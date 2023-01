Le Celebration Sour Mash de Michter's sera proposé pour la première fois depuis 2019





LOUISVILLE, Kentucky, 24 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La distillerie Michter's débutera l'expédition de son Celebration Sour Mash édition 2022 en février 2023. Il devait être expédié après sa mise en bouteille fin 2022, mais la sortie a été reportée en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement autour de la réception des emballages. Ce sera la quatrième sortie du Celebration de Michter's, et la première depuis 2019.

Lorsque le Celebration Sour Mash Whiskey de Michter's a été lancé en 2013, il a marqué un moment important dans l'histoire du whiskey aux États-Unis. Pour la première fois, un producteur de whiskey américain proposait un rare mélange pour un prix de vente conseillé de plusieurs milliers de dollars. « Quel plaisir de voir que les whiskeys fabriqués aux États-Unis ont gagné respect et reconnaissance, à l'échelle nationale et à l'étranger, au cours de la dernière décennie », a déclaré le président de Michter's, Joseph J. Magliocco.

Seules 328 bouteilles du Celebration de Michter's édition 2022 seront mises en circulation dans le monde. Il fait 112,8 proof / 56,4 % d'alcool par volume, pour un prix de vente conseillé de 6 000 dollars la bouteille aux États-Unis.

Chaque bouteille de l'édition 2022 est livrée dans un coffret cadeau spécial avec un tiroir contenant une lettre signée du maître distillateur de Michter's, Dan McKee. « C'est la deuxième fois que j'ai l'honneur de travailler avec notre équipe pour produire un Celebration de Michter's, a remarqué Dan McKee. Cette édition contient des whiskeys que j'ai personnellement sélectionnés parmi sept barils extraordinaires : trois barils de Kentucky straight bourbon et quatre barils de Kentucky straight rye. »

Les sept whiskeys de ce mélange spécial varient en âge de douze à plus de trente ans. Andrea Wilson, maître de maturation de Michter's, a noté : « Ce whiskey est un voyage initiatique à travers des bourbons et les ryes vieillis, mélangés à la perfection, qui captivent votre palais par leur élégance audacieuse. Je suis ravie de cette sortie et très fière de l'équipe Michter's et des efforts qui nous ont permis de produire le meilleur whiskey américain. »

Michter's a récemment été nommé « whiskey américain le plus admiré au monde » par un sondage international réalisé par le magazine britannique Drinks International. Michter's a une longue et riche tradition de whiskeys américains traditionnels d'une qualité irréprochable. Avec chacune de ses offres de production limitées vieillies jusqu'à leur pleine maturité, la gamme de Michter's hautement appréciée comprend du bourbon, du rye whiskey et du whiskey américain. Toutes les offres de Michter's sont sujettes à répartition parce que la demande dépasse l'offre.

