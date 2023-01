Gestion mondiale d'actifs CI lance des FNB à faible volatilité à la baisse





Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») annonce que le FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI et le FNB indiciel américain faible volatilité à la baisse CI commencent à se négocier aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous les symboles suivants :

Les FNB cherchent à reproduire le rendement des indices Solactive qui suivent le rendement des portefeuilles diversifiés de sociétés qui présentent une volatilité à la baisse inférieure à celle des marchés boursiers développés plus étendus.

« Un des éléments essentiels à la réussite d'un investissement est tout simplement d'éviter les pertes », a déclaré Roy Ratnavel, vice-président exécutif et responsable de la distribution pour GMA CI. « En mettant l'accent sur les sociétés ayant un rendement solide pendant les ralentissements du marché, ces mandats peuvent jouer un rôle de défense pour les portefeuilles des investisseurs. Et parce que ces FNB cherchent à minimiser la volatilité à la baisse, plutôt que la volatilité totale, ils sont également bien placés pour bénéficier de la hausse des marchés. En fin de compte, leur objectif est d'offrir un parcours plus fluide vers de meilleurs rendements globaux à long terme. »

« Les indices Solactive à faible volatilité à la baisse ont été construits pour générer une volatilité à la baisse plus faible, des baisses maximales plus faibles et des rendements ajustés au risque plus élevés par rapport aux indices classiques optimisés pour la volatilité », a déclaré Timo Pfeiffer, directeur des marchés chez Solactive. « Nous sommes heureux que CI, qui est à l'avant-garde du respect des exigences des investisseurs, ait adopté cette stratégie dans le cadre de son amélioration continue de ses offres de produits. »

« Ces nouveaux FNB lancent ce qui sera une autre année dynamique d'innovation et de développement de produits chez GMA CI », a déclaré M. Ratnavel. « En 2022, nous avons lancé neuf FNB, trois fonds à deux catégories avec à la fois des séries de fonds communs de placement et de FNB, et trois fonds communs de placement, couvrant une gamme de mandats qui comprenaient les titres à revenu fixe, l'ESG, les produits de base, les cryptomonnaies, les alternatives et des thèmes d'investissement de pointe ».

« Cette année, nous continuerons de moderniser et d'améliorer notre gamme, en nous appuyant sur notre engagement à fournir une sélection diversifiée de solutions d'investissement opportunes et efficaces pour aider les conseillers et les investisseurs à réussir dans un environnement de marché difficile. »

Le FNB indiciel américain faible volatilité à la baisse CI représente un portefeuille de sociétés américaines et a des frais de gestion de 0,30 %. Le FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI représente un portefeuille de sociétés mondiales et a des frais de gestion de 0,35 %.

Les indices sous-jacents sont les suivants :

Séries de FNB Indice CGDV Solactive DM Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR CGDV.B Solactive DM Minimum Downside Volatility CAD Index NTR CUDV Solactive US Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR CUDV.B Solactive US Minimum Downside Volatility CAD Index NTR

Une description des indices est disponible à l'adresse solactive.com. De plus amples renseignements sur les FNB de CI sont disponibles ici.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d'actifs et de patrimoine avec environ 375,8 milliards $ d'actifs au 31 décembre 2022.

Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais). Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d'actifs CI, une filiale en propriété exclusive de Financière CI Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

Solactive AG (« Solactive ») est le concédant de licence de Solactive DM Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR, Solactive DM Minimum Downside Volatility CAD Index NTR (les « Indices »). Les instruments financiers qui sont basés sur les indices ne sont pas commandités, endossés, promus ou vendus par Solactive de quelque manière que ce soit et Solactive ne fait aucune déclaration, garantie ou assurance expresse ou implicite en ce qui concerne : (a) l'opportunité d'investir dans les instruments financiers; (b) la qualité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité de l'indice; et/ou (c) les résultats obtenus ou à obtenir par toute personne ou entité de l'utilisation des indices. Solactive se réserve le droit de modifier les méthodes de calcul ou de publication des indices. Solactive ne sera pas responsable des dommages subis ou encourus du fait de l'utilisation (ou de l'impossibilité d'utilisation) des indices.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d'actifs CI et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication. Les particuliers doivent demander l'avis de professionnels, le cas échéant, concernant tout investissement particulier. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d'apporter tout changement à leurs stratégies d'investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d'un investisseur.

© CI Investments Inc. 2023. Tous droits réservés.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2023 à 07:05 et diffusé par :