enosix rejoint le programme de partenariat technologique de MuleSoft

enosix lance un connecteur certifié MuleSoft pour simplifier l'intégration bidirectionnelle en temps réel des plates-formes ERP S/4HANA et SAP ECC. L'objectif est d'aider les entreprises à offrir des expériences client intelligentes, plus rapidement

CINCINNATI, 25 janvier 2023 /PRNewswire/ -- enosix , le principal fournisseur de technologies d'intégration de données SAP préconstruites en temps réel, a annoncé aujourd'hui avoir rejoint le programme de partenariat technologique de MuleSoft et contribué à l'écosystème de partenaires en proposant un 8 connecteur certifié MuleSoft pour les plates-formes ERP S/4HANA et SAP ECC ». Le « connecteur SAP d'enosix », accessible sur la plate-forme Anypoint Exchange , permettra aux entreprises de simplifier l'intégration de SAP puisque les clients pourront développer rapidement des intégrations bidirectionnelles évolutives et en temps réel.

« Les projets de transformation numérique d'aujourd'hui nécessitent un accès en temps réel aux sources de données stratégiques. Nous envisageons un avenir où les intégrations PIP (Packaged Integration Processes) comme le connecteur SAP d'enosix constitueraient un formidable levier pour les solutions iPaaS afin de fournir une intégration SAP d'entreprise en temps réel. Nous sommes heureux d'annoncer que MuleSoft et enosix seront les pionniers de cette idée d'une solution iPaaS pour faire de l'intégration évolutive, bidirectionnelle et en temps réel avec SAP une réalité », a déclaré Nick Fera, PDG d'enosix.

Le connecteur SAP d'enosix pour MuleSoft est certifié à la fois pour les suites SAP ECC et S/4HANA. Ainsi, les clients SAP utilisant l'une des deux versions pourront intégrer rapidement MuleSoft et Salesforce Cloud Solutions à leur suite. En exploitant la logique commerciale complexe de SAP, notamment les produits et les prix configurables, sans la latence de la réplication ou de la synchronisation des données, ce connecteur vient achever le dernier kilomètre stratégique de l'intégration SAP lors des transformations numériques complexes. Le connecteur est alimenté par le cadre API certifié SAP d'enosix, qui ne nécessite aucune conception, aucun codage ni aucune formation et fournit des solutions robustes en temps réel, entièrement sécurisées et régies par la plate-forme Anypoint pour les clients SAP en quelques semaines, et non plus en quelques mois.

« Les industries sont confrontées à de nouvelles exigences qui les poussent à accélérer le rythme de la transformation numérique », a affirmé Dan McAllister, vice-président senior des alliances et canaux mondiaux, MuleSoft, Salesforce. « L'étude comparative sur la connectivité montre que les problèmes d'intégration ralentissent les initiatives numériques stratégiques pour 88 % des organisations. Grâce à ce partenariat, nos clients mutuels peuvent permettre à n'importe quelle équipe d'intégrer des applications et des données et d'automatiser les processus métier, pour une innovation plus rapide et des expériences client et collaborateur exceptionnelles. »

Les clients de MuleSoft peuvent en savoir plus sur le connecteur SAP certifié d'enosix pour MuleSoft 4 en visitant le site https://www.mulesoft.com/exchange/com.enosix.mule/enosix-connector/minor/1.0/ ou le site Web d'enosix à l'adresse https://enosix.com/mulesoft-sap-integration-with-enosix/ .

À propos de enosix, Inc

enosix est la référence en matière d'intégration ERP SAP préconstruite en temps réel. Grâce à la virtualisation transparente des données en temps réel, enosix permet aux entreprises d'offrir une expérience client plus agile et plus conforme en réduisant la saisie de données sur chaise tournante, source d'erreurs, et les retards d'informations qui peuvent nuire à la fidélisation des clients. Au lieu de cela, enosix connecte de manière transparente les systèmes SAP ECC et S/4HANA aux systèmes d'engagement frontaux modernes, notamment : Salesforce Cloud Solutions, MuleSoft, ServiceNow OTM et Procurement Asset Management, et bien d'autres, pour favoriser une transformation numérique rapide. En attendant la migration vers S/4HANA, les traductions de la logique d'intégration peuvent être mises en oeuvre avec ECC, puis facilement utilisées avec S/4HANA. La plate-forme enosix s'appuie sur des intégrations PIP (Packaged Integration Processes) avec peu ou pas de code, qui permettent aux entreprises de réaliser rapidement de la valeur (en quelques semaines au lieu de quelques mois). L'utilisation de la virtualisation des données par enosix déverrouille les données, les processus commerciaux, les autorisations et les permissions utilisateur du système SAP sans avoir à les recréer à partir du front-end ; elle fournit la traduction back-end dans une intégration bidirectionnelle, en temps réel et facile à comprendre. Pour plus d'informations, consultez www.enosix.com

À propos de Salesforce

Salesforce, leader mondial de la gestion de la relation client, permet aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs de se transformer numériquement et de créer une vision à 360° de leurs clients. Pour plus d'informations sur Salesforce, rendez-vous sur : www.salesforce.com .

