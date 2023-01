Hakan Koç et Pyrros Koussios finalisent l'acquisition de Truphone, leader de l'eSIM et de la conformité technologique





L'homme d'affaires et entrepreneur technologique allemand Hakan Koç et l'ancien dirigeant des télécoms et investisseur privé Pyrros Koussios (les « Investisseurs »), annoncent aujourd'hui avoir finalisé, avec effet immédiat, leur acquisition de Truphone, le premier opérateur mobile mondial.

Les Investisseurs achètent les actifs et les filiales de Truphone Limited, après la finalisation aujourd'hui de la restructuration de la société et la récente obtention de l'autorisation nationale de sécurité et d'investissement du très honorable Grant Shapps, MP, le secrétaire d'État aux affaires, à l'énergie et à la stratégie industrielle (BEIS), ainsi qu'une licence du Bureau de la mise en oeuvre des sanctions financières (OFSI) du Trésor de Sa Majesté.

Les actifs de l'entreprise Truphone ont été acquis par TP Global Operations Ltd., un véhicule nouvellement incorporé qui est détenu à 100 % par les Investisseurs. Les Investisseurs ont l'intention de fournir immédiatement des fonds supplémentaires pour soutenir l'activité en cours et son développement futur, en mettant particulièrement l'accent sur ses principales offres de produits dans les domaines suivants :

Le marché croissant des solutions de conformité pour l'enregistrement des communications mobiles et des messages pour les institutions financières réglementées. Il s'agit d'un domaine dans lequel Truphone offre déjà certaines des solutions les plus innovantes au monde acceptées par les régulateurs, répondant aux demandes croissantes de technologies de conformité auxquelles les institutions financières telles que les banques et les gestionnaires d'actifs doivent répondre

Sa technologie eSIM leader pour soutenir les opérateurs de réseaux mobiles et les fabricants mondiaux d'appareils répondant à la demande des clients pour les communications compatibles eSIM, alors que de plus en plus d'appareils commencent à être expédiés sans les cartes SIM en plastique traditionnelles

Les capacités internationales uniques du réseau Truphone central et de ses licences d'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) dans neuf pays ? avec de nouveaux pays qui viendront s'ajouter ? pour développer des applications dans l'écosystème de l'Internet des Objets (IdO)

Interrogé à propos de l'acquisition, Pyrros Koussios déclare : « Truphone est un acteur des télécommunications mobiles innovant et hautement spécialisé, s'appuyant sur une R&D à l'avant-garde d'innovations importantes, telles que la technologie eSIM. Nous avons été séduits par l'ampleur et la sophistication des services offerts. La société a continué de présenter une solide croissance en 2022, malgré les incertitudes causées par sa propriété antérieure, et a enregistré une croissance bien supérieure à 20 %. Cette performance impressionnante illustre la qualité et la résilience de l'entreprise ainsi que l'engagement de ses employés. »

Hakan Koç ajoute : « Je reconnais une tech d'exception quand j'en vois une. Le hub R&D de Truphone à Lisbonne est impressionnant. Nous nous réjouissons à la perspective d'exécuter nos plans de croissance accélérée et de fournir des produits innovants à nos clients. Le financement que nous fournissons accélérera l'investissement en capital dans le réseau central, tout en construisant de nouvelles capacités numériques basées sur les logiciels et les API pour répondre non seulement aux besoins des entreprises, mais aussi à ceux des entreprises technologiques. Je me considère comme l'ambassadeur du démarrage de l'entreprise et cela me rappelle le secteur bancaire avant la vague des fintechs : il s'agit peut-être de l'un des derniers grands secteurs dans lesquels la technologie rencontre les processus hérités, et nous sommes là pour assurer cette transition, ce sera formidable. »

Jeremy Fletcher, président du conseil de Truphone : « Nous nous félicitons de l'annonce d'aujourd'hui et de la certitude qu'elle apporte à l'entreprise. Koç et Koussios sont tous deux des entrepreneurs à succès, avec la bonne expérience, et maintenant que le problème de propriété a été résolu, ils ont un plan clair pour la croissance et la construction pérenne de l'entreprise. Nous sommes ravis qu'en dépit des défis auxquels l'entreprise a été confrontée, avec l'aide du gouvernement du Royaume-Uni, et en particulier de l'équipe OFSI du Trésor de Sa Majesté et de l'unité BEIS ISU, nous avons pu préserver la valeur de l'entreprise et protéger les emplois de nos employés. »

Harry Odenhoven, PDG de Truphone, ajoute : « Truphone est une formidable entreprise construite sur un réseau mondial de télécommunications privé et exploité, offrant un riche ensemble de services de communication à valeur ajoutée à des clients multinationaux de haut vol ayant des besoins de communication internationaux. Nous recevons la confiance des banques, fabricants de dispositifs, fournisseurs de réseaux et entreprises du monde entier, et nous avons joué un rôle clé en aidant nos partenaires à relever les défis que le macroenvironnement actuel continue d'apporter. Je tiens à remercier tous nos clients et fournisseurs pour le soutien et la confiance qu'ils nous ont accordés l'année dernière et qu'ils nous accorderont durant les années à venir. »

Avec une couverture dans plus de 200 pays et plus de 400 accords de réseau direct, Truphone offre un riche ensemble de services de communication à valeur ajoutée à plus de 2 000 clients d'entreprises multinationales, y compris la plupart des principales banques d'investissement mondiales. Truphone renouvelle son engagement à fournir des innovations technologiques de communication répondant aux besoins de sa clientèle internationale exigeante.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2023 à 20:25 et diffusé par :