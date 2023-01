Une enquête révèle que les fabricants de produits complexes ne sont pas convaincus que leurs fournisseurs puissent soutenir la réalisation des objectifs de développement durable





Assent Inc. (Assent), un leader de la gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, a récemment sondé les fabricants complexes mondiaux sur les efforts ESG dans la chaîne d'approvisionnement. L'enquête a révélé que 76 % des fabricants en sont aux stades de la planification ou de la fondation de la maturité ESG dans la chaîne d'approvisionnement et que 69 % prévoient d'augmenter leurs investissements ESG et de durabilité de la chaîne d'approvisionnement en 2023. Les conclusions de l'enquête sont inclus dans l'étude The State of ESG in Manufacturing, qui a été réalisée en partenariat avec Endeavor Business Media.

Téléchargez le rapport ici.

L'étude souligne le fait que la gestion ESG et de la durabilité, notamment les impacts climatiques de la chaîne d'approvisionnement, ne cesse de prendre de l'importance aux yeux des fabricants. Les résultats ont montré que 55 % des fabricants complexes ont cité l'impact climatique comme une priorité ESG actuelle de la chaîne d'approvisionnement au sein de leur entreprise, mais seulement 31 % accordent une pleine confiance à la qualité et à l'exactitude des données de la chaîne d'approvisionnement de leur entreprise. Cela indique qu'une meilleure collecte de données et l'engagement des fournisseurs seront des priorités clés pour 2023, car les impacts ESG de la chaîne d'approvisionnement font l'objet d'un contrôle réglementaire accru.

« Cette nouvelle étude souligne que les fabricants sont parfaitement conscients du besoin essentiel de données ESG crédibles sur la chaîne d'approvisionnement pour soutenir la croissance de l'entreprise et répondre aux attentes des parties prenantes », a déclaré Andrew Waitman, CEO d'Assent. « Dans le même temps, il est urgent d'améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement pour répondre à l'évolution des normes et des exigences ESG. Il y a une lacune à combler immédiatement, car seulement 25 % des fabricants de produits complexes sont très confiants dans le fait que leurs fournisseurs possèdent actuellement les compétences nécessaires pour soutenir de manière crédible leurs initiatives dans le domaine des chaînes d'approvisionnement. Les entreprises qui sauront accélérer leur ESG deviendront des chefs de file car elles conserveront l'accès au marché, développeront leur activité et fourniront des produits responsables au monde entier ».

Parmi les plus de 150 dirigeants d'entreprises manufacturières d'Amérique du Nord et d'Europe qui ont participé à l'étude, la plupart (87 %) s'accordent à dire que les pratiques ESG et de durabilité sont prioritaires au sein de leurs chaînes d'approvisionnement, car ils sont confrontés à des pressions croissantes de la part des principales parties prenantes pour rendre compte de manière précise et raisonnable de leurs progrès en matière de durabilité. Cependant, la majorité de ces entreprises ne disposent pas actuellement de la transparence nécessaire dans leur chaîne d'approvisionnement pour répondre à cette demande.

« Alors que la demande croissante pour la durabilité de la chaîne d'approvisionnement se reflète parfaitement dans les prévisions d'augmentation des budgets ESG et de durabilité, le fait que seuls 31 % des dirigeants se sentent très confiants envers la qualité et la précision de leurs données indique un manque d'approfondissement des programmes actuels des fabricants », a déclaré Sarah Carpenter, directrice de la responsabilité d'entreprise chez Assent. « Les programmes les plus performants font preuve d'une compréhension approfondie et d'une confiance envers les données de la chaîne d'approvisionnement, ce qui permet une croissance d'une année sur l'autre de la maturité et du rendement du programme. La solution ESG d'Assent permet aux fabricants complexes d'élaborer des programmes de durabilité de la chaîne d'approvisionnement qui suscitent leur confiance ».

Dans un paysage réglementaire et de conformité mondial qui évolue rapidement, les fabricants de produits complexes doivent faire face à l'évolution des obligations juridiques et s'engager de manière proactive auprès des fournisseurs pour se protéger des violations, des atteintes à la réputation et de la perte de confiance des investisseurs. Dans le cas des réglementations mondiales existantes, en cours et proposées, comme l'interdiction du travail forcé dans l'UE, la divulgation obligatoire d'informations sur le climat par la SEC, et la loi allemande sur le devoir de diligence raisonnable applicable aux chaînes d'approvisionnement, la non-conformité peut entraîner la perte ou le blocage d'accès au marché, des conséquences juridiques et même la destruction obligatoire des marchandises non conformes, qui représentent autant d'éléments coûteux.

La solution ESG d'Assent dans le cloud, Assent ESG, offre tout un ensemble de compétences en matière de gestion et de reporting de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Grâce l'expertise en réglementation d'Assent et à ses programmes de formation auprès des fournisseurs, les fabricants peuvent mieux se préparer aux exigences de reporting à court et à long terme, identifier les risques matériels et garantir l'accès au marché, la réputation et le chiffre d'affaire. L'étude révèle que 59 % des personnes interrogées sont d'avis que leur dépendance à l'égard des partenaires et des fournisseurs augmentera au cours de l'année prochaine, ce qui souligne le besoin du marché en matière de solutions de collaborations horizontales dans les chaînes d'approvisionnement.

Récapitulatif des principales conclusions du rapport :

76 % des fabricants n'en sont qu'au stade de la planification ou de la création de la maturité ESG dans la chaîne d'approvisionnement

69 % pensent que leurs investissements en matière d'ESG ou de durabilité de la chaîne d'approvisionnement augmenteront au cours de l'année prochaine

80 % déclarent que leurs entreprises sont assez ou extrêmement dépendantes de leurs partenaires et fournisseurs pour les aider à atteindre les objectifs de durabilité de la chaîne d'approvisionnement et de l'ESG

59 % pensent que cette dépendance à l'égard de leurs partenaires et fournisseurs augmentera au cours de l'année prochaine

25 % des répondants ont déclaré être pleinement confiants envers les compétences de leurs partenaires et fournisseurs pour soutenir leurs objectifs en matière d'ESG ou de durabilité.

31 % ont déclaré être pleinement confiants envers la qualité et l'exactitude des données de la chaîne d'approvisionnement de leur entreprise

Les journalistes souhaitant recevoir le rapport sont priés d'envoyer un courriel à l'adresse suivante [email protected].

À propos d'Assent Inc.

Assent est la solution de gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement destinée à aider les fabricants complexes à proposer des produits responsables au monde entier. Parce que les chaînes d'approvisionnement n'ont jamais été élaborées en tenant compte de la durabilité, Assent va plus en profondeur : au-delà des fournisseurs de pièces, dû à la division de pièces et plus encore, pour cartographier l'ensemble du génome de la fabrication complexe. Façonné par des experts en réglementation, des clients et des fournisseurs, Assent est le fondement de la durabilité multisectorielle. Basée à Ottawa, au Canada, Assent emploie plus de 1 000 personnes au service de ses clients dans le monde entier. Assent révèle ce qui se cache, valide ce qui est bon et permet d'éliminer les mauvaises surprises afin que les entreprises de fabrication complexes et aux idées novatrices du monde entier puissent devenir des entreprises plus durables. Pour en savoir plus sur la durabilité en profondeur, de la conformité des produits à l'ESG, rendez-vous sur le site assent.com ou rejoignez-nous sur le site Assent Careers.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2023 à 17:55 et diffusé par :