CORE, la marque lifestyle, sponsor principal du CORE DIRIYAH E-PRIX 2023





La société de style de vie CORE, sponsor principal du CORE Diriyah E-Prix 2023, le Championnat du monde de Formule E ABB FIA en Arabie saoudite.

Le double programme de courses CORE Diriyah E-Prix 2023 aura lieu ce week-end, les 27 et 28 janvier, au site du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'évènement de deux nuits témoignera du lancement historique au Moyen-Orient de la GEN3, la voiture de course électrique la plus puissante et la plus efficace jamais construite.

« Nous sommes absolument ravis de confirmer que CORE sera le partenaire en titre titre du prochain CORE Diriyah E-Prix 2023, qui accueillera la deuxième et troisième manche de la saison 9 du Championnat du monde de Formule E ABB FIA, » a déclaré Carlo Boutagy, Fondateur et PDG de CBX, promoteur officiel du CORE Diriyah E-Prix 2023. « C'est un plaisir et un privilège d'avoir une marque de luxe comme partenaire associé à la course, et nous avons hâte de voir les formidables nouvelles voitures GEN3 plus légères et plus rapides sur la piste sous les projecteurs en Arabie saoudite lors de l'événement de cette année. »

"C'est un grand honneur pour nous d'être le partenaire titre des courses CORE Diriyah E-Prix 2023 organisées sur le site des murs historiques de la ville de Diriyah à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite », a déclaré Mohammed Hefni, PDG du groupe CORE. « Grâce à cet événement de classe mondiale, CORE poursuit son engagement à jouer un rôle dans la réalisation de la Vision 2030 en contribuant à améliorer la qualité de vie des individus et des familles, à créer des emplois, à diversifier l'activité économique et à élever le statut des villes saoudiennes afin de les positionner parmi les meilleures villes du monde, » a-t-il ajouté.

Alberto Longo, co-fondateur et directeur du Championnat de la Formule E, a déclaré : « C'est avec grand plaisir que nous accueillons CORE en tant que sponsor en titre de l'événement du Championnat du monde de Formule E ABB FIA en Arabie saoudite. Le CORE Diriyah E-Prix 2023 est un moment fort de notre calendrier de course et avec CORE et nos précieux partenaires locaux, nous accueillerons pour la toute première fois un public mondial de téléspectateurs pour l'incroyable spectacle des courses nocturnes des voitures GEN3. »

CORE est une marque lifestyle saoudienne, gérant et investissant dans une gamme complète de produits et services de style de vie de haute qualité. Elle exploite actuellement CORE Social Wellness Clubs, CORE Food & Beverage et CORE Residences et CORE Adventure & Excursions.

Les billets sont disponibles sur https://diriyahseason.sa

