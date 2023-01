Création d'une chaire de recherche en santé durable pour répondre aux enjeux complexes de santé au Québec





QUÉBEC, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Fonds de recherche du Québec - Santé a annoncé aujourd'hui un appui financier de 500 000 $ par année pendant trois ans à VITAM - Centre de recherche en santé durable du CIUSSS de la Capitale-Nationale affilié à l'Université Laval, et au Centre intersectoriel en santé durable (CISD) de l'Université du Québec à Chicoutimi pour la création d'une Chaire de recherche en santé durable. Codirigée par deux scientifiques, Jean-Pierre Després et Catherine Laprise, ainsi qu'une citoyenne et un citoyen, Nadine Arbour et Guy Poulin, la Chaire assurera le développement cohésif de la recherche en santé durable sur tout le territoire québécois.

Impliquant un partenariat avec les CIUSSS de la Capitale-Nationale et du Saguenay- Lac-Saint-Jean ainsi qu'une mobilisation exceptionnelle de partenaires municipaux et académiques des deux régions, la Chaire de recherche en santé durable vise à briser les silos en recherche en favorisant la collaboration entre le secteur de la santé et les autres secteurs. De plus, la participation d'un citoyen et d'une citoyenne partenaires au sein de la gouvernance d'une chaire de recherche s'avère une pratique innovante au Québec. Cette structure favorisera la réalisation de projets de recherche qui répondront mieux aux besoins de la population et permettront le déploiement de livrables qui auront un impact réel et durable sur la santé et le bien-être des Québécois et des Québécoises.

Un des objectifs de la Chaire est de contribuer à la refondation du système de santé et de services sociaux en incorporant des approches de prévention et de promotion de la santé ciblant les saines habitudes de vie dans l'offre de services de santé de proximité. Par exemple, la programmation scientifique prévoit la création d'un tableau de bord complet qui permettrait de bonifier le dossier santé de la population en y incluant des données sur ses habitudes de vie et ses conditions de santé.

Concrètement, la Chaire de recherche en santé durable déploiera un programme de bourses, de subventions et de mentorat pour stimuler la production de connaissances en santé durable. Un colloque annuel provincial en santé durable, une école d'été ainsi que de nombreuses activités de conversations citoyennes seront également organisés par la Chaire.

Citations

« La Chaire de recherche en santé durable, qui met les citoyens et les citoyennes au coeur de sa gouvernance et de sa démarche, développera des approches innovantes, à la fois sociales et technologiques, qui vont contribuer à l'émergence d'un nouveau modèle de société basé sur le développement et la santé durables. Nous sommes particulièrement fiers de souligner que la Chaire adoptera comme leitmotiv l'écoute, la mobilisation et la concertation avec les personnes et groupes de personnes concernés afin de penser et de concevoir des projets de recherche et de transfert pour une santé durable et ainsi maximiser les retombées des investissements effectués dans ce secteur.?»

-- M. Jean-Pierre Després et Mme Catherine Laprise, cotitulaires de la Chaire de recherche en santé durable

«?La présence de cotitulaires citoyen et citoyenne au sein de la Chaire de recherche en santé durable lance un signal ambitieux et innovant pour le milieu de la recherche au Québec. Cette structure est essentielle à nos yeux pour la réalisation d'une recherche inclusive et intersectorielle qui nous permettra de tendre vers une santé durable pour tous et toutes, incluant les personnes et les communautés vulnérables. La Chaire fera de la recherche AVEC les citoyennes et citoyens concernés, et non pas seulement POUR ceux-ci. »

-- Mme Nadine Arbour et M. Guy Poulin, citoyenne et citoyen cotitulaires de la Chaire de recherche en santé durable

«?C'est une fierté de pouvoir attribuer cette chaire aux deux ambassadeurs de la santé durable au Québec que sont Jean-Pierre Després et Catherine Laprise et qu'autant d'individus se soient mobilisés avec eux. Il s'agit d'un nouvel instrument de transformation rassembleur pour aller vers une nouvelle organisation de la santé, inclusive et bienveillante mais aussi participative, avec un rôle attendu de chaque acteur de la société. Nous voilà en marche pour une transition Santé Durable. »

-- Mme Carole Jabet, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Santé

À propos de VITAM -- Centre de recherche en santé durable

VITAM est un centre de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale affilié à l'Université Laval regroupant environ 350 chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes et membres du personnel. VITAM a pour mission de développer et de mobiliser des connaissances afin de contribuer à la promotion et à l'amélioration de la santé par la recherche intersectorielle et socialement responsable. La santé durable se définit par un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu de vie et un environnement sain, sur une planète en santé.

À propos du Centre intersectoriel en santé durable (CISD)

Ta tête, ton corps, ton milieu, ton monde - En santé durable tout est relié.

Le CISD de l'UQAC regroupe environ 260 membres incluant chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes ainsi qu'un coordonnateur, un ambassadeur et deux citoyen(ne)s partenaires. Le CISD s'est donné pour mission de contribuer à bâtir la santé durable par la recherche, l'innovation et la mobilisation des connaissances avec une perspective interdisciplinaire et intersectorielle pour répondre aux grands enjeux de santé des collectivités régionales et de ses territoires.

