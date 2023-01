AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENT EN CALGARY





CALGARY, AB, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante concernant le logement et les médias seront invités à visiter l'un des nouveaux ensembles de logements abordables de Calgary financés dans le cadre de l'Initiative de logement rapide.

Les représentants des médias sont invités à se joindre George Chahal, député de Calgary Skyview, l'honorable Jeremy Nixon, Ministre des aînés, de la communauté et des services sociaux, Jyoti Gondek, mairesse de Calgary et Sue Tomney, PDG de YW Calgary, pour annoncer l'octroi de fonds pour la construction de nouveaux logements abordables et l'agrandissement d'un refuge d'urgence à Calgary.

Date : 25 janvier 2023 Heure : 9h 30 HNR Lieu : Entrée: 15 A Street SE et 20 Ave SE Calgary

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 24 janvier 2023 à 12:29 et diffusé par :