Le flûtiste Emmanuel Pahud à la rencontre des étudiant.e.s du Conservatoire de musique de Montréal





MONTRÉAL, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Montréal (CMM) est très fier d'accueillir le flûtiste de renommée internationale Emmanuel Pahud pour un cours de maître qui aura lieu le 30 janvier prochain, dès 10 h, à la Salle de concert du CMM.

Emmanuel Pahud est le soliste en résidence de l'Orchestre Métropolitain (OM) pour la saison 2022-2023. C'est donc dans le cadre de son deuxième concert avec l'OM qu'il aura l'occasion de travailler avec quelques étudiants et étudiantes des classes de flûte de Denis Bluteau et Jacinthe Forand, tous deux professeur.e.s au CMM. « Les cours de maître sont des moments précieux dans le cadre d'études supérieures en musique, car ils permettent d'étendre les horizons de nos étudiants et étudiantes. En effet, ces rencontres génèrent de nouvelles perspectives sur l'interprétation, le style et la technique. Puis, ces conseils, comme ils émanent de musiciens chevronnés, transportent souvent les étudiants vers les prochaines étapes de leur développement artistique », explique Manon Lafrance, directrice du Conservatoire de musique de Montréal.

Flûte solo de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, M. Pahud connaît une riche carrière dans le monde entier comme soliste et comme chambriste. Il est également soucieux d'accroître le répertoire de flûte et commande tous les ans de nouvelles oeuvres à des compositeurs. Titulaire d'un premier prix du Conservatoire de Paris, ce grand musicien a été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, est membre honoraire de la Royal Academy of Music et agit également à titre d'ambassadeur de l'Unicef.

Un partenariat renouvelé et hautement formateur avec l'Orchestre Métropolitain

Tenu en collaboration avec l'OM, ce cours de maître s'inscrit dans un partenariat de longue date entre les deux institutions visant à soutenir le développement du talent des jeunes musiciennes et musiciens qui fréquentent le Conservatoire. « Pour être en mesure de former la prochaine élite musicale, nous devons travailler en partenariat avec des institutions qui valorisent l'excellence autant que nous. La collaboration entre le Conservatoire et l'Orchestre Métropolitain permet de générer des opportunités extraordinaires pour les étudiants. Ils ont l'occasion de travailler avec de grands maîtres, de jouer en récital avant les concerts de l'OM et même de jouer avec l'Orchestre, dans les sections. », souligne Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Pour Mme Fabienne Voisin, présidente-directrice générale de l'Orchestre Métropolitain, ce partenariat est tout aussi important : « En tant qu'orchestre formé de musiciennes et musiciens majoritairement issus de nos institutions québécoises, il est tout naturel pour l'OM d'encourager la formation musicale, de soutenir la relève, et d'inscrire la transmission de connaissances dans ses activités. Notre orchestre est fier d'entretenir des liens privilégiés avec le Conservatoire, une institution québécoise hautement réputée, et d'offrir à ses étudiants des occasions de rencontres et de partages uniques avec nos artistes invités, tel qu'Emmanuel Pahud, ainsi que nos musiciens et musiciennes », indique-t-elle.

Le partenariat avec l'Orchestre Métropolitain se poursuit jusqu'en août 2024.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

À propos de l'Orchestre Métropolitain

Ambassadeur culturel majeur du Québec, l'Orchestre Métropolitain (OM) prend le pari, dès sa fondation en 1981, de tisser un lien unique avec sa communauté. Reconnu pour son audace, son authenticité et son engagement envers la collectivité, l'OM évolue depuis plus de 20 ans aux côtés de son chef, Yannick Nézet-Séguin. Fort de cette relation privilégiée, l'OM annonçait en septembre 2019 le renouvellement à vie de son contrat de directeur artistique et chef principal, engagement rarissime dans l'histoire de la musique. Récipiendaire de nombreux prix nationaux et ayant produit plus d'une vingtaine d'enregistrements sur l'étiquette canadienne ATMA Classique, l'OM présente chaque année plus d'une cinquantaine de concerts, que ce soit à la Maison symphonique de Montréal ou dans ses arrondissements, ainsi que durant la saison estivale, lors des grands festivals de musique classique au Québec et dans les parcs de la métropole, dont le plus attendu chaque année au pied du mont Royal. L'OM a réalisé deux tournées internationales, en Europe (2017) et aux États-Unis (2019) et collabore étroitement avec plusieurs prestigieuses compagnies, dont l'Opéra de Montréal.

