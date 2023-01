Dar - Ingénieur Civil Principal sur le projet de l'aéroport Centralny Port Komunikacyjny - inaugure un nouveau bureau en Pologne





Le 16 janvier, Dar Al-Handasah Consultants ? Dar ? a inauguré son nouveau bureau en Pologne sur l'avenue Aleje Jerozolimskie, 142 B 02-305, en Varsovie. Cette décision fait suite au lancement par l'entreprise de ses activités de conception en tant qu'ingénieur civil principal sur le projet du nouvel aéroport central polonais (Centralny Port Komunikacyjny - CPK) en Pologne.

Une grande cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de M. Talal Shair, président-directeur général (PDG) du groupe Dar et Danny Aoun, directeur régional des opérations, ainsi que des cadres supérieurs de l'entreprise et d'experts de l'industrie. Parmi les invités d'honneur qui ont également participé à la cérémonie, Miko?aj Wild, PDG de CPK ; Piotr Kasprzyk, directeur de l'aviation de CPK ; un représentant de la Polskie Linie Lotnicze (LOT), la compagnie aérienne nationale de la Pologne ; et S.E Reina Charbel, l'ambassadrice du Liban en Pologne, ainsi que des parties prenantes de haut niveau, des fonctionnaires et des sous-consultants de l'industrie de l'aviation en Pologne.

Talal Shair, PDG de Dar, a déclaré : « En tant que l'une des sociétés internationales principales de conseil en conception, gestion et supervision de projets aéronautiques au monde, avec une expérience éprouvée dans la conception d'aéroports à travers le monde, nous avons été captivés par la vision et l'ambition du nouvel aéroport. Et cela en a fait un honneur encore plus grand que notre entreprise ait été nommée Ingénieur Civil Principal sur le projet. Nous sommes ici aujourd'hui pour tenir nos promesses et encore plus, en tirant parti de notre excellence technique et de nos capacités de conseil pour aider à fournir un aéroport hautement durable, adapté à l'avenir et résilient, capable de renforcer les connexions en Europe et positionner la Pologne en tant que plaque tournante en Europe continentale. »

Le directeur régional des opérations, Danny Aoun, a souligné l'engagement à long terme de Dar en Pologne, ajoutant : « Nous nous installons ici pour établir une équipe locale d'experts capables d'adapter l'expertise considérable et les qualifications mondiales de notre entreprise pour soutenir les projets en Pologne et en Europe ayant encore plus d'impact et de valeur pour les communautés à travers le pays. »

À propos de Dar :

Dar est l'un des principaux cabinets de conseil au monde, fournissant des services de conception, de planification, d'ingénierie et de gestion de projets à un large éventail de secteurs du marché, notamment les bâtiments, les villes, les transports, les infrastructures civiles, l'eau et l'environnement. Dar est également le membre fondateur de Dar Group, un groupe mondial de conception, d'ingénierie et de conseil avec un impact primé et une portée mondiale. En 2022, Dar Group a été classé 1er parmi les cabinets de design internationaux sur le marché des aéroports, 10ème parmi les cabinets de design internationaux en général, 3ème dans le secteur des bâtiments, et 6ème dans les transports (Selon Engineering News Record).

www.dar.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 25 janvier 2023 à 02:35 et diffusé par :