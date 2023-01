/R E P R I S E -- Avis aux médias - Forum de l'UMQ sur l'intégration des activités minières le 26 janvier à Gatineau/





MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) tiendra le 26 janvier prochain, au Palais des congrès de Gatineau, un Forum municipal ayant pour thème Intégration des activités minières : acceptabilité sociale et cohabitation.

L'événement, organisé en collaboration avec la MRC de Papineau et animé par l'entrepreneure et conférencière Anne Marcotte, réunira près de 200 élues, élus, préfètes, préfets et gestionnaires municipaux de partout au Québec. Il vise à faire le point sur l'encadrement des activités minières par les municipalités et à identifier les pistes d'action à prioriser pour moderniser les dispositions en vigueur concernant les territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM).

M. Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé, Mme France Bélisle, mairesse de Gatineau, M. Joé Deslauriers, président du Caucus des municipalités locales de l'UMQ et maire de Saint-Donat, et M. Benoit Lauzon, maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau, participeront à une mêlée de presse après l'événement et seront disponibles sur place pour accorder des entrevues.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont invités à compléter le formulaire en ligne à cet effet d'ici le 25 janvier ou à se présenter au comptoir d'inscription sur place pour obtenir une accréditation.



HORAIRE

8 h à 9 h Accueil et inscription

9 h à 9 h 15 Ouverture et mots de bienvenue



M me France Bélisle, mairesse de Gatineau

M. Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé

M. Benoit Lauzon, maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau





9 h 15 à 9 h 45 Un regard économique sur le nouvel intérêt pour les minéraux critiques et stratégiques et l'impact pour le Québec



M. René Vézina, conférencier, chroniqueur et journaliste

9 h 45 à 9 h 50 Message vidéo de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina

9 h 50 à 10 h 05 Les activités minières et le rôle du gouvernement du Québec



Mme Line Drouin, sous-ministre au ministère des Ressources naturelles et des Forêts

10 h 05 à 11 h L'intégration des activités minières sur les territoires : le rôle incontournable du milieu municipal



M. Marc Carrière, préfet de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

M. Marc L'Heureux, maire de Brébeuf et préfet de la MRC des Laurentides

M me Isabelle Perreault, vice-présidente du Caucus des municipalités locales de l'UMQ, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez et préfète de la MRC de Matawinie

M. Éric Morency, directeur du Service de l'aménagement du territoire de la MRC d'Argenteuil







11 h à 11 h 15 Pause-café

11 h 15 à 12 h 10 Quels leviers pour les municipalités dans le processus de développement minier?



Mme Julie Reid Forget, experte en développement minier responsable

12 h 10 à 13 h 10 Dîner

13 h 15 à 13 h 45 Présentation de la démarche de la MRC de Papineau pour l'élaboration de propositions pour favoriser une intégration harmonieuse des activités minières aux territoires



M. Benoit Lauzon, maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau

M. Arnaud Holleville, directeur du Service de l'aménagement du territoire de la MRC de Papineau

Mme Olive Kamanyana, conseillère municipale à la Ville de Gatineau





13 h 45 à 14 h Le point de vue de l'industrie minière aux territoires



Mme Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'Association minière du Québec

14 h à 14 h 10 Le point de vue de Québec Meilleure mine



M. Ugo Lapointe, cofondateur et porte-parole de la coalition Pour que le Québec ait meilleure mine

14 h 10 à 14 h 50 L'acceptabilité sociale des activités minières



M. Simon Poitras, vice-président et stratège en communication chez TACT Conseil

14 h 50 à 15 h Présentation du projet de Déclaration municipale de Gatineau pour l'intégration harmonieuse des activités minières aux territoires

15 h Mot de la fin

Vers 15 h 05 Mêlée de presse avec les porte-parole de l'UMQ



