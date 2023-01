The Wine Group acquiert les vignobles Paicines, d'une superficie de plus de 526 hectares





FRESNO, Californie, 24 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le domaine de plus de plus de 526 hectares constitué de vignobles et de terres communément appelé les vignobles Paicines, situé dans le comté de San Benito, en Californie, a récemment été vendue à The Wine Group (« TWG »). The Mendrin Group, une société de courtage, de conseil et d'expertise de premier plan dans le secteur agricole, a été le conseiller exclusif du vendeur, un établissement vinicole dont l'identité n'a pas été révélée, dans le cadre de cette transaction.

Les vignobles Paicines sont situés dans la zone viticole américaine de Paicines, une région de production de qualité de la côte centrale de la Californie et du comté de San Benito, qui a connu un regain d'intérêt pour ses vins produits là où sont nées des marques bien établies comme Almaden et Paul Masson.

Cette acquisition permet à The Wine Group de renforcer de manière significative ses propriétés viticoles dans l'AVA de Paicines. « Les vignobles Paicines offrent une combinaison idéale de sécurité de l'eau, de superficie, de production, de qualité et de valeur globale comme atout pour produire des raisins de cuve rouges et blancs de la côte pour nos programmes de dégustation de vin qui connaissent actuellement une forte demande », a déclaré John Sutton, PDG de The Wine Group.

À propos de The Wine Group

Avec plus de 60 marques de vin et de nombreuses installations vinicoles situées dans le monde entier, The Wine Group, dont le siège social est à Livermore, en Californie, est le deuxième plus grand producteur américain de vin en termes de volume. TWG est le créateur de nombreuses marques de vin parmi les plus appréciées et les plus primées d'Amérique, telles que Cupcake, Franzia, Benziger, Imagery, AVA Grace, 7 Deadly, etc. « Chez TWG, nous sommes fiers d'avoir un impact environnemental positif et de préserver nos terres pour les générations à venir. Nous faisons preuve d'une bonne gestion de l'environnement grâce à notre engagement en faveur de l'énergie propre, à la certification de tous les vignobles TWG (qui couvrent des milliers d'hectares) comme exploitations durables ou biodynamiques, et en exigeant de nos producteurs de raisin tiers qu'ils fassent de même. Ce n'est pas seulement bon pour la terre, c'est bon pour l'avenir et pour les vins que nous produisons. » Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.thewinegroup.com

À propos de The Mendrin Group

The Mendrin Group est une société de courtage, de conseil et d'expertise de premier plan dans le secteur agricole, spécialisée dans l'évaluation, la commercialisation, l'acquisition et la vente d'actifs liés à l'agriculture et d'entreprises agroalimentaires intégrées verticalement. Elle conseille des clients dans tous les États-Unis et dans le monde entier depuis plus de 30 ans. Basé en Californie, The Mendrin Group a joué le rôle de conseiller dans de nombreuses transactions pour le compte d'exploitations agricoles familiales, d'entreprises agroalimentaires, de sociétés d'investissement, de fonds de pension, de fonds de capital-investissement et de fonds souverains, ainsi que pour des entreprises agroalimentaires internationales. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.mendrins.com

