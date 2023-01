LE GLOBAL TRANSACTION ADVISORY GROUP D'ALVAREZ & MARSAL ÉTEND SES SERVICES AU CANADA ET DÉSIGNE SCOTT FOSTER COMME DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CHEF DE LA PRATIQUE





L'entreprise de services professionnels de renommée mondiale Alvarez & Marsal (A&M) a annoncé l'expansion de ses services du Global Transaction Advisory Group (TAG) au Canada, en même temps que la nomination de Scott Foster basé à Toronto comme directeur général et chef de la pratique. L'introduction du vaste portefeuille de services du Global TAG au Canada représente la prochaine phase de la stratégie d'expansion géographique du groupe et permet de tirer parti des possibilités de croissance en matière de conseil avec l'un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis.

M. Foster propose aux sociétés de capital-investissement, aux régimes de retraite et aux entreprises des services consultatifs intégrés en matière de fusions et d'acquisitions, tant à l'achat qu'à la vente, notamment en ce qui a trait à la comptabilité financière et à la vérification diligente commerciale et opérationnelle. Avant de rejoindre A&M, M. Foster a été le responsable au Canada de la pratique des services de transaction de KPMG, où il a mis en place la pratique de la diligence raisonnable commerciale et de la stratégie. Auparavant, il a dirigé l'équipe canadienne de Deloitte spécialisée dans les services transactionnels de fusion et d'acquisition, où il était coprésident de la pratique du capital-investissement, axée sur la comptabilité financière, la diligence raisonnable et les services d'intégration et de séparation.

Paul Aversano, chef de la pratique mondiale du Global Transaction Advisory Group d'A&M, a salué l'expansion géographique des services de capital-investissement de la société et la capacité de M. Foster à améliorer la création de valeur pour les clients qui recherchent des opportunités au Canada. « Le parcours de Scott au sein des Quatre Grands, sa vaste expérience en matière de conseils transactionnels et son approche axée sur les résultats reflètent l'héritage opérationnel d'A&M et son réseau mondial de professionnels sur le terrain », a déclaré M. Aversano. « L'extension des services du Global TAG au Canada s'inscrit dans le prolongement de nos investissements en Espagne, en Italie, en France, en Suisse et en Suède et renforce notre capacité à répondre aux besoins des marchés locaux tout en tenant compte des intérêts internationaux de nos clients ».

Avec une vaste expertise dans les secteurs de la gestion des déchets et des services environnementaux, M. Foster a participé à plus de deux-cents transactions aux États-Unis et au Canada. Il a été le chef de l'expansion de l'entreprise dans l'une des plus grandes sociétés de gestion des déchets non dangereux d'Amérique du Nord, où il a géré les fusions et acquisitions et les investissements stratégiques, y compris la diligence raisonnable pour toutes les acquisitions majeures. Au cours de cette période, il a été le principal acteur d'une transaction de 600 millions de dollars aux États-Unis d'une société intégrée de gestion des déchets solides. En outre, il a géré les rendements mensuels au niveau du district, les soumissions budgétaires annuelles et l'examen des grands projets d'investissement.

Douglas McIntosh, directeur général et chef d'A&M Canada, a déclaré : « Les services de conseil en matière de transactions sont une extension naturelle de l'offre d'A&M Canada en matière de restructuration et de redressement et des services connexes, notamment les litiges et les enquêtesetl'amélioration du rendement des entreprises. Alors que les fonds américains et internationaux sont de plus en plus à la recherche de transactions plus complexes au Canada, les connaissances liées au marché local de Scott permettront aux clients de résoudre des problèmes complexes tout en créant de nouvelles possibilités de maximiser la valeur et de favoriser le changement ».

Scott Foster a souligné que les récentes expansions géographiques d'A&M et sa plateforme intégrée ont été un facteur déterminant dans sa décision de rejoindre le cabinet : « Les clients exigent de plus en plus un modèle de diligence raisonnable intégré et mondial, ainsi qu'une expertise sectorielle approfondie dans des domaines tels que les soins de santé, les logiciels et les technologies, les services financiers et les transactions de consommation. En tirant parti des capacités mondiales d'A&M et des connaissances dont dispose le cabinet sur les conditions du marché local, les clients bénéficieront d'un avantage concurrentiel aux premières lignes, là où les transactions se font ».

M. Foster est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l'Ivey Business School de l'université Western.?

À propos d'Alvarez & Marsal

Les entreprises, les investisseurs et les entités gouvernementales du monde entier font appel à Alvarez & Marsal (A&M) pour son leadership, son action et ses résultats. Société privée depuis sa création en 1983, A&M est une entreprise mondiale de services professionnels de premier plan qui fournit des services de conseil, d'amélioration du rendement des entreprises et de gestion du redressement. Lorsque les approches conventionnelles ne suffisent pas à provoquer une transformation et à induire le changement, les clients font appel à notre expertise approfondie et à notre capacité à fournir des solutions pratiques à leurs problèmes uniques.

Avec plus de 7 000 personnes réparties sur cinq continents, nous obtenons des résultats concrets pour des entreprises, des conseils d'administration, des sociétés de capital-investissement, des cabinets d'avocats et des organismes publics confrontés à des défis complexes. Nos dirigeants et leurs équipes s'appuient sur l'héritage d'A&M en matière de restructuration pour aider les entreprises à agir de manière décisive, à catalyser leur croissance et à accélérer les résultats. Nous sommes une équipe d'opérateurs expérimentés, de consultants de classe mondiale, d'anciens régulateurs et d'autorités sectorielles qui partage la même volonté de communiquer aux clients ce qui est vraiment nécessaire pour faire du changement un atout commercial stratégique, gérer le risque et générer de la valeur à chaque étape de la croissance.

À propos du Global Transaction Advisory Group d'Alvarez & Marsal

Le Global Transaction Advisory Group d'A&M fournit aux investisseurs et aux prêteurs les réponses nécessaires à la conclusion d'une transaction. Nous combinons les ressources opérationnelles, sectorielles et fonctionnelles de notre société avec une expertise en comptabilité financière et en fiscalité de qualité digne des grands cabinets afin d'évaluer les facteurs clés de la transaction et de nous concentrer sur la cause profonde de tout problème critique. En tant que plus grand cabinet de conseil en transactions en dehors des Quatre Grands, nos équipes mondiales intégrées aident les sociétés de capital-investissement, les fonds souverains, les bureaux de gestion de patrimoine et les fonds spéculatifs ainsi que les acquéreurs d'entreprises à dégager de la valeur tout au long du cycle de vie de l'investissement.

Le Global Transaction Advisory Group de la société comprend plus de 800 professionnels répartis dans 32 bureaux aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie. Notre équipe partout dans le monde possède une connaissance approfondie de l'industrie dans de nombreux secteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les secteurs verticaux spécialisés dans les soins de santé et les sciences de la vie, les logiciels et les technologies, l'énergie et les infrastructures et les services financiers.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : AlvarezandMarsal.com.

