Déclaration du premier ministre pour féliciter le nouveau premier ministre de la Nouvelle-Zélande





OTTAWA, ON, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour féliciter le nouveau premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Chris Hipkins :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Chris Hipkins d'être devenu le nouveau premier ministre de la Nouvelle-Zélande.

« Je suis enthousiaste à la perspective de travailler avec le premier ministre Hipkins pour faire avancer les dossiers qui comptent le plus pour les Canadiens et les Néo-Zélandais, qu'il s'agisse de la croissance économique, des mesures climatiques ou de la réconciliation avec les peuples autochtones. Le Canada et la Nouvelle-Zélande continueront de travailler en étroite collaboration avec les autres pays pour répondre aux crises et aux défis mondiaux, notamment l'invasion injustifiable de l'Ukraine par la Russie et ses répercussions mondiales globales. Grâce à la Stratégie pour l'Indopacifique récemment lancée par le Canada, nous créerons de la croissance et de nouvelles possibilités dans nos deux pays et dans toute la région indopacifique.

« Le Canada et la Nouvelle-Zélande entretiennent une relation étroite, fondée sur des liens interpersonnels solides, et sur des valeurs et priorités communes. Nos deux pays comptent notamment promouvoir la paix et la sécurité, faire progresser les droits de la personne, l'inclusion et l'égalité des sexes, et poursuivre la lutte contre les changements climatiques.

« Je remercie l'ancienne première ministre Jacinda Ardern pour son leadership constant et son précieux partenariat au fil des ans, qui a joué un rôle essentiel dans le resserrement des relations entre le Canada et la Nouvelle-Zélande. Je lui suis également reconnaissant pour son amitié et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 24 janvier 2023 à 19:45 et diffusé par :