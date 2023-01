Recherche soleil d'hiver à moindre coût : L'Égypte, destination plébiscitée par les Français pour les longs séjours





Les pays chauds ont toujours été plébiscités par les nomades numériques et les retraités pour passer l'hiver au soleil. Mais avec une hausse générale de 20% des prix du gaz, de l'énergie et des denrées alimentaires, faire des économies est dans l'esprit de tous les Français cette année. Alors, où les chercheurs de soleil élisent-ils domicile pour profiter du soleil en hiver, et ce à moindre coût ?

Si l'Égypte fait partie des destinations plébiscitées par les Français depuis déjà des années, le pays devient aujourd'hui particulièrement populaire pour poser ses valises pendant quelques semaines et profiter du soleil d'hiver. Comme mentionné par de nombreux tour operateurs, un séjour d'un mois dans un hôtel 3 étoiles haut de gamme ou 4 étoiles de luxe reviendrait au même prix qu'un séjour en France d'une semaine. En plus des prix attractifs, les plages paradisiaques et les températures estivales font de l'Égypte la destination idéale pour les longs séjours. Pour cet hiver, le pays attend de plus en plus de Français qui viendront passer la saison froide au pays des pyramides.

En effet, le calcul est simple : Le budget s'élève à environ 1 338 ? euros par couple pour un séjour de quatre semaines en Égypte sous le soleil en hiver, comprenant

220 ? pour un vol aller-retour depuis la France

24 ? par nuit dans un hôtel trois ou quatre étoiles

Environ 8 euros pour un dîner de trois plats dans un restaurant local.

En comparaison, un ménage français composé de deux personnes dépense en moyenne 1509 euros rien pour le gaz, l'énergie et les courses alimentaires, pour une durée égale.

Selon Amr El-Kady, CEO de l'Egyptian Tourism Authority, « L'Égypte est toujours heureuse d'accueillir des voyageurs en provenance d'Europe. Nous faisons de notre mieux pour rendre leur séjour aussi facile et abordable que possible. Cet hiver, nous invitons les voyageurs à passer les mois froids sous le beau soleil égyptien, pour leur faire vivre de fantastiques expériences tout en limitant leurs dépenses. »

L'Egypte : 1001 atouts pour un long séjour d'exception.

Du Caire à Louxor, du désert subjuguant au delta luxuriant du Nil : L'Égypte est le rêve de tout voyageur. Qu'il s'agisse de plonger dans le riche monde sous-marin de la mer Rouge, de naviguer sur le Nil vers le coucher du soleil ou de retracer les secrets des anciens Égyptiens au coeur de temples spectaculaires, le pays des pharaons a quelque chose à offrir aux envies de chacun.

Parmi les plus célèbres sites figure la capitale, Le Caire, où s'immerger dans toutes les époques de l'Histoire du pays au Grand Musée Égyptien, et visiter les célèbres Pyramides de Gizeh avec l'impressionnant Sphinx. La ville de Louxor est également listée chez les incontournables, avec la Vallée des Rois, le Temple de Karnak et le légendaire Temple de Louxor, qui continue d'enchanter avec ses histoires anciennes.

Les choix sont également multiples pour les voyageurs en quête d'aventures. L'Égypte n'est pas seulement qu'un paradis pour les plongeurs, mais propose aussi des excursions dans le désert, des croisières sur le Nil et des paysages à couper le souffle, comme le parc national du Canyon coloré dans la péninsule du Sinaï. Alors que l'écotourisme devient de plus en plus populaire dans le pays et que les séjours spirituels s'y développent, l'Égypte est également connue pour ses séjours bien-être avec des infrastructures de qualité et de superbes spas.

L'Égypte est facilement accessible depuis la France grâce à de nombreuses liaisons aériennes : Il existe des vols directs vers la station thermale d'Hurghada (depuis Paris, Lille, Lyon, Mulhouse), et également vers Sharm el Sheikh depuis Paris.

