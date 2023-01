Fidelity Investments Canada s.r.i. lance une nouvelle solution de couverture





De plus, le nouveau Portefeuille Fidelity PassageMC 2065 s'ajoute à la gamme de portefeuilles de retraite à date cible de Fidelity.

TORONTO, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a lancé le Fonds Fidelity Actions américaines - Couverture de marché stratégique (« le Fonds ») pour aider les investisseurs qui recherchent une croissance du capital à composer avec la volatilité continue des marchés.

Le Fonds vise à accroître le capital à long terme en investissant principalement dans les actions de certaines des plus importantes sociétés américaines. Le Fonds a recours à une stratégie de produits dérivés fondée sur des options pour couvrir son exposition au marché afin d'atténuer le risque de baisse tout en offrant une participation aux hausses.

« Élargir l'éventail de produits offerts aux investisseurs ainsi que leur accès à des options de placement diversifiées est l'une de nos priorités. Cela inclut les solutions conçues pour les aider à conserver leurs placements lorsque les marchés sont volatils, affirme Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing chez Fidelity. Notre nouveau Fonds Fidelity Actions américaines - Couverture de marché stratégique visera à équilibrer le risque tout en favorisant la croissance de l'épargne, contribuant ainsi à soutenir la résilience des investisseurs dans les contextes difficiles. »

Ce nouveau fonds, qui sera géré par Zach Dewhirst, Mitch Livstone et Eric Granat, tirera parti du réseau de recherche mondial de Fidelity et de son savoir-faire en matière de placements.

Principaux avantages pour les investisseurs :

Élément défensif permanent : Le Fonds propose une stratégie de produits dérivés axée sur les options pour atténuer le risque de baisse et participer aux hausses du marché.

Le Fonds propose une stratégie de produits dérivés axée sur les options pour atténuer le risque de baisse et participer aux hausses du marché. Exposition réduite au risque : Une couverture intégrée fondée sur les options contribue à atténuer le risque de baisse lorsque les cours des actions diminuent, réduisant ainsi les décisions négatives et émotionnelles visant à prédire l'orientation des marchés.

Une couverture intégrée fondée sur les options contribue à atténuer le risque de baisse lorsque les cours des actions diminuent, réduisant ainsi les décisions négatives et émotionnelles visant à prédire l'orientation des marchés. Réduction des risques liés aux marchés boursiers : Une réduction du risque et une atténuation des replis peuvent favoriser une expérience de placement plus harmonieuse et inciter les investisseurs à conserver leurs placements.

Portefeuille Fidelity PassageMC 2065

Le Rapport 2022 de Fidelity sur la retraite révèle que les investisseurs qui disposent d'un plan de retraite écrit se sentent mieux préparés pour la retraite du point de vue financier, social, physique et émotionnel que ceux qui n'en ont pas. Afin de répondre à la demande des investisseurs et des conseillers, nous avons lancé le Portefeuille Fidelity PassageMC 2065, élargissant ainsi notre gamme de fonds à date cible. Ce portefeuille vise à procurer un rendement total élevé en adoptant une stratégie de répartition de l'actif dynamique et en investissant principalement dans des fonds sous-jacents généralement composés d'actions, de titres à revenu fixe ou d'instruments du marché monétaire.

Les produits tels que le Portefeuille Fidelity PassageMC 2065 peuvent aider les Canadiens et les Canadiennes à planifier leur retraite grâce à une stratégie de placement à long terme conçue pour réduire le risque au fil du temps en investissant davantage dans les titres à revenu fixe à mesure que l'investisseur se rapproche de la retraite.

Fidelity propose maintenant des portefeuilles Fidelity PassageMC assortis de dates cibles allant de 2005 à 2065, par tranches de cinq ans, pour permettre aux investisseurs de faire correspondre leur horizon temporel au portefeuille approprié.

Gestionnaires de portefeuille du Fonds Fidelity Actions américaines - Couverture de marché stratégique



Zach Dewhirst

Zach Dewhirst est gestionnaire de portefeuille et chef de l'équipe de recherche quantitative sur les actions.

Au cours des 10 dernières années, M. Dewhirst a géré un vaste éventail de portefeuilles d'actions couvrant des disciplines, des régions et des objectifs variés.

Avant de se joindre à Fidelity en 2007, il a occupé plusieurs postes en recherche quantitative chez Pan Agora Asset Management et Putnam Investments. Il oeuvre dans le domaine des services financiers depuis 1999.

Mitch Livstone

Mitch Livstone est chef des placements, Solutions d'arbitrage et de couverture chez Fidelity. À ce titre, il est responsable de l'équipe qui élabore et gère les instruments de placement non traditionnels. Il se concentre principalement sur les stratégies d'arbitrage axées sur la valeur relative et les solutions de couverture défensives.

M. Livstone a commencé sa carrière chez Fidelity en 1996. Il a par ailleurs travaillé comme gestionnaire de portefeuille chez Harvard Management et Geode Capital Management, où il a également dirigé l'équipe d'arbitrage et agi à titre de chef des placements et gestionnaire de portefeuille d'un fonds de couverture axé sur la biotechnologie.

Eric Granat

Eric Granat est gestionnaire de portefeuille de plusieurs stratégies expérimentales axées sur les options. Il est également responsable de la conception et de la mise en oeuvre de produits dérivés et présente des analyses de marché et des solutions de produits dérivés personnalisées aux équipes de gestion de portefeuille afin de rehausser les caractéristiques de rendement et de risque des portefeuilles.

Avant son retour chez Fidelity en 2012, M. Granat a été gestionnaire de portefeuille et négociateur chez Rampart Investment Management et analyste et programmeur principal à la Financière Sun Life. Il oeuvre dans le domaine des services financiers depuis 1997.

Pour de plus amples renseignements, visitez fidelity.ca.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels.



Étant une société d'intérêt privé, nous déployons nos ressources de classe mondiale et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 196 milliards de dollars pour nos clients (au 19 janvier 2023), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.



Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement et de FNB en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable, de fonds communs de placement non traditionnels et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en valeurs mobilières, les banques et les compagnies d'assurance.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus d'un fonds commun de placement ou d'un FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Le Fonds Fidelity Actions américaines - Couverture de marché stratégique adopte une stratégie rigoureuse basée sur les options conçue pour atténuer le risque de baisse en ayant recours à des produits dérivés. La stratégie employée par le Fonds, bien qu'elle soit conçue pour compenser ou atténuer une diminution de la valeur des placements du Fonds, n'élimine pas complètement le risque de baisse. L'utilisation d'une stratégie basée sur les options ne comporte aucune garantie; les options peuvent expirer sans valeur et le Fonds peut perdre le montant total des primes qui sont payées pour acheter ces options.

