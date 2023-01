Forescout nomme le technologue expérimenté Barry Mainz au poste de PDG





Forescout Technologies Inc., leader mondial de la conformité et de la cybersécurité des appareils connectés, a annoncé ce jour l'arrivée avec effet immédiat de Barry Mainz au poste de PDG de la société.

Barry Mainz affiche plus de 25 ans d'expérience à la barre d'entreprises de logiciels d'infrastructure et de cybersécurité. Il a été PDG et membre du conseil d'administration de MobileIron et a également présidé Wind River Systems (une division d'Intel) durant plusieurs années de croissance importante. Par ailleurs, B. Mainz a occupé des postes de direction, de conseil et d'administration au sein de sociétés privées et publiques telles que Mercury Interactive, Makara (rachetée par Red Hat, Inc.) et Sun Microsystems.

« Barry a travaillé avec Wael, notre conseil d'administration et moi-même pendant plusieurs mois pour préparer l'exécution de notre prochaine phase de croissance. Barry est un leader passionné et motivant qui apporte de la valeur ajoutée au client, bâtit des équipes solides et impose la discipline et la rigueur opérationnelles » a déclaré Greg Clark, président du conseil d'administration de Forescout et ancien PDG des sociétés de cybersécurité BlueCoat et Symantec. « Son expérience au sein d'entreprises innovantes de grande envergure en fait le leader idoine pour propulser l'entreprise au niveau supérieur. Barry vient compléter une équipe fantastique chez Forescout et s'appuiera sur de solides fondations. Nous sommes satisfaits du parcours de Forescout jusqu'ici et nous nous réjouissons de la nouvelle valeur ajoutée que Forescout apportera aux clients par nos acquisitions ainsi que notre développement organique ».

Bryan Taylor, chef de l'équipe d'investissement technologique d'Advent et directeur adjoint de Palo Alto, a ajouté : « Nous sommes enchantés de la nomination de Barry au poste de PDG ; il apporte une grande expérience et une grande expertise à ce poste et nous sommes convaincus que sous sa houlette l'entreprise continuera à grandir et connaîtra encore plus de succès. Nous souhaitons également remercier Wael Mohamed pour ses qualités de direction et sa contribution significative à Forescout ».

« Je suis admiratif du travail que nous avons accompli pour planifier le prochain horizon de Forescout et je suis ravi de m'associer à notre conseil d'administration, à notre solide équipe dirigeante et à nos employés pour mener à bien nos plans » a déclaré Barry Mainz, PDG de Forescout. « Après avoir bossé avec Greg et avec le conseil au cours des derniers mois, je n'ai aucun doute que nous sommes sur la bonne stratégie et que nous allons apporter une immense valeur ajoutée à nos clients ».

À propos de Forescout

Forescout Technologies, Inc. assure la conformité et la cybersécurité des appareils connectés, notamment des environnements informatiques, de l'internet des objets, des technologies d'exploitation, de l'internet des objets médicaux et du cloud. La plateforme Forescout offre une visibilité totale des actifs, une conformité continue, une segmentation du réseau et une base solide pour la confiance zéro. Depuis plus de 20 ans, des entreprises classées Fortune 100 et des organismes publics font confiance à Forescout pour leur fournir une cybersécurité automatisée à grande échelle. Forescout délivre aux clients des renseignements fondés sur des données pour détecter précisément les risques et remédier rapidement aux cybermenaces sans perturber les actifs critiques de l'entreprise. www.forescout.com

Gérer les cybermenaces, ensemble.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2023 à 20:15 et diffusé par :