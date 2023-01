Mary Kay Inc. présente de nouveaux résultats sur les bienfaits d'un extrait de feuille botanique lors de la conférence annuelle de l'American Society for Nutrition





Mary Kay Inc, un leader mondial de l'innovation dans le domaine des soins de la peau et de la science de la nutrition, a récemment étudié les bienfaits d'un extrait de feuille botanique lorsqu'il est ajouté à des boissons nutritionnelles contenant des protéines, des graisses et des fibres. Les résultats, que l'équipe de Mary Kay Global Nutrition Research & Innovation a partagés lors de la conférence annuelle de l'American Society for Nutrition, pourraient avoir un impact significatif sur notre compréhension de l'extrait de feuille botanique riche en polysaccharides, flavonoïdes, alcaloïdes et 1-déoxynojirimycine et d'autres composants actifs pour réduire la réponse au glucose et améliorer la satiété chez les consommateurs.

« La beauté est une question de bien-être holistique », a déclaré le Dr Lucy Gildea, directrice de l'innovation, produits et sciences chez Mary Kay. « Nous avons fait des recherches sur les bienfaits des compléments alimentaires pendant plus de 15 ans. Les consommateurs ne veulent pas seulement être beaux, ils veulent aussi se sentir bien. La beauté commence à l'intérieur et nos dernières recherches nous éclairent sur l'avenir des compléments alimentaires ».

Selon les recherches menées par Mary Kay, la consommation de boissons nutritionnelles contenant cet extrait a permis d'obtenir une réponse glycémique postprandiale significativement plus faible que la consommation de boissons sans cet extrait. Les données ont également indiqué que cet extrait présente des propriétés « à faible indice glycémique ». En outre, les sujets qui ont consommé la boisson ont également signalé une amélioration de la satiété.

« Ce n'est qu'un exemple des recherches et des efforts étonnants des scientifiques de Mary Kay », a déclaré Jen Alfrey, directrice principale de la nutrition au niveau mondial chez Mary Kay. « La recherche de moyens d'améliorer la santé, d'accroître le bien-être et d'améliorer la beauté par la nutrition est une priorité pour l'équipe ».

La recherche révélée n'est que le dernier effort de Mary Kay pour renforcer l'engagement de longue date de la marque à faire progresser la santé de la peau, la recherche et le développement, ainsi que la nutrition. Mary Kay détient plus de 1 600 brevets pour des produits, des technologies et des modèles d'emballage dans son portefeuille mondial.

