Brunswick conclut une entente d'option sur la propriété Lac Escale de Globex





ROUYN-NORANDA, Québec, 24 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'informer ses actionnaires qu'elle a conclu une entente d'option sur sa propriété nouvellement acquise Lac Escale située à la Baie James dans le nord du Québec (SNRC 33H09) avec Brunswick Exploration Inc. (BRW-TSXV).



La propriété Lac Escale compte 81 cellules qui englobe plusieurs secteurs minéralisés incluant les indices d'or ou de métaux de base suivants : Lac Sirios Nord, Lac Sirios Sud, Eade Nord, Centre-2, E04-4, Deuxième Chance, Lac Éléana et Bouchard (voir la carte de propriété ci-bas). En plus du potentiel aurifère et de métaux de base, la propriété présente un potentiel pour la découverte de lithium. Des blocs erratiques contenant du spodumène, un minéral contenant du lithium, sont présents dans le secteur.

Selon l'entente d'option, Brunswick payera Globex 500 000 $ sur une période de trois ans, la moitié en argent comptant et l'autre moitié en actions de Brunswick et complétera des travaux d'exploration pour une valeur de 1 000 000 $ sur la propriété. Si Brunswick complète les paiements et les engagements en travaux d'exploration, il obtiendra 100% des intérêts dans la propriété alors que Globex gardera une royauté brute sur les métaux (GMR) de 3% dont 1% (GMR) pourra être racheté par Brunswick pour un montant de 1 000 000 $. La royauté s'appliquera également sur tous les titres miniers qui pourraient être acquis par l'un ou l'autres des deux partis à l'intérieur d'une zone de 1km autour de la limite de la propriété actuelle. Dernièrement, si Brunswick obtenait 100% des intérêts dans la propriété, au jour du 5ième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'entente de royauté ou bien lorsque les dépenses totales atteindraient 4 000 000 $ condition qui sera complétée en premier, Brunswick débuterait le paiement d'une redevance par anticipation annuelle de 100 000 $ à Globex qui serait déduit de la royauté lors de la production.

(Voir carte géologique plus bas ou consulter le communiqué de Brunswick ).

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Carte géologique régionale de la propriété Lac Escale





«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 ? 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1 Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

[email protected]

www.globexmining.com



Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n'est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s'ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/800bab11-ada5-4c96-981c-03880f7ddd56/fr

Communiqué envoyé le 24 janvier 2023 à 09:00 et diffusé par :