Nomination de Latia Duncombe au poste de directrice générale du ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas

NASSAU, Bahamas, 24 janvier 2023 /CNW/ - L'honorable Isaac Chester Cooper, vice-premier ministre et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation, a annoncé la nomination de madame Latia Duncombe au poste de directrice générale.

« Au cours de la dernière année, madame Duncombe a apporté un leadership énergique à l'équipe de la haute direction du ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation, a déclaré le vice-premier ministre Cooper. Elle a fait une transition harmonieuse du secteur privé à la fonction publique, mettant à profit ses vastes connaissances et son expérience pour devenir une dirigeante exceptionnelle de l'équipe du Tourisme. Elle est arrivée à un moment critique alors que nous entreprenions la reprise du tourisme, et elle a travaillé sans relâche pour atteindre l'objectif de remettre notre industrie sur la bonne voie. »

Latia Duncombe est la septième (7e) personne nommée à ce poste de direction au ministère du Tourisme depuis 54 ans et la troisième femme à l'être en tant que responsable technique.

En réponse à cette nomination, Latia Duncombe a déclaré : « C'est un honneur et un privilège d'avoir l'occasion de diriger le principal moteur économique des Bahamas. Le tourisme est une industrie fascinante qui a un impact sur la vie de toute la population et qui garantit la stabilité socioéconomique des Bahamas. »

Elle a ajouté : « Notre solide performance de l'an dernier est la preuve que la croissance et l'expansion sont réalisables, compte tenu des atouts de notre pays et de la résilience de notre population. Nous avons excellé non seulement sur le plan des chiffres, mais aussi des revenus. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux anciens dirigeants et à l'équipe du ministère du Tourisme, qui ont tous joué un rôle de premier plan dans la direction, le soutien et la facilitation de la principale source de revenus des Bahamas. Cela a été un honneur de pouvoir servir mon pays. »

La nomination de Latia Duncombe au poste de directrice générale du ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation est entrée en vigueur le 16 janvier 2023.

