Ouverture des mises en nominations pour les prix 2023 de la liberté de la presse et Spencer Moore

Les prix rendent hommage aux journalistes qui confrontent continuellement le mur du silence, qui font face à l'intimidation et qui doivent affronter des obstacles dangeureux, dans leur poursuite de la vérité.

OTTAWA, ON, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Liberté de la presse Canada est heureuse d'annoncer l'ouverture des mises en nomination pour le Prix de la Liberté de presse 2023. Ce prix récompense un journaliste ou un employé de média pour sa contribution exceptionnelle à la liberté de la presse au Canada pendant l'année 2022.

Le prix est octroyé à des candidats qui ont fait la preuve que leur travail d'intérêt public s'est buté à un mur de silence, à des interventions judiciaires, à de l'intimidation politique ou à des manoeuvres susceptibles de mettre en danger leur sécurité personnelle ou leur carrière.

La LPC recueille également les mises en nomination pour notre Prix Spencer Moore, qui reconnaît une personne dont la carrière a été marquée par une recherche et une défense soutenues de la liberté de presse et du droit à l'information.

La présidente de LPC, Heather Bakken, affirme que « la liberté de presse est sous attaque partout dans le monde. Les tensions géopolitiques mènent à des affrontements entre les pays démocratiques et leurs presses libres, et les régimes autocratiques où l'intimidation et les entraves aux couvertures journalistiques ont détruit l'essence même d'une presse libre ».

« Tout au long de 2022, la désinformation s'est accentuée dans les pays où les sites journalistiques professionnels ont été fermés et les journalistes poursuivis devant les tribunaux. C'est notamment le cas en Russie, en Iran, à Hong Kong et aux Philippines ».

Elle ajoute: « N'oublions pas ce qui s'est passé ici même, dans notre capitale, durant l'occupation des camionneurs, alors que des journalistes professionnels ont été attaqués dans les médias sociaux et intimidés sur le terrain, parce qu'ils faisaient leur travail ».

C'est un honneur pour LPC de reconnaître et récompenser les journalistes qui confrontent continuellement le mur du silence, qui font face à l'intimidation et qui doivent affronter des obstacles dangeureux, dans leur poursuite de la vérité. Sans eux, on ne saurait jamais quels sont les faits et les vérités qui façonnent notre réalité collective.

Le lauréat du Prix de la liberté de presse recevra 2,000$ de Liberté de presse Canada et un certificat de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Le récipiendaire du Prix Spencer Moore recevra 1,000$.

La date limite pour les mises en nomination est le 15 mars 2023. Vous pouvez soumettre vos candidatures en ligne ici : https://bit.ly/WPFC-2023AwardsPrix

Au sujet de Liberté de la presse Canada

Situé à Ottawa, Liberté de la presse Canada est un organisme bénévole à but non lucratif qui fait la promotion de la liberté d'expression et des droits des médias. Il célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse de l'UNESCO, cette année le 3 mai, en rendant hommage aux gagnants des prix précédemment décernés.

