CYGNVStm lance la première plateforme guidée pour la préparation aux cybercrises et la gestion des réponses





CYGNVS Inc. sort aujourd'hui de sa phase d'observation, soutenu par un financement de série A de 55 millions USD, et dévoile sa plateforme guidée de gestion des cybercrises conçue pour permettre aux entreprises de rester connectées, confiantes, en contrôle et conformes alors qu'elles se préparent à répondre à tout type de cybercrise.

« Quelles que soient les dépenses consacrées à la cybersécurité, les cybercrises sont inévitables et chaque entreprise dans le monde a besoin de se préparer et de planifier cette éventualité », déclare Marc Goodman, conseiller en sécurité mondiale et auteur de « Future Crimes », bestseller du New York Times. « Réussir sa réponse est étonnamment complexe, et la plupart des victimes échouent parce qu'elles tentent d'élaborer leur réponse au moment de la crise. Être préparé et avoir un plan pratique est essentiel à la cyber-résilience de toute organisation. »

Lorsqu'une cybercrise se produit, la préparation et la pratique peuvent faire toute la différence. D'après les données du rapport The Cost of Data Breach Report 2022, les entreprises mieux préparées et mieux formées économisent en moyenne 1,38 million USD en coûts directs.

CYGNVS (acronyme de CYber GuidaNce Virtual Space) permet aux entreprises de réduire leur risque avant une cybercrise par la préparation et la pratique, puis de réduire le coût et l'impact d'une cybercrise grâce à une réponse guidée et accélérée.

Partenariat avec l'assurance

Tout comme le secteur de l'assurance a contribué à l'adoption des systèmes de gicleurs dans les bâtiments, ce qui a considérablement réduit le risque d'incendie, le secteur de la cyberassurance dispose d'une expertise approfondie en matière de préparation et de réponse aux crises cybernétiques.

CYGNVS s'est associé à AIG, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de cyberassurance. Après avoir répondu à des milliers de cyberviolations, AIG a identifié divers défis critiques pour optimiser la réponse aux violations, comme la visibilité d'un client sur l'ensemble du processus de réponse de bout en bout, la sécurisation des communications post-événement et le travail efficace et cohérent avec les fournisseurs de réponses externes, y compris les conseillers en matière de violations et les consultants forensiques. AIG a aidé CYGNVS à développer les exigences en fournissant des orientations basées sur l'expérience, l'expertise et le leadership éclairé d'AIG en matière de résolution de sinistres cybernétiques, ce qui a permis à CYGNVS de développer une plateforme éprouvée pour répondre aux problèmes des entreprises du monde entier.

Aujourd'hui, les clients d'assurance CYGNVS représentent ensemble la moitié du marché de la cyberassurance et CYGNVS est déployé chez les clients par des assureurs et des courtiers de premier plan qui complètent leurs polices de cyberassurance.

Retour accéléré aux affaires

Avec CYGNVS, les organisations peuvent rapidement rassembler tous les acteurs contribuant à la réponse aux crises cybernétiques dans un environnement sûr, sécurisé et hors bande par rapport aux canaux internes. La plateforme convertit les plans statiques de réponse aux violations en processus et listes de contrôle interactifs et exploitables. Les équipes internes et les experts externes peuvent se voir attribuer des rôles et des responsabilités, les tâches sont communiquées de manière intelligible et les plans et les flux de travail peuvent être facilement et rapidement mis à jour à mesure que les personnes, les actifs, les règlements et les menaces évoluent.

« CYGNVS a été fondé avec pour mission de faire en sorte que les entreprises mondiales réduisent leurs risques cybernétiques en abordant les domaines critiques de la préparation et de la réponse. Nous avons conçu CYGNVS comme une plateforme guidée de cybercrise pour permettre aux entreprises d'être connectée, confiantes, en contrôle et conformes avant, pendant et après une cybercrise », déclare Arvind Parthasarathi, fondateur et PDG de CYGNVS.

CONNECTÉE

Hors bande, sécurisé, mobile

Accessible à tout moment, n'importe où ? applications mobiles pour iOS/Android et tous les navigateurs

Préinstallé, préconfiguré et prêt à l'emploi

Assemblez rapidement l'équipe, assignez les rôles et lancez la réponse

CONFIANTE

Stratégies préintégrées et modèles sectoriels

Déployez rapidement l'écosystème d'experts externes déjà intégrés comme les avocats, les équipes forensiques, l'assurance

Pratique et simulation pour construire la mémoire musculaire

Un flux de travail guidé prend en charge les membres d'équipe nouveaux ou inexpérimentés

CONTRÔLE

Exécution guidée et pas à pas de la réponse

Centre de commandement unique unifié

Visibilité, suivi, alertes sur l'ensemble des flux de travail

Assurez-vous que toutes les étapes requises sont effectuées sans faux pas

CONFORME

Contrôle d'accès sélectif entre les équipes internes et externes

Aide à maintenir le privilège en gérant l'accès à l'information

Piste d'audit des preuves documentées

Simplifier les rapports aux régulateurs, aux clients et aux autres parties prenantes

CYGNVS est certifié SOC2 Type 2 et conforme à la norme ISO 27001 et a été construit à partir de zéro avec des normes de sécurité de pointe, y compris l'authentification multifactorielle (MFA), le cryptage de toutes les données en transit et au repos, ainsi que les meilleures pratiques de séparation et d'isolement.

Cycle de financement de série A de 55 millions USD

Dirigé par Andreessen Horowitz, avec la participation de Stone Point Ventures et EOS Venture Partners, CYGNVS utilisera ce financement de série A pour optimiser la plateforme tout en élargissant les opérations de vente.

« Les architectures cloud multi-locataires traditionnelles ne fonctionnent pas pour relever les défis complexes en matière d'accès et de sécurité dans une préparation et une réponse aux cybercrises », déclare Angela Strange, associée générale, Andreessen Horowitz. « L'équipe expérimentée du cloud et de la sécurité de CYGNVS a construit un système d'exploitation de bout en bout robuste pour la préparation et la réponse aux cybercrises. »

Disponible dès aujourd'hui

CYGNVS est maintenant disponible sur tous les segments et proposé en anglais, français, espagnol, allemand et japonais. CYGNVS peut être acheté directement ou accessible en tant qu'avantage sans frais des polices de cyberassurance auprès des principaux assureurs et courtiers. Pour en savoir plus ou planifier une démonstration, visitez www.CYGNVS.com.

À propos de CYGNVS Inc.

CYGNVS est une plateforme guidée de réponse aux cybercrises conçue pour permettre aux entreprises d'être connectées, confiantes, en contrôle et conformes avant, pendant et après une cybercrise. Soutenu par un cycle de série A de 55 millions USD d'Andreessen Horowitz, Stone Point Ventures, et EOS Venture Partners, CYGNVS a son siège social dans la Silicon Valley, et dispose de bureaux au Canada, en Inde et en Irlande. Pour plus d'informations, visitez www.CYGNVS.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2023 à 19:55 et diffusé par :