Le groupe Sphering fait l'acquisition de la société EKA en Allemagne et devient le market maker des conduits de fumée en Europe





Sphering annonce la plus importante acquisition de l'histoire du groupe avec eka-edelstahlkamine, fondée il y a 37 ans et située à Untersteinach, en Allemagne.

Cette nouvelle acquisition, réalisée avec succès quelques semaines seulement après l'acquisition de SFL au Royaume-Uni, démontre la capacité du Groupe à s'imposer comme un acteur incontesté sur le marché européen.

Avec deux nouvelles unités de production, le Groupe emploie désormais plus de 1000 personnes en France, Belgique, Allemagne, Italie, Pologne, au Royaume-Uni et en République Tchèque.

Le chiffre d'affaires du Groupe, en hausse de 25% avec la société allemande, assoit la position de Sphering sur l'un des plus importants marchés en Europe. EKA apporte au Groupe une combinaison inégalée de technologie et d'efficacité industrielle, tant sur la fabrication de produits standards que de pièces spéciales.

Sphering démontre une fois de plus la puissance d'une organisation basée sur une production décentralisée et une combinaison unique d'approche locale et d'efficacité globale.

Ces récentes acquisitions ainsi que les investissements dans les moyens de production et de recherche et développement donnent à Sphering une capacité unique à répondre aux besoins spécifiques de ses clients sur tous ses territoires.

Le groupe Sphering continue de repousser les limites et se positionne désormais comme le market maker sur la plupart des territoires européens.

À propos de Sphering

Sphering Group est un acteur de premier plan sur le marché européen des conduits de fumée, et réalise 190 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé avec plus de 1000 collaborateurs.

Le Groupe étend progressivement sa présence industrielle avec ses marques leaders, de larges gammes et son laboratoire de tests et d'innovation WeLab. Les marques du Groupe sont Apros, Eurotip, Joncoux, Lorflex, MK, SFL et EKA.

Sphering célébrait, en 2019, son premier siècle d'existence. Fidèle à ses valeurs historiques, le Groupe déploie sa raison d'être « Care » auprès de ses clients, ses collaborateurs au service de la sécurité et l'efficacité de ses produits, pour l'environnement et la société. Accompagné par des équipes locales engagées et fort d'une stabilité financière maîtrisée, le Groupe démontre sa capacité à maintenir une croissance rapide et structurée.

www.sphering-group.com

