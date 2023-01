Dash Hudson lance un puissant outil de reporting sur les campagnes de réseaux sociaux avec intégration de Google Analytics





NEW YORK, 24 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Dash Hudson a le plaisir d'annoncer le lancement de Campaigns , un outil intuitif et cross-canal de reporting sur le commerce social qui permet de mesurer le retour sur investissement sans se tromper.

Grâce à sa nouvelle intégration à Google Analytics, Campaigns permet aux spécialistes du marketing d'obtenir une représentation précise des résultats des campagnes globales, en fournissant des informations agrégées sur les médias détenus, acquis et créés, afin de démontrer clairement les performances cross-canal.

« Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les consommateurs participent à des sous-cultures de niche sur une plus grande variété de canaux. Cela leur permet de découvrir les contenus, les créateurs, les communautés -- et en fin de compte, les produits -- qui correspondent à leurs intérêts et à leurs besoins, » explique Marie La France, vice-présidente de la stratégie chez Dash Hudson. « Dans cette réalité multicanal, il est devenu essentiel pour les marques de diversifier leurs efforts pour maximiser le retour sur investissement. À ce titre, un outil tel que Campaigns est nécessaire pour mesurer ces stratégies de plus en plus robustes sans complexité. »

Dans une étude récente portant sur 2 700 campagnes menées par des marques, Dash Hudson a souligné l'importance de mettre sur le marché sa dernière innovation. L'étude a révélé que les campagnes cross-canal sont plus performantes que les campagnes monocanal en termes de taux d'engagement, d'engagements totaux et d'impressions - les mesures augmentant avec l'ajout de chaque nouveau canal. Malgré la valeur avérée d'une approche multicanal, la mesure de la performance de telles initiatives s'est avérée difficile pour les spécialistes du marketing.

« Entre le fait d'obtenir des chiffres et le formatage, il fallait une semaine à toute l'équipe pour que nos anciens rapports mensuels soient prêts. Avec Campaigns, c'est instantané. Nous avons réduit notre temps de reporting d'une semaine à un seul jour, grâce à Dash Hudson. » ? Rémi Ipekci, responsable mondial du marketing numérique et des réseaux sociaux chez Stella McCartney

Avec Campaigns, les équipes chargées des réseaux sociaux sont en mesure de :

Comprendre les performances : Identifiez facilement quels types de contenu, créateurs, canaux et formats au sein d'une campagne génèrent le plus de revenus. Dans une vue simplifiée, les marques peuvent analyser de manière transparente les informations clés, déterminer le contenu et les partenariats qui fonctionnent et utiliser ces données pour optimiser les futures campagnes en conséquence.

Découvrir le retour sur investissement : Grâce à l'intégration de Google Analytics, les marques peuvent facilement évaluer les campagnes et les canaux qui génèrent du trafic sur le site Web afin de mieux comprendre l'impact de vos campagnes sur les résultats.

Gagner du temps : La segmentation manuelle des médias de la campagne peut faire perdre un temps précieux à l'élaboration de stratégies et de créations de qualité. Les marques peuvent désormais établir un rapport instantané sur les performances d'une campagne de réseaux sociaux cross-canal et partager facilement ce rapport au sein de leur organisation, en quelques clics seulement.

Découvrez la puissance des campagnes en essayant une démo interactive gratuite dès aujourd'hui.

À propos de Dash Hudson

Dash Hudson est une plateforme de gestion des réseaux sociaux qui donne aux marques l'intelligence, la rapidité et la capacité créative nécessaires pour rester en tête de la courbe sociale. Grâce à des informations cross-canal et à l'amélioration de l'efficacité des équipes, Dash Hudson génère des résultats commerciaux cohérents en alimentant des décisions plus intelligentes et en permettant aux marques de créer un contenu qui divertit, engage et inspire. Pour découvrir comment Dash Hudson permet aux marques d'évoluer à la vitesse du social, rendez-vous sur le site dashhudson.com .

