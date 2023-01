Plus de 5,3 M$ pour soutenir le développement touristique des Cantons-de-l'Est





SHERBROOKE, QC, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, confirme l'attribution d'un soutien financier de 5,3 millions de dollars, afin de reconduire le mandat de Tourisme Cantons-de-l'Est et de soutenir le développement de l'offre touristique de la région, en collaboration avec l'association touristique régionale.

La ministre a fait cette annonce aujourd'hui conjointement avec la présidente du conseil d'administration de Tourisme Cantons-de-l'Est, Mme Caroline Sage, à l'occasion d'une visite de la région en compagnie de la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, du député de Mégantic, M. François Jacques, du député de Richmond, M. André Bachand, et du député d'Orford, M. Gilles Bélanger.

Tout d'abord, une enveloppe de près de 2,5 millions de dollars sur quatre ans est octroyée à Tourisme Cantons-de-l'Est dans le cadre de sa nouvelle entente avec le ministère du Tourisme. Ainsi, il bénéficiera de plus de moyens pour réaliser ses mandats en matière de promotion et de mise en marché, d'accueil et de signalisation touristiques ainsi que de développement et de structuration de l'offre.

Ensuite, une somme de 1,7 million de dollars lui est allouée dans le cadre des nouvelles ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT), qui s'échelonnent jusqu'en 2025. L'organisme bonifie cette enveloppe de plus de 1,1 million de dollars, portant ainsi à plus de 2,8 millions de dollars le montant disponible pour soutenir des projets de développement de l'offre touristique dans la région.

« Le tourisme est un puissant moteur économique, et notre gouvernement s'assure de soutenir adéquatement son essor dans toutes les régions du Québec. Pour que ce secteur crée encore plus de richesse, nous nous associons à des partenaires comme Tourisme Cantons-de-l'Est, qui détient une solide expertise et une connaissance fine de cette magnifique région. Le développement du tourisme régional est une priorité, et nous continuerons d'investir afin que les retombées profitent à toutes nos communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Grâce au dynamisme de ses entrepreneurs touristiques, à l'accueil chaleureux de ses habitants et à la beauté de ses paysages, la région des Cantons-de-l'Est est une destination de premier plan qui fait rayonner le Québec. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre confiance envers Tourisme Cantons-de-l'Est afin de développer encore davantage le potentiel de ce secteur et d'attirer des visiteurs en plus grand nombre. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Tourisme Cantons-de-l'Est salue l'excellent travail et l'expérience de qualité que livrent les entreprises touristiques de la région. C'est grâce à leur passion, à leur audace et à leur créativité qu'il nous est possible de présenter une offre quatre-saisons de haut calibre et diversifiée. Nous remercions le ministère du Tourisme pour sa confiance et pour les fonds octroyés, lesquels favoriseront le développement de notre destination, au bénéfice des citoyens et des visiteurs. »

Caroline Sage, présidente du conseil d'administration de Tourisme Cantons-de-l'Est

Ce soutien financier fait partie des 92 millions de dollars consacrés au développement touristique régional et annoncés en mai 2022 par la ministre Caroline Proulx .

. L'entente avec Tourisme Cantons-de-l'Est assurera une plus grande prévisibilité des actions de l'organisme au cours des prochaines années, notamment pour favoriser la rétention de la main-d'oeuvre et développer des projets à plus long terme.

Elle soutiendra également le développement de l'offre touristique régional dans le respect des particularités des Cantons-de-l'Est et des orientations gouvernementales en matière d'innovation et de tourisme responsable et durable, notamment.

Cette nouvelle entente se distingue de la précédente par l'intégration d'engagements portant sur le tourisme responsable et durable ainsi que sur la culture d'innovation au sein de l'industrie touristique. Ces mandats respectent les orientations du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain. et du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025.

L'EPRTNT 2022-2025 vise à renouveler et à bonifier l'offre touristique dans la région en fonction de ce cadre d'intervention et de ce plan d'action de même que des priorités de Tourisme Cantons-de-l'Est, qui administre ce programme.

Les projets visés par les EPRTNT doivent s'inscrire dans les catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;



Structuration de l'offre touristique;



Hébergement;



Festivals et événements;



Études et services-conseils;



Développement numérique d'une entreprise.

Deux appels de projets par année sont prévus, en mars et en octobre.

