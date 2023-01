CSL figure au palmarès des Meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes en 2023





MONTRÉAL, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Groupe CSL (" CSL ") est ravi d'avoir été nommé l'un des Meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes pour une deuxième année consécutive.

Ce prix reconnaît les programmes progressistes de CSL en milieu de travail qui favorisent le développement professionnel et l'épanouissement des jeunes en début de carrière.

« Donner une chance aux jeunes fait partie de la culture de CSL, déclare Stéphanie Aubourg, chef des ressources humaines. Dans un secteur en évolution et de plus en plus complexe comme le transport maritime, nous avons besoin de leurs compétences en matière de technologie de pointe et leurs idées novatrices pour faire avancer notre entreprise et notre secteur. »

Chaque année, les élèves officiers et les stagiaires de bureau représentent environ 10 % de l'effectif de CSL, et nombre d'entre eux sont embauchés comme employés permanents après leurs études. Les stages rémunérés exposent les jeunes à des carrières maritimes stimulantes, à la fois sur les navires et à terre, et aux valeurs de CSL où leur sécurité et leur bien-être passent avant tout, et où les pratiques commerciales durables sont la norme.

Une fois embauchés, les jeunes employés de CSL élaborent des plans de développement individuels et ont accès à la formation, au développement personnel, à l'apprentissage en ligne et au remboursement des frais de scolarité. Un programme d'enrichissement professionnel à terre prépare également les jeunes à haut potentiel à des postes de direction en les dotant des outils nécessaires pour devenir des leaders performants.

« Nous sommes très fiers de notre main-d'oeuvre diversifiée et multigénérationnelle, où jeunes et moins jeunes ont beaucoup à apporter et à apprendre les uns des autres, ajoute Mme Aubourg. Alors que l'industrie maritime continue de subir des changements fondamentaux, nos plus jeunes employés apportent de nouvelles idées et nous aident à façonner l'avenir de CSL. »

Le palmarès des Meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes récompense les employeurs qui offrent les meilleurs lieux de travail et programmes aux jeunes du pays. Les critères d'évaluation incluent les programmes pour attirer et retenir la relève, les programmes de mentorat et de formation, et les programmes de gestion des carrières.

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. CSL a son siège social à Montréal et des divisions dans les Amériques, en Australie, en Europe et en Asie. L'entreprise livre chaque année des millions de tonnes de marchandises pour une clientèle oeuvrant dans les secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

