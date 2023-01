iGrafx annonce la promotion d'Alexandre Wentzo au poste de Président et de Directeur des revenus pour accélérer la croissance et l'innovation





iGrafx, leader mondial de la transformation digitale et de la gestion des processus, annonce aujourd'hui la promotion d'Alexandre Wentzo au poste de Président et Directeur des revenus.

« Je suis très heureux d'avoir Alex à la tête de notre entreprise en expansion », a déclaré Teesee Murray, PDG d'iGrafx. « Alors qu'iGrafx poursuit sa trajectoire de croissance, la compréhension approfondie du secteur d'activité d'Alex fait de lui la personne idéale pour mener à bien notre mission de « Process Intelligence » pour tous. L'histoire d'Alex en matière d'établissement de relations réelles axées sur la livraison d'une solution avec une valeur significative est remarquable. L'équipe iGrafx est fière de souligner son travail acharné et ses réalisations grâce à cette promotion. »

Avec plus de vingt ans d'expérience en leadership exécutif mondial, Wentzo a mené et exécuté avec succès un large éventail d'opportunités de croissance, d'innovation et d'acquisition. La promotion de Wentzo renforce encore iGrafx en tant que leader mondial des logiciels de transformation d'entreprise.

« Au nom de notre équipe, je félicite Alexandre pour cette promotion bien méritée », a déclaré Darryl Lewis, associé d'exploitation chez Banneker Partners. « La vaste expérience d'Alex dans l'industrie parle d'elle-même - nous sommes très enthousiasmés par l'expertise et le leadership qu'Alex continuera d'offrir dans son nouveau rôle et la valeur exceptionnelle qu'il apportera à iGrafx, ses clients et ses partenaires. »

En 2022, iGrafx a acquis Logpickr, fournisseur de solutions de process-mining. En étroite collaboration avec l'équipe de direction, Wentzo a élaboré une stratégie de premier plan intégrant l'exploration des processus à la plateforme en direct avec iGrafx Process360, permettant aux organisations d'adopter une approche plus globale en matière d'amélioration des processus, de conformité et d'optimisation de l'automatisation.

« Je suis fier de diriger cette équipe mondiale et de favoriser l'innovation en partenariat avec les industries que nous servons », a déclaré Wentzo à propos de son nouveau rôle. « Dans ce monde dynamique et en constante évolution, je relève le défi d'accroître ma part de marché tout en stimulant l'expérience client. Nos nombreux clients de longue date ont besoin de la valeur de transformation que nous offrons, et beaucoup d'autres viennent nous voir en fonction de notre vision, de nos capacités et de notre confiance. C'est le moment idéal pour diriger cette équipe. »

Pour davantage d'informations sur iGrafx et Alexandre Wentzo, rendez-vous sur: igrafx.com.

A propos d'iGrafx,

iGrafx, leader de la gestion intelligente des processus, permet aux plus grandes entreprises du monde de transformer les processus en un avantage concurrentiel. La plateforme iGrafx capture et relie les opérations commerciales critiques pour l'exploration, l'analyse, la modélisation et l'optimisation des processus. Dans le marché concurrentiel d'aujourd'hui, les chefs d'entreprise doivent harmoniser les objectifs commerciaux et les systèmes informatiques, se conformer aux réglementations du secteur, automatiser les processus opérationnels et identifier et mettre en oeuvre des gains d'efficacité des processus en lançant des initiatives telles que l'ARP, Six Sigma et Lean. Avec iGrafx, les entreprises font le lien entre ces efforts pour obtenir des résultats, des améliorations et accroître le rendement du capital investi. Apprenez-en davantage en vous rendant sur notre site internet : http://www.igrafx.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

