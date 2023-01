Les entreprises font face à l'inflation en investissant dans la transformation technologique alors que la crainte d'une récession persiste ? Taulia





Selon une nouvelle étude de Taulia, un fournisseur de solutions de gestion du fonds de roulement, les décideurs financiers dans toutes les régions du monde sont en train d'investir dans l'automatisation (37 %) et les technologies de la chaîne d'approvisionnement (37 %) pour répondre à l'inflation et aux inquiétudes persistantes concernant une récession.

Menée auprès de plus de 500 décideurs financiers de premier plan aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et à Singapour, l'enquête a révélé que les entreprises singapouriennes et américaines sont plus disposées à investir dans les technologies et les infrastructures qu'à prendre des mesures de réduction des coûts, comme la sélection de fournisseurs moins coûteux, la réduction des dépenses salariales et l'utilisation plus efficace des matières premières et de l'énergie, et ce dans un contexte d'incertitude économique qui perdure.

Les décideurs américains ont déclaré accorder la priorité aux investissements dans l'automatisation (43 %) et les technologies de gestion de la chaîne d'approvisionnement (41 %), ainsi qu'à la réduction des coûts (41 %), tandis que les décideurs financiers singapouriens ont plus tendance à investir dans les technologies de gestion de la chaîne d'approvisionnement (46 %) et l'automatisation (44 %) que dans la réduction des coûts (37 %).

Le PDG de Taulia, Cedric Bru, a déclaré : «?Les politiques monétaires restrictives visant à lutter contre l'inflation ont généré des inquiétudes concernant une éventuelle récession dans plusieurs régions. Bien que plusieurs entreprises ont recours aux licenciements, en particulier dans certains secteurs, nous constatons avec satisfaction qu'elles explorent également des alternatives à la réduction massive des charges salariales qui avaient marqué les récessions du passé. Nous constatons également une forte tendance à l'investissement, puisque les chefs d'entreprise cherchent à instaurer la résilience et à proposer des solutions créatives pour poursuivre leurs activités malgré l'adversité.?»

«?Ces renseignements sont très précieux pour les entreprises cherchant à restructurer leurs chaînes d'approvisionnement et à repenser leurs arrangements financiers pour les adapter à un environnement commercial qui évolue rapidement et dans lequel les priorités sont aujourd'hui très différentes de celles d'il y a quelques mois?», ajoute-t-il.

