Vidrio Financial et Qontigo annoncent un partenariat élargi pour accélérer les solutions de gestion des risques pour les répartiteurs de marchés publics et privés





NEW YORK, 25 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Vidrio Financial (« Vidrio »), un fournisseur de services de gestion de données et de logiciels pour les répartiteurs institutionnels mondiaux, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son partenariat actuel avec le principal fournisseur mondial de solutions de risque, Qontigo. Les deux sociétés pourront ainsi travailler plus étroitement ensemble et fournir des solutions de risque améliorées au marché multi-classe d'actifs institutionnels allocation.

La plateforme Vidrio comprend un système de risque sophistiqué qui calcule les chiffres du risque quel que soit le niveau de transparence (séries chronologiques ou positions) pour les investisseurs institutionnels affectés à des fonds tiers. Grâce à ce partenariat, Axioma Risk: Elements est intégré à la plateforme de Vidrio pour offrir des renseignements plus approfondis et personnalisés sur les placements en portefeuille et le risque. En outre, Vidrio proposera également l'intégration avec Axioma Portfolio Optimizer, une solution de construction de portefeuille de premier plan.

L'offre Axioma Risk; Elements est intégrée à la force de la vaste gamme d'autres analyses de données d'investissement avancées de Vidrio, y compris les informations opérationnelles, de liquidité, d'exposition, d'évaluation et de conformité, afin d'aider les investisseurs institutionnels à gérer efficacement depuis les allocations jusqu'aux fonds spéculatifs, les véhicules d'investissement alternatifs, les marchés privés et les comptés gérés séparément (SMA).

« Une plus grande transparence des investissements est une priorité pour tous les investisseurs lorsqu'ils envisagent de recueillir des données et de produire des rapports. Vidrio croit que le risque doit être géré à chaque étape du processus d'investissement et que l'optimisation de ce processus de gestion des risques est une responsabilité primordiale pour tout service de premier ordre axé sur la technologie. Combinant nos services d'automatisation et de gestion des données avec Axioma Risk: Elements, la plateforme Vidrio fournit un large éventail de mesures de risque, calculées au niveau du portefeuille, du gestionnaire/fonds et des titres individuels que nos clients peuvent personnaliser directement dans leurs rapports », a déclaré Gygmy Gonnot, directeur général et responsable du succès client chez Vidrio Financial.

Axioma Risk est un système de gestion des risques cloud-native, adoptant l'approche API-first, utilisé pour la prise en charge des catégories multiactifs. Pour Qontigo, ce partenariat augmente l'évolutivité des répartiteurs en fournissant des simulations de crise personnalisées et des analyses hypothétiques des vues du risque via un tableau de bord unique dans l'environnement Vidrio. Avec Axioma Risk: Elements, les clients seront en mesure de réaliser des économies sans avoir à sacrifier l'analyse incisive. Grâce à ce partenariat, Vidrio Financial peut également proposer l'outil de construction de portefeuille leader de Qontigo.

« Nous sommes heureux d'élargir notre partenariat de longue date avec Vidrio afin de proposer Axioma Risk: Elements et Axioma Portfolio Optimizer à leurs clients. Grâce à cette offre, les clients peuvent tirer parti des statistiques clés issues de notre solution d'entreprise Axioma Risk et déterminer la répartition optimale des fonds avec Axioma Portfolio Optimizer de manière transparente et efficace grâce à Vidrio », a déclaré Brian Rosenberg, directeur des revenus chez Qontigo.

À propos de Vidrio Financial

Vidrio Financial (www.vidrio.com) est le premier service axé sur la technologie pour les répartiteurs. Il fournit des services de données gérés et un logiciel de gestion de portefeuilles aux investisseurs institutionnels du monde entier. Les services de données à catégories d'actifs multiples, les analyses et les applications de flux de travail de Vidrio permettent aux répartiteurs de prendre le contrôle de leurs investissements complexes et de leurs relations avec les gestionnaires externes tout en réduisant les coûts, en optimisant les ressources et en atténuant le risque opérationnel. Le succès de Vidrio repose sur notre capacité à recueillir et à extraire efficacement des couches de données de gestionnaires de fonds externes dans de multiples catégories d'actifs, à enrichir ces données avec des analyses de placement dynamiques, puis à fournir les informations de façon transparente dans le cadre de vos processus critiques de gestion des placements et de production de rapports auprès des parties prenantes. Les clients des marchés privés peuvent construire des portefeuilles modèles à partir de zéro ou utiliser des portefeuilles existants, tout en simulant le rendement, le risque et l'exposition.

À propos d'Axioma Analytics de la société Qontigo

La suite analytique Axioma Analytics de la société Qontigo offre des solutions de construction de portefeuille, de gestion des risques d'entreprise et de production de rapports réglementaires aux gestionnaires d'actifs, aux propriétaires d'actifs, aux fonds spéculatifs, aux gestionnaires de patrimoine et aux banques. Axioma Analytics comprend des solutions d'optimisation, d'analyse des risques et d'attribution des performances, permettant aux clients d'obtenir un avantage concurrentiel dans un marché en évolution rapide.

En proposant des analyses Axioma Analytics ainsi que sa propre gamme de produits indiciels, Qontigo propose des solutions sophistiquées et ciblées à grande échelle pour répondre aux objectifs uniques des investisseurs du monde entier. Les solutions de Qontigo reposent sur une culture collaborative, centrée sur le client, une architecture ouverte et une technologie tournée vers l'avenir, assurant une intégration efficace avec les processus clients.

Membre du Deutsche Börse Group, Qontigo a été créée en 2019 avec l'association d'Axioma, de DAX et de STOXX.

CONTACT : Craig Allen, [email protected] , (475) 419-4468

