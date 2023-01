iA Groupe financier nomme Stephan Bourbonnais au poste de vice-président exécutif, Gestion de patrimoine





QUÉBEC, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier a le plaisir d'annoncer la nomination de Stephan Bourbonnais au poste de vice-président exécutif, Gestion de patrimoine. Cette nomination prend effet immédiatement. Monsieur Bourbonnais succède à Sean O'Brien, qui occupe maintenant le rôle de vice-président exécutif, Solutions d'assurance et d'épargne collectives, tel qu'annoncé en novembre 2022.

« Leader bien connu dans l'industrie canadienne des services financiers, Stephan est reconnu pour son leadership, sa vision et son esprit d'équipe. Il dirigera dorénavant la stratégie de croissance de la Gestion de patrimoine, déclare Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Sous sa direction et grâce à son esprit entrepreneurial, je suis convaincu que notre croissance dans ce secteur clé de l'activité de iA sera marquée par une expérience client exceptionnelle et personnalisée. »

Monsieur Bourbonnais possède plus de 25 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine. Il est titulaire d'un MBA des HEC et a progressé dans le secteur des services financiers en occupant plusieurs postes de direction dans de grandes institutions financières. Il s'est joint à iA Groupe financier en tant que président de iA Gestion privée de patrimoine en 2021.

Dans ses nouvelles fonctions, il jouera un rôle clé dans la supervision de quatre organisations dynamiques : Placements IA Clarington, iA Gestion privée de patrimoine, Investia Services financiers et iA Marché des capitaux.

Stephan Bourbonnais sera membre du comité exécutif de iA Groupe financier, présidé par Denis Ricard.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise est une société ouverte canadienne d'envergure et ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca



iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Communiqué envoyé le 24 janvier 2023 à 08:30 et diffusé par :