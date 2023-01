Un investissement fédéral permettra de convertir l'ancienne caserne de pompiers de Bolton en un espace communautaire vert





BOLTON, ON, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Maninder Sidhu, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères et député de Brampton-Est, et Annette Groves, mairesse de Caledon, ont annoncé un financement fédéral de jusqu'à 7.7 millions de dollars pour revitaliser l'ancienne caserne de pompiers de Bolton.

La caserne de pompiers deviendra le Humber River Centre, un espace communautaire polyvalent ultramoderne qui sera plus durable et plus accessible. L'installation offrira des espaces à l'usage des groupes communautaires et des citoyens, notamment un centre d'innovation/espace de fabrication, une cuisine commerciale, des salles de réunion et un grand espace polyvalent disponible pour des événements, de la programmation et des marchés des fermiers.

En outre, les améliorations durables comprendront l'installation d'un éclairage à DEL, de pompes à chaleur à air et de ventilateurs à récupération d'énergie, de portes et fenêtres plus isolantes, d'une isolation accrue du toit, de chauffe-eaux électriques à la demande et d'un système d'automatisation du bâtiment. Ces améliorations devraient permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 29,5 tonnes par année, et la consommation de carburant de 56,2 %.

Les rénovations comprennent également des caractéristiques d'accessibilité améliorées, telles qu'un ascenseur, des toilettes accessibles aux deux étages, des portes à commande électrique, et des alarmes sonores.

Comme on s'attend à ce que Caledon soit confronté à des températures et à des précipitations plus élevées à l'avenir, le Humber River Centre sera conçu pour être résilient au climat. Des améliorations telles que des pratiques d'aménagement écologique accrues, notamment la plantation de plantes indigènes favorables aux pollinisateurs et d'arbres pour absorber l'excès d'eau, ainsi que des techniques d'aménagement paysager pour améliorer la filtration des eaux de pluie et le contrôle du climat intérieur, feront en sorte que l'installation reste confortable toute l'année, tout en réduisant les risques posés par les inondations.

Chaque collectivité a besoin d'un endroit sûr où les résidents peuvent se retrouver, se réunir et socialiser. Le Humber River Centre sera un centre communautaire qui contribuera à promouvoir l'innovation, à attirer les investissements et à offrir des espaces permettant aux résidents de tous âges et de toutes capacités de se rassembler.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le Humber River Centre sera une plaque tournante centrale pour Bolton et contribuera à attirer des investissements et des visiteurs au centre-ville tout en soutenant les résidents et les entrepreneurs grâce à des espaces novateurs pour les programmes communautaires. Je suis fier que le gouvernement du Canada soit en mesure d'investir dans la création d'un centre communautaire durable et inclusif qui, combiné à une conception plus résistante au climat, profitera aux résidents pour les années à venir. »

Maninder Sidhu, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères et député de Brampton-Est, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous tenons à remercier Infrastructure Canada pour ce financement essentiel qui permettra de transformer notre ancienne caserne de pompiers en un espace communautaire éconergétique et à faible émission de carbone qui améliorera la qualité de vie des résidents, des groupes communautaires et des populations mal desservies. Le Humber River Centre mettra en valeur une architecture résiliente au climat et témoignera de notre engagement à réduire les émissions et à prendre des mesures en faveur du climat. »

Annette Groves, mairesse de Caledon

Faits en bref

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

En décembre 2022, on a lancé le deuxième appel de demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou des projets de construction de nouveaux bâtiments communautaires dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars seront acceptées jusqu'au 28 février 2023.

On continuera d'accepter les demandes visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023.

2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023. Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada .

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

Liens connexes

