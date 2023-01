Métaux Osisko annonce de nouveaux résultats de forage au Mont Copper dont 1011,0 mètres titrant 0,46 % de cuivre et 3,19 g/t d'argent





MONTRÉAL, 24 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Osisko Incorporée (la « Société » ou « Métaux Osisko») ( TSX-V: OM ; OTCQX: OMZNF ; FRANKFURT: 0B51 ) a le plaisir d'annoncer les derniers résultats de forage du projet Mont Copper, situé dans la péninsule de Gaspé, au Québec. Douze des dix-huit trous rapportés ont été forés le long de la périphérie de la fosse à ciel ouvert existante et ont utilisé des techniques de forage directionnel, y compris un long trou de forage qui a été aplati à un faible pendage afin de recouper la minéralisation à haute teneur sous la fosse à ciel ouvert existante. (Consulter la carte).



Faits saillants :

Le trou de forage 30-1005, foré à faible pendage vers le nord-ouest sous la fosse existante, a recoupé 1011,0 mètres titrant 0,46 % Cu, 3,19 g/t Ag et 0,02 % Mo , y compris une intersection à plus haute teneur dans le coeur du gisement de 312,0 m titrant 0,76 % Cu, 4,79 g/t Ag et 0,04 % Mo . La largeur horizontale réelle de l'enveloppe de minéralisation modélisée dans cette zone est de 924 mètres. Ce long trou directionnel concorde avec les limites de l'enveloppe de minéralisation modélisée, mais les teneurs en cuivre ont surpassé nos attentes.





, y compris une intersection à plus haute teneur dans le coeur du gisement de . La largeur horizontale réelle de l'enveloppe de minéralisation modélisée dans cette zone est de 924 mètres. Ce long trou directionnel concorde avec les limites de l'enveloppe de minéralisation modélisée, mais les teneurs en cuivre ont surpassé nos attentes. Le trou de forage 30-0984A a été implanté sur le Mont Copper et a recoupé 235,5 mètres titrant 0,43 % Cu, 2,98 g/t Ag et 0,04 % Mo . Ce forage a prolongé la minéralisation de 180,0 mètres au-delà de la limite inférieure de l'enveloppe de minéralisation modélisée.





. Ce forage a prolongé la minéralisation de au-delà de la limite inférieure de l'enveloppe de minéralisation modélisée. Le trou de forage 30-0997 a été implanté sur la marge orientale de la fosse existante et a recoupé 567,0 mètres titrant 0,25 % Cu, 1,90 g/t Ag et 0,01 % Mo . Ce trou correspond aux limites de l'enveloppe de minéralisation modélisée.





. Ce trou correspond aux limites de l'enveloppe de minéralisation modélisée. Le trou de forage 30-1000A, implanté à l'extérieur de l'enveloppe de minéralisation modélisée sur la marge orientale de la fosse, a recoupé 399,0 mètres titrant 0,28 % Cu, 1,61 g/t Ag et 0,03 % Mo . Ce trou a prolongé la minéralisation de 260 ,0 mètres au-delà de la limite inférieure de l'enveloppe de minéralisation.





. Ce trou a prolongé la minéralisation de au-delà de la limite inférieure de l'enveloppe de minéralisation. Le trou de forage 30-1001, implanté à l'extérieur de l'enveloppe de minéralisation modélisée sur la marge orientale de la fosse, a recoupé 330,5 mètres titrant 0,34 % Cu, 2,32 g/t Ag et 0,03 % Mo . Ce trou correspond aux limites de l'enveloppe de minéralisation.





. Ce trou correspond aux limites de l'enveloppe de minéralisation. Le trou de forage 30-1012, implanté à l'extérieur de l'enveloppe de minéralisation modélisée sur la marge nord de la fosse, a recoupé 238,0 mètres titrant 0,51 % Cu, 3,43 g/t Ag et 0,02 % Mo . Ce trou a été arrêté à l'intérieur de l'enveloppe de minéralisation modélisée car des données historiques de forage sont disponibles en profondeur jusqu'à la limite inférieure de l'enveloppe.





. Ce trou a été arrêté à l'intérieur de l'enveloppe de minéralisation modélisée car des données historiques de forage sont disponibles en profondeur jusqu'à la limite inférieure de l'enveloppe. Le trou de forage 30-1020, implanté sur la marge sud de la fosse à l'intérieur de l'enveloppe de minéralisation modélisée, a recoupé 601,5 mètres titrant 0,34 % Cu, 1,34 g/t Ag et 0,02 % Mo . Ce trou a prolongé la minéralisation de 175 ,0 mètres au-delà de la limite inférieure de l'enveloppe de minéralisation.





. Ce trou a prolongé la minéralisation de au-delà de la limite inférieure de l'enveloppe de minéralisation. Le trou de forage 30-1021A, implanté sur la marge sud-ouest de la fosse à l'intérieur de l'enveloppe de minéralisation modélisée, a recoupé 138,7 mètres titrant 0,43 % de Cu et 1,22 g/t Ag (<0,01 % Mo), suivi d'une autre intersection plus profonde de 366,0 mètres titrant 0,25 % de Cu, 1,82 g/t Ag et 0,03 % Mo. Ce trou a étendu la minéralisation de 200,0 mètres au-delà de la limite inférieure de l'enveloppe de minéralisation.

Robert Wares, Chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes très heureux de cette dernière série de résultats de forages au Mont Copper, qui confirment les teneurs et étendent les limites modélisées de la minéralisation. Les résultats finaux du programme 2022 sont encore attendus, notamment un autre long trou de forage directionnel conçu pour recouper une discontinuité nord-ouest connue et recouper une minéralisation à plus haute teneur sous la fosse existante. Nous avons hâte d'annoncer ces résultats finaux très prochainement et de reprendre les forages au début de l'été prochain. »

Tableau 1 : Composites de la minéralisation intersectée

Nom du forage



Secteur



De À Intersection Cu Ag Mo (m) (m) (m) % g/t % 30-0984A* Mont Copper 351,0 519,0 168,0 0,28 2,23 0,02 Et 529,5 765,0 235,5 0,43 2,98 0,04 30-0997 Marge Est 51,0 93,0 42,0 0,19 2,86 <0,01 Et 160,5 727,5 567,0 0,25 1,90 0,01 30-1000 Marge Est 298,5 399,0 100,5 0,53 3,95 0,02 Et 409.5 438.0 28.5 0.18 1.45 <0.01 30-1000A* Marge Est 391,5 409,5 18,0 0,21 2,14 0,02 Et 553,5 952,5 399,0 0,28 1,61 0,03 30-1001 Marge Est 462,5 560,0 97,5 0,22 4,05 <0,01 Et 584,0 914,5 330,5 0,34 2,32 0.03 Et 958,0 986,5 28,5 0,26 1,71 <0,01 Et 1025,5 1043,5 18,0 0,24 1,08 0,02 30-1005 Mont Copper 90,00 174,0 84,0 0,26 1,63 <0,01 Et 225,0 1236,0 1011,0 0,46 3,19 0,02 (incluant) 733,5 1045,5 312,0 0,76 4,79 0,04 30-1009 Marge N-O 246,0 261,0 15,0 0,24 1,79 <0,01 Et 274,5 448,5 174,0 0,39 1,60 0,02 30-1011 Marge -NO 279,0 496,5 217,5 0,48 2,44 0,02 30-1012 Marge Nord 399,0 637,0 238,0 0,51 3,43 0,02 30-1016* Marge Sud 33,0 106,5 73,50 0,18 1,03 <0,01 Et 271.5 559,5 288,0 0,27 2,02 0,02 30-1017 Marge Sud 10,5 55,5 45,0 0,30 0,72 <0,01 Et 93,0 109,5 16,5 0,16 0,75 <0,01 Et 273,0 322,5 49,5 0,17 1,44 0,04 30-1018* Marge S-O 4,5 70,5 66,0 0,31 0,60 <0,01 And 102,0 157,5 55,5 0,26 1,02 <0,01 And 180,0 196,5 16,5 0,18 1,15 <0,01 30-1019 Marge S-O 9,0 220,5 211,5 0,26 1,02 <0,01 Et 247,5 259,5 12,0 0,17 1,01 <0,01 Et 339,0 499,5 160,5 0,21 1,40 0,02 30-1020* Marge S-O 39,0 640,5 601,5 0,34 1,34 0,02 30-1021A* Marge S-O 47,4 186,0 138,7 0,43 1,22 <0,01 Et 198,0 226,5 28,5 0,17 0,76 <0,01 Et 246,0 282,0 36,0 0,17 1,54 <0,01 Et 303,0 327,0 24,0 0,19 1,29 0,01 Et 348,0 714,0 366,0 0,25 1,82 0,03 Et 726,0 753,0 27,0 0,20 1,72 <0,01 30-1024* Marge Ouest 153,0 279,0 126,0 0,20 0,79 <0,01 Et 300,0 357,0 57,0 0,18 0,78 0,01 Et 414,0 487,50 73,5 0,28 1,16 0,02 Et 507,0 726,0 219,0 0,24 1,35 0,02 30-1026* Marge Ouest 115,5 150,0 34,5 0,27 1,25 <0,01 Et 192,0 502,0 310,0 0,27 1,10 0,02 Et 757,00 779,5 22,5 0,27 2,52 0,02 Et 832,0 1012,0 180,0 0,28 1,78 0,02 Et 1036,00 1102,00 66,0 0,17 1,10 0,03

Les intersections marquées d'un astérisque dans le tableau ci-dessus ont étendu la minéralisation au-delà de l'enveloppe minéralisée (modèle de bloc) dans l'ERM 2022 et pourraient donc ajouter à la prochaine mise à jour de l'estimation des ressources. Les intersections de moins de 10 mètres ne sont pas rapportées dans le tableau. La dilution interne maximale des intersections rapportées (sous les composites calculés de 10,5 mètres titrant au minimum 0,16 % Cu) est de 5,0 mètres.

Le début de la minéralisation dans de nombreux trous est relativement profond car ces trous ont été forés bien en dehors de l'enveloppe de minéralisation modélisée, afin d'atteindre les cibles souhaitées dans le modèle de bloc.

Le sondage 30-0996A a été implanté sur la marge est de la fosse, en dehors du modèle de bloc, et a échoué à une profondeur de 108 mètres.

L'estimation des ressources minérales présumées (« ERM ») limitée par la fosse a établi que la minéralisation s'étend bien au-delà de la fosse à ciel ouvert existante du Mont Copper (voir le communiqué de presse du 28 avril 2022). Les résultats présentés dans les tableaux ci-inclus permettent de confirmer les analyses historiques et de prévoir un espacement plus étroit des forages en vue des prochaines études économiques. Huit des dix-huit trous de forage ont étendu la minéralisation au-delà de l'enveloppe de minéralisation utilisée pour l'ERM.

La minéralisation en stockwerk de style cuivre porphyrique au Mont Copper est caractérisée par une minéralisation de cuivre étendue et continue qui rayonne à partir de la source primaire centrale de fluides minéralisateurs, soit l'intrusion porphyrique du Mont Copper située en profondeur.

Les teneurs métallifères ont tendance à diminuer en s'éloignant de la source, très progressivement, laissant une abondante minéralisation à faible teneur autour du centre du système. Les facteurs économiques détaillés dans l'ERM ont changé depuis la fermeture de la mine historique, de sorte que les résultats de forages en marge de la fosse sont généralement supérieurs à la teneur de coupure proposée de 0,16% Cu.

Tableau 2 : Emplacement des collets de forage (UTM NAD83 - Zone 20)

Nom du forage Secteur Estant Nordant Elév. (m) Azm. Pendage Long. (m) 30-0984A Mont Copper 316077,1 5426405,4 743,8 305,0 -65 414,0 30-0996A Mont Copper 316299,8 5426577,8 699,5 245,0 -60 535,0 30-0997 Marge Est 316286,4 5426656,2 694,8 244,4 -45 760,0 30-1000 Marge Est 316281,5 5426902,8 692,6 245,0 -45 1060,0 30-1000A Marge Est 316281,5 5426902,8 692,6 245,0 -50 1062,0 30-1001 Marge Est 316300,0 5426993,3 704,0 245,0 -45 1072,0 30-1005 Mont Copper 316323,6 5426388,1 703,1 305,0 -29 1332,0 30-1009 Marge N-O 315266,3 5427129,2 595,0 135,0 -45 600,0 30-1011 Marge N-O 315456,7 5427242,5 599,8 165,0 -45 620,0 30-1012 Marge Nord 315945,4 5427257,3 692,8 210,0 -45 637,0 30-1016 Marge Sud 315644,1 5426475,0 585,6 62,0 -45 575,6 30-1017 Marge Sud 315665,5 5426335,6 584,6 60,0 -80 325,0 30-1018 Marge S-O 315499,6 5426302,6 577,3 65,2 -78 351,0 30-1019 Marge S-O 315500,3 5426303,0 577,4 65,2 -45,0 501,0 30-1020 Marge S-O 315516,3 5426464,4 573,9 22,0 -81,0 642,0 30-1021A Marge S-O 315516,6 5426463,4 574,0 65,0 -45,0 753,0 30-1024 Marge Ouest 315221,8 5426518,6 590,5 65,0 -65,0 726,0 30-1026 Marge Ouest 315154,2 5426592,0 596,1 65,0 -45,0 1102,0

Changements dans la direction

Métaux Osisko aimerait annoncer que Killian Charles, vice-président du développement de l'entreprise, a assumé le rôle de chef de la direction et de président d'Exploration Brunswick (« BRW ») à compter du 1er janvier. Il a donc quitté son poste au sein de la Société pour se concentrer sur BRW et restera en tant que conseiller pour la Société. Nous lui souhaitons les meilleurs succès dans son nouveau rôle et le remercions pour son dévouement relatif à l'acquisition de nos projets phares et à la communication de notre vision et de nos progrès aux actionnaires.

Personne qualifiée

M. Jeff Hussey est la personne qualifiée, le président et le directeur des opérations de Métaux Osisko Incorporée. Il est responsable des données techniques présentées dans ce communiqué de presse et il est un géologue professionnel enregistré dans la province de Québec.

Assurance de la qualité / Contrôle de la qualité

Métaux Osisko adhère à un programme strict d'AQ/CQ pour la manipulation des carottes, l'échantillonnage, le transport des échantillons et les analyses. Les échantillons de carottes de forage provenant de la zone du projet Mines Gaspé sont transportés de façon sécuritaire à son installation de carottage sur place, où ils ont été enregistrés et échantillonnés. Les échantillons sélectionnés pour analyse sont expédiés à l'installation de préparation d'ALS Canada Ltd. à Sudbury. Les pulpes sont analysées dans les installations d'ALS Canada Ltd. à North Vancouver, en Colombie-Britannique. Tous les échantillons sont analysés par digestion à quatre-acides suivie d'un ICP-AES et d'un ICP-MS pour une suite d'éléments multiples avec une limite supérieure de détection de 1 % pour les métaux de base.

A propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko Incorporée est une société canadienne d'exploration et de développement qui crée de la valeur dans l'espace critique des métaux de base. La Société contrôle l'un des principaux anciens camps miniers de zinc du Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest, pour lequel l'EEP de 2022 a indiqué une VAN après-impôt de 602 millions de dollars canadiens et un TRI après-impôt de 25 %. L'étude est basée sur les estimations actuelles des ressources minérales, qui peuvent être exploitées à ciel ouvert ou sous terre à faible profondeur et qui consistent en 15,7 millions de tonnes de ressources minérales indiquées d'une teneur de 5,55 % ZnEq et 47,2 millions de tonnes de ressources minérales présumées d'une teneur de 5,94 % ZnEq. Reportez-vous au rapport technique intitulé « Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, Northwest Territories, Canada », daté du 30 juillet 2022 et déposé sur SEDAR. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité d'infrastructures et d'un accès routier pavé, et dispose également d'une sous-station électrique ainsi que de 100 kilomètres de routes de transport viables déjà en place sur le site.

La Société est également en train d'acquérir, auprès de Glencore Canada, une participation de 100 % dans Mines Gaspé, un ancien producteur de cuivre situé près de Murdochville dans la péninsule gaspésienne au Québec. La Société se concentre actuellement sur l'évaluation des ressources du projet d'expansion du Mont Copper, qui contient une estimation de ressources minérales présumées selon la norme NI43-101 de 456 Mt titrant 0,31 % de cuivre (voir le communiqué de presse du 28 avril 2022). Mines Gaspé recèle la plus grande ressource de cuivre non développée de l'Est de l'Amérique du Nord, située stratégiquement près des infrastructures existantes dans la province de Québec, favorable à l'exploitation minière.

Pour plus d'informations sur ce communiqué de presse, vous pouvez consulter le site www.osiskometals.com ou contacter :

Robert Wares,

Chef de la direction de Métaux Osisko incorporée

Courriel: [email protected]

www.osiskometals.com

Mise en garde concernant les informations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « informations prévisionnelles » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières, fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Toute déclaration impliquant des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des évènements futurs ou des performances ne sont pas des déclarations de faits historiques et constituent des informations prévisionnelles. Ce communiqué de presse peut contenir des informations prévisionnelles relatives au projet Pine Point, y compris, entre autres, les résultats de l'EEP et le TRI, la VAN et les coûts, la production, le taux de production et la durée de vie de la mine estimés ; l'attente que le projet Pine Point soit une opération robuste et rentable à une multitude de prix et d'hypothèses ; la haute qualité attendue des concentrés de Pine Point ; l'impact potentiel du projet Pine Point dans les Territoires du Nord-Ouest, y compris, mais sans s'y limiter, la génération potentielle de recettes fiscales et la création d'emplois ; et le potentiel d'expansion des ressources minérales et de nouvelles découvertes du projet Pine Point. Les informations prévisionnelles ne sont pas une garantie de performance future et sont basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses de la direction, à la lumière de l'expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances, y compris, sans s'y limiter, les hypothèses concernant : des marchés de capitaux propres et de capitaux d'emprunt favorables ; la capacité de lever des capitaux supplémentaires à des conditions raisonnables pour faire avancer le développement de ses projets et poursuivre l'exploration prévue ; les prix futurs du zinc et du plomb ; le calendrier et les résultats des programmes d'exploration et de forage ; la précision des estimations des ressources minérales ; les coûts de production ; les conditions d'exploitation favorables ; la stabilité politique et réglementaire ; l'obtention d'autorisations gouvernementales et de tiers ; l'obtention de licences et de permis à des conditions favorables ; la stabilité durable de la main-d'oeuvre ; la stabilité des marchés financiers et des capitaux ; la disponibilité des équipements ; et les relations positives avec les groupes locaux. Les informations prévisionnelles comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prévisionnelles. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces informations prévisionnelles sont exposés dans les documents publics de la Société déposés sur www.sedar.com . Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les informations prévisionnelles dans le présent communiqué de presse soient raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ou qu'ils se produiront tout court. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prévisionnelle, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4cbe723f-1de6-4d15-9c5e-490e953dd638/fr

Communiqué envoyé le 24 janvier 2023 à 08:50 et diffusé par :