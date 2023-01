Les investisseurs canadiens de détail recherchent la protection de la biodiversité dans leurs portefeuilles et souhaitent que les conseillers proposent des investissements responsables





La grande majorité des investisseurs canadiens sont préoccupés par la perte de biodiversité et souhaitent que la protection de la biodiversité se reflète dans leurs portefeuilles, selon un nouveau sondage de l'Association pour l'investissement responsable.

Le Sondage d'opinion des investisseurs de l'AIR 2022, qui est basé sur un sondage Ipsos auprès de 1 005 investisseurs individuels au Canada, a révélé que 74 % des répondants sont préoccupés par la perte de biodiversité, 68 % convenant qu'il était important que les entreprises de leur portefeuille s'engagent à prévenir perte de biodiversité.

L'inquiétude des investisseurs concernant l'écoblanchiment est restée stable à 75 %, similaire à ce qui avait été exprimé en 2021. Au cours d'une année caractérisée par les gros titres de l'écoblanchiment, 78 % des personnes interrogées ont convenu qu'il fallait une surveillance accrue dans le secteur de l'investissement autour de l'écoblanchiment. Malgré ces inquiétudes, 76 % des répondants ont convenu que l'IR peut avoir un impact réel sur l'économie et contribuer à un changement positif pour la société.

Le sondage, commandité par Placements AGF inc. et le Mouvement Desjardins, montre également que 73 % des répondants souhaitent que leur fournisseur de services financiers les renseigne sur des investissements responsables (IR) alignés sur leurs valeurs, alors que seulement 31 % affirment l'avoir déjà été demandé s'ils étaient intéressés. Environ un tiers des répondants ont déclaré détenir actuellement des investissements responsables, comme au cours des 3 dernières années.

« Il est clair que les investisseurs réfléchissent aux problèmes sociaux et environnementaux et souhaitent que leurs portefeuilles reflètent leurs préoccupations », a déclaré Patricia Fletcher, Chef de la direction de l'AIR. « C'est une opportunité pour les conseillers financiers qui connaissent bien l'investissement responsable de répondre à la demande des investisseurs et d'offrir des opportunités d'investissement qui correspondent aux préférences ESG et aux valeurs personnelles de leurs clients.»

« Nous sommes heureux de soutenir le Sondage d'opinion des investisseurs de l'AIR 2022 », a déclaré Eric Landry, Vice-président, Solutions de placement chez Desjardins Société de placement « C'est un outil précieux qui confirme l'importance de concentrer nos efforts sur la formation des conseillers et la prévention de l'écoblanchiment.

« Nous sommes fiers de commanditer une fois de plus un sondage qui inspire le dialogue sur l'IR, tout en couvrant des sujets d'actualité comme la biodiversité et l'écoblanchiment », a déclaré Judy Goldring, Présidente et chef de la distribution mondiale chez La Société de Gestion AGF Limitée. « Nous sommes encouragés par l'intérêt continu pour l'investissement responsable et nous nous engageons à faire en sorte que les conseillers avec lesquels nous travaillons disposent des ressources dont ils ont besoin pour engager des discussions éclairées avec leurs clients.

Faits saillants supplémentaires :

La plupart des répondants sont intéressés par l'IR, 64 % d'entre eux ayant exprimé leur intérêt. Les jeunes répondants sont généralement plus intéressés que ceux âgés de 55 ans et plus, tandis que les femmes interrogées sont plus intéressées que leurs homologues masculins.

70 % des répondants connaissent peu ou pas l'IR, dont un quart n'en ont jamais entendu parler. Les niveaux de connaissance de l'IR se sont stabilisés au cours des 2 dernières années.

Pour l'avenir, 40 % des répondants ont déclaré qu'ils étaient désormais plus enclins à choisir l'IR qu'il y a un an, tandis que 44 % ont déclaré qu'ils n'étaient ni plus ni moins enclins qu'il y a un an.

Le sujet de la perte de biodiversité a trouvé un écho auprès des répondants. La majorité des répondants étaient préoccupés par la perte de biodiversité, 74 % se disant très ou plutôt préoccupés. En outre, 68 % des répondants ont convenu qu'il était très ou assez important que les entreprises s'engagent à prévenir la perte de biodiversité.

Les investisseurs s'inquiètent de l'écoblanchiment dans le secteur de l'investissement. 75 % des répondants ont déclaré être très ou plutôt préoccupés par l'écoblanchiment, ce qui est similaire au niveau exprimé en 2021. Pendant ce temps, 78 % des répondants sont fortement ou plutôt d'accord sur le fait qu'il faut renforcer la réglementation et la surveillance dans le secteur de l'investissement pour lutter contre l'écoblanchiment.

Voir le rapport complet ici.

À propos du Sondage d'opinion des investisseurs de l'AIR

L'AIR publie chaque année le Sondage d'opinion des investisseurs de l'AIR pour suivre les points de vue des investisseurs individuels sur l'investissement responsable et diverses questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Le sondage 2022 est basé sur des données recueillies par Ipsos auprès de 1 005 investisseurs individuels canadiens entre le 2 et le 8 novembre 2022. Les investisseurs sont définis comme des personnes qui détiennent actuellement des placements tels que des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des actions, des obligations ou d'autres titres. Le sondage a un intervalle de crédibilité bayésien de ± 3,5 %.

À propos de l'Association pour l'investissement responsable (AIR)

L'AIR est l'association industrielle canadienne pour l'investissement responsable (IR). L'AIR vise à stimuler la croissance et le développement de l'IR au Canada, dans le but d'aligner le capital sur le développement durable et inclusif, tel que codifié dans l'Accord de Paris et les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Les membres de la RIA comprennent des gestionnaires d'actifs, des propriétaires d'actifs, des conseillers et des prestataires de services. Pour en savoir plus : www.riacanada.ca.

