉ MENTALE : UNE NOTE À LA FOIS, LA DÉTRESSE AU BOUT DU RANG, les séries EUPHORIA et SORTEZ-MOI DE MOI, le film MOMMY, et plusieurs autres titres.

À SUPER ÉCRAN, le documentaire de HBO LE POIDS DE L'OR traitant de la santé mentale dans le sport sera présenté sur la chaîne dès 21 h.

Sur les ondes radio, Rouge FM et ÉNERGIE offriront à leurs auditeurs un sujet en lien avec la santé mentale dans les principales émissions de la journée. De plus, Marie-Mai sera une des Fantastiques à l'émission VÉRONIQUE ET LES FANTASTIQUES pour discuter du documentaire ACCRO : TROUBLES DE DÉPENDANCES.

Noovo, Noovo Info, Noovo.ca et Noovo Moi

La santé mentale occupera une place importante dans la programmation de la chaîne. Julie Snyder recevra sur le plateau de LA SEMAINE DES 4 JULIE des invités spéciaux pour discuter de santé mentale. Noovo Info fera aussi de la santé mentale un sujet important de la journée. Un reportage sur les impacts de la pandémie chez les jeunes et les adolescents sera présenté dans les différentes éditions du FIL. Le site noovo.info proposera notamment un texte sur le long processus à suivre pour trouver un psychologue ou un thérapeute. À 22 h 30, le sujet de l'émission LES DÉBATTEURS DE NOOVO sera également en lien avec la santé mentale.

Noovo.ca proposera une collection spéciale en lien avec la santé mentale intitulée « La santé mentale : parlons-en! », qui comprendra les titres SANTÉ MENTALE : PLUS FORTS ENSEMBLE, MON PIRE CAUCHEMAR, SURVIVRE AU SPORT et plusieurs autres.

Du côté de Noovo Moi, le dossier « Santé mentale » sera mis de l'avant toute la journée afin d'offrir du soutien et des ressources aux gens qui en ressentent le besoin.

Discussion en groupe en direct sur la santé mentale animée par la Fondation CERVO

La Fondation CERVO hissera le drapeau de Bell Cause pour la cause. Un événement virtuel Facebook Live suivra ensuite à midi (HE) : On fait quoi maintenant? Comme Caroline, on AGIT! Lors de cet événement gratuit, le témoignage de Caroline, une femme inspirante qui a décidé de passer à l'action après avoir souffert de troubles de santé mentale pendant trente ans, sera présenté.

Le hockey en parle - Place Bell

Les Rockets de Laval et Bell Cause pour la cause s'associent dans le cadre de l'initiative Le hockey en parle à la Place Bell. Les spectateurs entendront parler de la Fondation Cité de la Santé et les ambassadeurs de Bell Cause pour la cause accueilleront les spectateurs, distribueront des bracelets et manifesteront leur soutien à la santé mentale.

Fondation Cité de la Santé

La Fondation Cité de la Santé de Laval fera une annonce importante en lien avec les rénovations en cours de l'unité de psychiatrie de l'hôpital de la Cité de la Santé. L'événement se déroulera à 9 h, à l'extérieur de l'ancien hôtel de ville de Laval.

Studios Bell Média

Les émissions CTV YOUR MORNING , THE MARILYN DENIS SHOW , THE SOCIAL , et ETALK présenteront une variété d'histoires sur le sujet de la santé mentale, avec des invités comme des experts en santé mentale et des Canadiens confrontés à des problèmes de santé mentale. Des ressources et des renseignements sur la façon de soutenir des proches et d'obtenir de l'aide seront aussi proposés dans le cadre des émissions.

Les plateformes numériques de CTV soulignent la santé mentale

CTV.ca et l'application CTV mettront en vedette la programmation de la Journée Bell Cause pour la cause dans les émissions du réseau en plus de proposer des collections nouvelles et passées axées sur la sensibilisation à la santé mentale, la santé et le bien-être. Des discussions avec des experts dans le domaine de la santé mentale ainsi qu'une collection de films sur la sensibilisation à la santé mentale à regarder en lecture en continu à tout moment seront également présentées.

Crave met en lumière la santé mentale

Dans sa collection Mental Health Awareness , Crave propose une programmation (scénarisée et non scénarisée) en anglais visant à explorer les problèmes de santé mentale. Elle comprend des films comme All My Puny Sorrows, Silver Linings Playbook et Four Good Days; des documentaires comme Nothing Compares, Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain, Phoenix Rising, Brene Brown: Atlas of the Heart, et Howie Mandell: But, Enough About Me; des séries dramatiques comme Born for Business, In Treatment et Succession; sans oublier des comédies comme Gary Gulman: The Great Depresh et Work in Progress. En outre, la série dramatique francophone originale de Crave Sortez-moi de moi (Way Over Me) est proposée avec sous-titres et doublage en anglais.

TSN met l'accent sur la santé mentale et les sports

Le contenu de la Journée Bell Cause pour la cause sera présenté sur toutes les plateformes de TSN, alors que le leader du sport au Canada amplifie et partage les messages des équipes et des personnalités du monde du sport. Ces messages seront diffusés sur SportsCentre, sur le blogue de TSN.ca Join the Conversation: Bell Let's Talk Day, sur toutes les plateformes de médias sociaux de TSN et dans le segment du 25 janvier de DIGITAL SPORTSCENTRE.

Projection au kiosque TIFF Bell Lightbox

Le TIFF célèbre le pouvoir du cinéma pour donner une voix à la santé mentale et promouvoir le bien-être en rassemblant les gens. En soutien à la Journée Bell Cause pour la cause, assistez à une projection rétrospective gratuite de courts métrages de Carol Nguyen, dont Nanitic. Ce court métrage fait partie de la sélection officielle des dix meilleurs films canadiens de 2022. La projection sera suivie d'une conversation sur scène avec la réalisatrice sur le développement de sa voix en tant que cinéaste et sur l'exploration de ses expériences personnelles de perte et de recherche d'identité, ainsi que sur l'histoire de sa famille.

La Gendarmerie royale du Canada soutient la sensibilisation à la santé mentale dans tout le pays

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) s'est engagée à accorder la priorité à la santé mentale. Cela fait partie de son mandat à créer des changements positifs pour l'institution et les collectivités. En tant que fière partenaire de la Journée Bell Cause pour la cause, la GRC organise des cérémonies de lever du drapeau dans tout le pays afin de contribuer à la sensibilisation à la santé mentale.

Projection de films gratuite et conversation sur la santé mentale de Hot Docs

En partenariat avec Workman Arts et Hot Docs, Bell Cause pour la cause présentera une projection gratuite de My Sister Liv lors de la Journée Bell Cause pour la cause. Tout au long du film, nous suivons le périple de la famille de Liv, qui poursuit courageusement son voyage d'amour et de perte, pour aider à mettre fin au suicide des jeunes. Après la projection aura lieu une table ronde avec des experts et des invités spéciaux au sujet du suicide. Pour en savoir plus et obtenir vos billets, veuillez visiter le site hotdocs.ca

Séance d'information du Royal

Une séance d'information spéciale pour la Journée Bell Cause pour la cause menée par des experts du Royal sur les meilleures manières de prendre soin de sa santé mentale et d'aider les autres se tiendra de midi à 13 h au Algonquin Commons Theatre (1385 avenue Woodroffe, Nepean). Animé par Stefan Keyes de CTV, cet événement gratuit virtuel et en personne met en vedette des experts du Royal en santé mentale. Leur objectif est d'aider les jeunes de la nouvelle génération et les gens qui les soutiennent à prendre en charge leurs besoins en matière de santé mentale. Les conférenciers comprennent la docteure Gail Beck, cheffe du personnel par intérim et psychiatre en chef au Royal, Mike Souilliere, directeur, service des soins aux patients, toxicomanie et troubles concomitants au Royal, et le docteur Zachary Kaminsky de la chaire de recherche DIFD et Mach-Gaensslen sur la prévention du suicide au Royal.

Des édifices notables s'illuminent en bleu

Pour marquer la Journée Bell Cause pour la cause, plusieurs édifices notables et emplacements importants dans différentes villes s'illumineront en bleu, notamment l'Édifice de la Confédération, la résidence de la lieutenante-gouverneure de Terre-Neuve-et-Labrador et la Tour Cabot au sommet du Signal Hill situés à St. John's, l'hôtel de ville et le Market Square à Kingston, l'enseigne d'Ottawa au marché By, l'enseigne de Toronto, ainsi que l'hôtel de ville et le pont Burrard à Vancouver, les lettres formant le mot Winnipeg à The Forks, et l'aéroport international de Montréal a installé le logo Bell Cause pour la cause sur sa façade.

Lever de drapeaux Bell Cause pour la cause

Plus de 200 collectivités et organismes partout au Canada témoignent une fois de plus leur soutien à la santé mentale avec des levers de drapeaux Bell Cause pour la cause, notamment : Channel-Port aux Basques, Charlottetown, Deer Lake, Fredericton, Kingston, Isaksimagit Inuusirmi Katujjiqatigiit Embrace Life Council, Première nation Kwikwetlem, Laval, Magog, Première nation Mississauga, Montréal, Ottawa, Paradise, Westmount, Première nation Whitefish River et Whitehorse. Les drapeaux seront également levés par les gouvernements du Manitoba, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que sur les bases des Forces armées canadiennes, les divisions de la Gendarmerie royale du Canada et les services de police du pays, et par divers établissements d'enseignement postsecondaire et les filiales de l'Association canadienne pour la santé mentale.

Engagement des étudiants dans les universités et les collèges

La campagne Bell Cause pour la cause sur les campus touchera plus de 200 universités, collèges et Cégeps d'un bout à l'autre du Canada. La campagne comprend un éventail d'événements sur les campus afin de mettre en lumière la santé mentale et le bien-être chez les étudiants, notamment plus de 200 matchs collégiaux et universitaires Bell Cause pour la cause. Des écoles projetteront également des courts métrages sur la santé mentale fournis par le Festival de films Au Contraire . Tout au long de la journée sur les campus, dans les Chartwells participants, la totalité des profits de certains articles identifiés sera versée aux services de santé mentale et de bien-être des étudiants.

Déjeuner-causerie à la Chambre de commerce de Belleville

Vouée à accroître la sensibilisation, l'acceptation et le nombre d'actions prises pour faire avancer la cause de la santé mentale, la Chambre de commerce de Belleville vous invite à vous joindre à elle à 7 h (HE) pour entendre parler du bien-être mental en milieu de travail.

Promenades thérapeutiques en forêt avec la Kawartha Conservation

Dirigées et animées par Kristie Virgoe, guide de thérapie forestière certifiée, ces promenades thérapeutiques en forêt sont une façon engageante de se reconnecter à la nature et à soi-même. Il s'agit d'une exploration de la nature et de notre capacité à créer un lien avec le monde dans lequel nous vivons. La promenade se fait à un rythme lent, qui fait appel à tous vos sens pour explorer la forêt, car le temps passé dans la nature améliore notre bien-être mental, spirituel et physique. Pour vous inscrire à la promenade, visitez Calendrier - Kawartha Conservation .

Le hockey en parle - Sénateurs d'Ottawa

Les Sénateurs d'Ottawa organiseront au Centre Canadian Tire leur soirée annuelle Bell Cause pour la cause dans le cadre de l'initiative de sensibilisation à la santé mentale Le hockey en parle. Les partisans des Sénateurs auront l'occasion d'en apprendre davantage sur les organismes en santé mentale DIFD (Do it For Daron) et Soldier On. De plus, Mary Walsh, ambassadrice de Bell Cause pour la cause, et Stephanie Richardson, amie de Bell Cause pour la cause, procéderont à la mise au jeu protocolaire pour lancer la soirée.

Punjabi Resilience & Empowerment in Mental Health (« P.R.E.M. »)

Les membres de PREM feront des présentations dans des salles de classe du nord-est de Calgary à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause afin de mettre en valeur les livres écrits et publiés par les membres des communautés noires, autochtones et de couleur travaillant dans le domaine de la santé mentale, et de discuter des raisons pour lesquelles la représentation est importante du point de vue de la santé mentale : « être représenté dans la société dans laquelle on réside ».

Match Bell Cause pour la cause des Raptors 905

L'équipe affiliée aux Raptors de Toronto de la NBA Gatorade League, les Raptors 905, tiendra son match annuel de la Journée Bell Cause pour la cause contre l'Escadron de Birmingham, affilié aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans. Le coup d'envoi du match spécial sera donné à 11 h. Les étudiants de la région ont été invités à le regarder et à en apprendre davantage sur la façon de créer des changements positifs pour la santé mentale.

Match Bell Cause pour la cause des Timmins Rock

Joignez-vous au club de hockey junior A Timmins Rock de la Ligue de hockey junior canadienne, alors qu'il sensibilise les gens à la santé mentale lors de la soirée de son match annuel Bell Cause pour la cause. Les billets sont offerts sur le site https://timminsrock.com/tickets .

Atelier Un acte courageux : demander de l'aide

Nisa Helpline organise un atelier gratuit dans le cadre de la série « Her Wellness Journey », intitulé A Courageous Act: Seeking Support (Un acte courageux : demander de l'aide) avec Saadia Khan, accompagnatrice personnelle agréée, ICF . Dans le cadre de cet atelier, Mme Khan partagera ses connaissances sur ce que signifie le fait de chercher à obtenir de l'aide et sur la manière de mettre en place un système de soutien positif. Les participants exploreront ce que peut représenter de l'aide pour un individu, qu'il s'agisse d'une thérapie, d'une conversation avec un bon ami, d'une activité ou de l'apprentissage de nouvelles compétences. Surtout, ils y découvriront des façons d'éliminer la stigmatisation, la culpabilité et la honte associées au fait d'avoir besoin du soutien de professionnels, de ressources et d'outils pour traverser une période difficile.

Événements dignes de mention se déroulant après le 25 janvier :

Inauguration de l'espace virtuel T'as Ta Place de Arborescence, pour les 13-25 ans

Le 31 janvier, de 18 h 30 à 20 h, vous êtes conviés à participer au premier événement du nouvel espace virtuel créé par les services jeunesse d' Arborescence , pour les proches en santé mentale. Créez votre avatar dans un environnement 8 bit pour venir discuter avec des intervenants psychosociaux, jouer à des jeux d'arcade, consulter de la documentation sur les enjeux de santé mentale, écouter des balados et plus encore! L'espace virtuel T'as Ta Place s'apparente à une maison des jeunes sur le Web. Événement gratuit en ligne. Pour vous inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYvRSR0gVqUNGV2W-o7ZX39eldBQjaDGSk77xZb1Jkq82DSg/viewform .

Conférence « C'est normal » [« It's Normal »] de Arborescence, pour membres et non-membres

Le mercredi 1er février, de 18 h à 20 h (HE), Arborescence vous convie à assister au témoignage d'Angie Dupuis, paire aidante famille. Lors de cette conférence, elle vous partagera son expérience et ses connaissances afin de mieux vous outiller dans l'accompagnement d'un proche vivant avec des troubles de santé mentale. Événement gratuit en présentiel au 1260, Sainte-Catherine Est, Bureau 210. En face de la station de métro Beaudry. Pour vous inscrire : envoyez un courriel à [email protected] .

La Chambre de commerce de Winnipeg : Créer des espaces mentalement sûrs en milieu de travail

Le 26 janvier, Deborah Gillis, présidente et chef de la direction de la Fondation du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CTSM) , vous parlera de ses propres expériences pendant la pandémie et des ressources fondées sur des données probantes qui peuvent vous aider à accorder la priorité à la santé mentale en milieu de travail. En raison de la pandémie, votre équipe de travail a dû faire face à l'isolement, l'anxiété, la maladie et l'incertitude. Aujourd'hui plus que jamais, les gens en milieu de travail doivent parler et aborder les problèmes de santé mentale. En tant que leader de votre organisme, que pouvez-vous faire pour créer un espace sûr où vos employés se sentent le mieux possible? Le poids de la charge de travail, de notre vie personnelle et de la situation mondiale peut être pesant... En tant que leader, comment prenez-vous soin de votre propre santé mentale?

Célébration de la Journée Bell Cause pour la cause : comprendre les interventions présentant un risque suicidaire

Navigating Onward (une division de la London Family Court Clinic) et le London-Middlesex Suicide Prevention Council organisent un atelier gratuit d'une demi-journée, intitulé Understanding Suicide Risk Interventions (Comprendre les interventions présentant un risque suicidaire). Celui-ci sera présenté en anglais le 26 janvier de 13 h à 16 h (HE) par Heather Fredin, B.A., D.A.T., M.Ed., conseillère en psychologie et psychothérapeute agréée. Cette séance fournira des stratégies pratiques afin de comprendre les interventions efficaces pour la réduction du risque suicidaire (recherche et pratique actuelles).

Atelier de dessin de style artistique Woodland en ligne avec Lucia Laford

Guidés par Lucia Laford (Waawaaskone Qwe), les artistes de tous âges et de toutes capacités sont invités à apprendre à dessiner dans le style artistique Woodland! Cet atelier fait partie de la programmation Boreal Creates de VIBE Arts. VIBE Arts fera également une annonce concernant un nouveau partenariat avec Bell Cause pour la cause.

Programme de certification Leadership en santé mentale au travailMC

Dans le cadre de l'engagement de Bell à donner l'exemple dans son propre milieu de travail et à encourager l'engagement au travail au pays, l'entreprise offre maintenant gratuitement le programme de certification Leadership en santé mentale au travailMC à certains partenaires de Bell et de Bell Cause pour la cause.

On doit changer ça. Passons à l'action lors de la Journée Bell Cause pour la cause et tout le reste de l'année!

Aujourd'hui et chaque jour de l'année, nous pouvons tous prendre des mesures significatives pour créer des changements positifs. La campagne On doit changer ça demande à chacun de jouer un rôle et donne des exemples pratiques de façons de contribuer à créer des changements positifs dans nos foyers, nos écoles, nos emplacements de travail et nos communautés. Voici certains gestes que nous pouvons tous poser :

C hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale

hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale H issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation

issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation A pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale

pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale N ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive

ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive G uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources

uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources E ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale

ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale Ralliez-vous au mouvement et partagez vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause

Veuillez visiter Bell.ca/Cause pour obtenir d'autres idées et faites part de vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause pour aider à inspirer d'autres personnes à se joindre au mouvement pour contribuer à créer des changements positifs.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il est un facteur clé de l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 400 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

