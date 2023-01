Le Centech se classe dans le top 10 mondial des incubateurs d'entreprises universitaires selon UBI Global





Le Centech, incubateur affilié à l'École de technologie supérieure (ÉTS), se classe parmi les 10 incubateurs d'entreprises universitaires les plus performants au monde, selon UBI Global.

MONTRÉAL, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Centech, incubateur universitaire affilié à l'ÉTS se hisse dans le Top 10 des incubateurs d'entreprises universitaires les plus performants au monde selon le classement UBI Global. Deux incubateurs universitaires montréalais se retrouvent dans ce groupe sélect, une première depuis sa création.

Ce classement réalisé par l'organisation UBI Global mesure la performance de plus de 600 incubateurs dans plus de 90 pays en fonction de leurs impacts économiques, dont les emplois, les ventes et les investissements?; la richesse de leur réseau et de leur offre de service?; ainsi que de leur attractivité et le rayonnement de leur programme au niveau local et international.

Ce résultat illustre les grands accomplissements du Centech qui mise sur son accessibilité, sur l'amélioration continue de ses programmes d'accompagnement et la disponibilité d'une équipe d'entrepreneur(e)s en résidence, d'expert(e)s chevronné(e)s soutenus par d'importants partenaires publics et privés. Au cours des 5 dernières années, le Centech a eu un impact économique considérable. En effet, l'incubateur a permis d'accélérer la création de plus de 400 entreprises technologiques exportatrices durant cette période. Plusieurs d'entre elles connaissent d'ailleurs une croissance exceptionnelle : Ara Robotique, Flare systems, Prevu3D, Puzzle Medical devices, SmartD, Sollum Technologies, Sonoscope, SPARK Microsystems et bien d'autres.

Depuis la création du Centech, les entreprises qui ont été accompagnées ont généré environ 2,5 milliards de dollars de valeur économique québécoise et ont permis la création de milliers d'emplois dans le domaine des technologies.

Une vraie réussite pour les compagnies issues du Centech qui oeuvrent à révolutionner positivement, entre autres, les secteurs du transport et de la logistique, de l'automatisation et de l'industrie 4.0, du medtech, de l'énergie et de l'environnement et finalement des télécommunications et de la microélectronique.

«?C'est une fierté pour nous de voir le Centech se hisser aussi haut dans ce classement. C'est le fruit d'un travail de fond depuis plusieurs années de la part de l'ensemble de l'équipe et de nos entrepreneur(e)s coach. C'est une belle reconnaissance qui doit mettre en lumière le plus important, soit la réussite de nos startups qui s'illustrent sur la scène locale et internationale. C'est pour eux que l'on existe et notre réussite passe d'abord par leur réussite. Je suis extrêmement heureux que tout cela soit reconnu?!?», mentionne Richard Chénier, directeur général du Centech.

«?Je félicite chaleureusement la constance et la détermination de l'équipe du Centech qui a réussi à lui tailler une place parmi les meilleurs incubateurs au monde. L'innovation et l'entrepreneuriat s'inscrivent dans l'ADN de l'ÉTS et nous nous engageons à poursuivre notre soutien auprès des jeunes pousses pour favoriser le développement technologique et économique du Québec.?», s'enthousiasme François Gagnon, directeur général de l'École de technologie supérieure (ÉTS).

«?À travers ce résultat, le Québec s'offre une visibilité à l'échelle mondiale et rejoint l'ambition de faire de notre société l'une des plus innovantes au monde. Nous devons stimuler davantage la commercialisation de notre savoir-faire et créer plus d'entreprises technologiques de calibre international. Ce genre de nouvelle confirme que nous avons les outils pour réaliser ce défi.?» souligne Luc Sirois, Innovateur en chef du Québec

Le Centech souligne également le brio du McGill Dobson Centre for entrepreneurship pour son classement dans le top 5.

À propos du Centech :

Le Centech est un écosystème qui propulse des projets d'innovation et d'entrepreneuriat technologiques issus des sciences et du génie. Ouvert à tous, le Centech fut fondé en 1996 par l'École de technologie supérieure. Grâce à ses programmes Accélération et Propulsion, le Centech agit comme véritable instrument de croissance, créant ainsi l'une des plus importantes concentrations d'entrepreneurs technologiques en phase de démarrage au Québec et au Canada.

À propos de UBI Global :

UBI Global est une société et une communauté d'information sur l'innovation basée à Stockholm, Suède. La société est reconnue pour l'évaluation et la cartographie des incubateurs et des accélérateurs d'entreprises. Grâce à une communauté de plus de 1200+ organisations membres de plus de 90 pays à travers le monde, UBI Global fournit le jumelage, l'analyse comparative et les services de recherche aux entreprises et aux incubateurs.

