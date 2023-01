Après une croissance de 350 %, BingX accueille 2023 avec confiance





SINGAPOUR, 25 janvier 2023 /CNW/ -- BingX, l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, est heureuse d'annoncer que sa base d'utilisateurs a augmenté de plus de 350 % depuis l'an dernier. BingX a également fait état d'une croissance régulière de 280 % de son volume de négociation en glissement annuel en décembre 2022 après la mise en oeuvre d'une politique de transactions sans frais. En tant que pionnier du commerce social, BingX a rassemblé plus de 8 000 négociants professionnels avec environ 4 millions d'abonnés et exécuté 130 millions d'ordres de négociation de copies.

L'année 2022 a connu beaucoup de hauts et de bas. Il s'est avéré compliqué de suivre la cadence de certains changements importants. Malgré tout, BingX a connu une croissance soutenue et a embauché des salariés dans l'ensemble de ses bureaux en dépit du ralentissement actuel du marché afin de pourvoir plus de 200 postes, dont des postes de gestionnaires de relations publiques, de développement de produits, de service à la clientèle et de sociétés affiliées en Allemagne, en Corée du Sud, en Turquie, au Japon, au Vietnam, en Russie et en Espagne.

Au deuxième semestre de 2022, BingX a annoncé sa transformation stratégique, le passage d'une plateforme de commerce social de premier plan à une plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan. La mission vise à apporter un service fiable et transparent aux utilisateurs en rendant les cryptomonnaies accessibles et faciles à utiliser pour tous. L'objectif de BingX est de devenir une passerelle pour le prochain milliard de crypto-utilisateurs. Pour ne pas se laisser distancer, BingX a lancé une panoplie de tout premiers produits en 2022, y compris, sans s'y limiter, Signal Trading, Copy Trade Subsidy Vouchers, Futures Grid Trading et Infinity Grid Robot.

En septembre 2022, BingX a présenté des programmes de primes aux bogues ouverts sur Hackenproof afin d'améliorer la sécurité globale et le contrôle des risques sur la plateforme. Après l'effondrement de FTX, BingX a pris les devants et publié son rapport de preuve de réserve vérifié par Mazars, offrant ainsi plus de transparence et de garantie. Afin de prévenir d'éventuelles crises publiques et d'aider des investisseurs éprouvés à traverser cette période difficile, BingX a mis sur pied un fonds spécial de secours de 5 millions USDT pour soutenir tous les partenaires qui ont souffert de la chute de FTX. Au cours du même mois, BingX a annoncé la création d'un fonds de bienfaisance de 10 millions de dollars pour des initiatives humanitaires, qui sera affecté à des dons à des organismes de bienfaisance, à des activités de bien-être public et à des secours d'urgence partout dans le monde.

BingX a poursuivi sa mondialisation en prenant en charge sept autres langues : portugais, allemand, persan, thaïlandais, arabe, français et italien. À ce jour, BingX a établi une communauté de plusieurs millions de personnes dans 13 langues et plus de 150 pays. Les commerçants confirmés peuvent partager leurs analyses de graphiques, leurs tactiques techniques et leurs articles avec les abonnés de BingX Feed, une fonction hybride de médias sociaux et de négociation. BingX a également étendu son empreinte à de nombreux autres pays et communiqué avec des acteurs de ce domaine. En novembre 2022, BingX a commandité TOKEN2049 London et y a participé. Elle a coorganisé un grand cocktail autour de la chaîne de blocs avec Sumsub et Chainup pour encore plus de partage. Les amateurs du monde entier ont été invités à regarder la Coupe du monde 2022 et à la célébrer avec BingX hors ligne selon le calendrier des matches. Des souvenirs personnalisés ont été distribués dans des communautés locales.

« L'année 2022 a été difficile pour tout le monde. Pour beaucoup, la vie a changé, mais l'espoir demeure. Nous devons être fiers de l'avoir vécu, a déclaré Hasan Bracic, vice-président de BingX. Malgré toutes les difficultés, nous avons observé la ténacité et l'unité, et nous finissons en restant stables et harmonieux. C'est notre plus grand gain en 2022. Le changement est à venir, et BingX relève ses manches pour faire face à de nouveaux défis et continue de croître à un rythme exponentiel. BingX bénéficiera de plus de confiance et de robustesse pour servir d'échange de cryptomonnaies de premier plan pour la reprise économique mondiale. Et nous croyons que l'industrie des cryptomonnaies va certainement ouvrir la voie à un avenir meilleur. »

À l'horizon 2023, BingX s'est engagée à bâtir un écosystème de cryptomonnaies fiable, novateur, amical et social, et elle le fait avec sérieux. La sécurité et la transparence constituent les principales priorités de BingX. BingX reste à la pointe de l'innovation en matière de cryptographie et offre un meilleur service aux professionnels et aux nouveaux commerçants. En 2023, BingX travaillera sur un écosystème de négociation complexe doté d'une meilleure trajectoire de croissance pour les commerçants. Une boucle fermée de la fonction de négociation stratégique de copies sera également achevée. Et BingX continuera d'élargir stratégiquement son effectif mondial pour mieux se positionner comme un chef de file des échanges de cryptomonnaies.

À propos de BingX

BingX est une plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan qui offre des services de négociation au comptant, de produits dérivés, de copies et de grilles dans plus de 100 pays et qui compte plus de cinq millions d'utilisateurs. BingX met en lien les utilisateurs avec des négociateurs experts et la plateforme de manière sûre et innovante.

