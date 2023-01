Industrie ferroviaire - La ministre Champagne Jourdain annonce l'attribution de 4,4 M$ pour la création d'une formation unique au Québec





SEPT-ÎLES, QC, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, est fière d'annoncer l'attribution de 4,4 millions de dollars pour la création d'une formation unique au Québec qui permettra à 150 travailleuses et travailleurs du secteur ferroviaire de se doter de compétences d'avenir dans ce domaine au Cégep de Sept-Îles.

Cette formation, une première à l'échelle québécoise, s'adresse aux agents, soudeurs et cheminots de la voie ferrée travaillant au sein de neuf entreprises ferroviaires faisant affaire au Québec. La ministre Champagne Jourdain en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de M. David Beaudin, directeur général du Cégep de Sept-Îles, de M. Luc Faucher, directeur du Centre d'expertise ferroviaire RAIL, et de M. Andrew DiLullo, représentant du Réseau des entrepreneurs spécialisés en travaux ferroviaires.

La nouvelle formation qualifiante nommée « Agent de la voie et soudeur ferroviaire » s'étendra sur trois ans, du printemps 2023 au printemps 2025. Elle permettra à des travailleurs d'acquérir de nouvelles compétences en matière de construction, d'entretien et de fonctionnement des voies ferrées, notamment pour répondre à la numérisation et à l'automatisation des outils et des tâches. D'une durée totale de 280 heures, elle se déroulera principalement à Sept-Îles, mais comprendra aussi un volet de 40 heures de formation pratique en industrie pour les travailleurs en emploi des neuf entreprises participantes.

Le développement et la diffusion de la formation ont été confiés au Centre d'expertise ferroviaire RAIL, une direction du Cégep de Sept-Îles qui se spécialise dans l'enseignement, la recherche et l'aide technique dans le secteur ferroviaire.

« Je suis très fière de cet investissement de 4,4 millions de dollars de notre gouvernement pour la création d'une formation unique au Québec dans le secteur ferroviaire offerte au Cégep de Sept-Îles. Cette annonce s'inscrit dans les multiples actions mises de l'avant par notre gouvernement pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre. C'est une très bonne nouvelle pour toute notre région! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Avec cette annonce importante, le Cégep de Sept-Îles démontre tout le sérieux de sa démarche visant à développer, dans la MRC de Sept-Rivières, un pôle d'excellence francophone de la formation dans le secteur ferroviaire au Québec. Je suis particulièrement fier de voir nos équipes travailler main dans la main avec l'industrie ferroviaire québécoise afin de concevoir et d'offrir des programmes de formation adaptés à leurs besoins. »

David Beaudin, directeur général du Cégep de Sept-Îles

« La formation développée par le Centre d'expertise ferroviaire RAIL permettra aux agents de la voie de parfaire leurs connaissances du domaine et d'augmenter leur niveau de compétence. La spécialisation en soudure sera d'autant plus prisée pour répondre aux besoins des entrepreneurs et du marché. Grâce au volet pratique de la formation, les employés auront une meilleure compréhension de leur métier et pourront l'exercer de manière encore plus sécuritaire. »

Luc Faucher, directeur du Centre d'expertise ferroviaire RAIL

« Cette nouvelle formation donnera un fier coup de pouce à la vitalité de l'industrie ferroviaire au Québec, au moment même où plusieurs grands projets sont en cours et que l'intérêt envers ce mode du transport augmente. Je remercie le gouvernement du Québec pour son soutien financier, ainsi que le Centre d'expertise ferroviaire RAIL, du Cégep de Sept-Îles, pour le développement de la formation. Les retombées seront importantes pour l'avenir de notre secteur. »

Andrew DiLullo, représentant du Réseau des entrepreneurs spécialisés en travaux ferroviaires

Faits saillants :

Le programme Ambition-Compétences, de la Commission des partenaires du marché du travail, dédié au rehaussement des compétences de la main-d'oeuvre en emploi, est financé par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre. Le promoteur du projet est le Réseau des entrepreneurs spécialisés en travaux ferroviaires.

Les corps de métier concernés offrent de bonnes perspectives d'emploi, et le secteur ferroviaire québécois prévoit une croissance de 2 à 3 % par année, d'ici 2025.

