Selon un nouveau sondage publié durant la Semaine de la protection des données, le contrôle est une priorité pour la population canadienne lorsqu'il s'agit de renseignements personnels en ligne.

TORONTO, le 24 janv. 2023 /CNW/ - La population canadienne est préoccupée par le manque de contrôle qu'elle a sur ses renseignements personnels en ligne. Selon un nouveau sondage d'Interac Corp., publié pendant la Semaine de la protection des données, près de 8 personnes sur 10 (76 %) au pays sont préoccupées par la protection de leurs données en ligne, et 7 sur 10 (74 %) souhaitent plus de contrôle sur leurs renseignements en ligne.

Le sondage Interac indique que l'ouverture de session, c'est-à-dire lors de la vérification de l'identité donnant accès à des services ou à des activités en ligne, est un moment charnière pour les organisations qui veulent établir un lien de confiance avec leurs clients en leur donnant plus de contrôle sur leurs renseignements personnels. Plus de la moitié des gens au pays (53 %) croit que les organisations sont responsables de la protection de leurs renseignements personnels, et près de 7 répondants sur 10 (69 %) les tiendraient responsables en cas d'atteinte à la protection des données. Néanmoins, ces personnes continuent de s'inscrire par l'intermédiaire de services en lesquels ils n'ont que très peu confiance. Par exemple, alors que 6 personnes sur 10 (58 %) disent utiliser leurs comptes de médias sociaux pour accéder à d'autres services en ligne, seulement 1 sur 10 (11 %) fait confiance à ces comptes pour stocker ses renseignements personnels.

« Lorsque les clients ouvrent une session en ligne pour un service, ils font confiance à ce fournisseur pour protéger leurs données », a déclaré Colette Stewart, conseillère juridique principale à Interac. « Puisque la population tient les organisations responsables de l'utilisation et du stockage des données, les entités de toutes tailles doivent fournir des lignes directrices claires sur la façon dont les renseignements personnels seront utilisés et offrir aux utilisateurs un contrôle accru dans la gestion de leurs données en ligne. »

Comme près de 7 Canadiens sur 10 (69 %) s'attendent à pouvoir accéder à tous les services gouvernementaux en ligne, tant le secteur public que le privé doivent requérir à des options d'authentification qui protègent les renseignements personnels. Pour ce faire, les solutions d'ouverture de session et de vérification doivent tirer parti des justificatifs d'identité fiables qui existent déjà, comme ceux des institutions financières. Alors que près de la moitié de la population canadienne (49 %) se sent en confiance d'utiliser les identifiants de connexion de son institution financière pour vérifier son identité, le même pourcentage (50 %) signale qu'il est laborieux d'établir un nouveau nom d'utilisateur et un nouveau mot de passe pour accéder aux services en ligne.

« Les Canadiens veulent avoir le contrôle absolu de leurs renseignements personnels, y compris qui peut y accéder et quand ils peuvent y accéder », a déclaré Giles Sutherland, vice-président du développement des affaires, vérification à Interac. « C'est au coeur de notre philosophie et de notre approche en matière d'authentification des paiements. Désormais au moment de vérifier leur identité avec Interac, les utilisateurs bénéficient d'une sécurité, d'une commodité et d'un contrôle acquis par de nombreuses années d'expérience dans l'offre de processus d'authentification améliorant la protection des données pour les gouvernements et les entreprises partout au Canada. »

En cette Semaine de la protection des données, Interac encourage les consommateurs, les entreprises et les gouvernements du pays à en apprendre davantage sur la protection des données et à réfléchir à la façon dont ils peuvent mettre à niveau leurs propres processus d'ouverture de session et de vérification à l'aide d'un chiffrement fort, le choix de l'utilisateur et la confiance.

Voici d'autres constats importants du sondage Interac :

La protection des données est la priorité : Sept personnes sur dix (69 %) s'inquiètent de la façon dont leurs renseignements personnels sont vendus ou transférés sans leur consentement. Ce constat démontre qu'elles veulent avoir plus de contrôle sur la façon dont les organisations utilisent ces renseignements. Seulement 6 % des Canadiens estiment que leurs renseignements personnels sont utilisés aux fins prévues, tandis que la plupart estiment qu'ils sont utilisés avec des intentions malveillantes, comme le suivi de leur localisation (58 %), la manipulation de leurs opinions (32 %) et le vol de leur identité (31 %).





Les comportements à risque mettent les données à risque. Bien que les résultats indiquent que la plupart des gens (78 %) adoptent de bons comportements pour protéger leurs renseignements personnels, de mauvaises habitudes persistent. Près de la moitié (49 %) des Canadiens n'ont pas changé leur mot de passe de courriel au cours de la dernière année, tandis que plus de la moitié (55 %) ont utilisé les mêmes mots de passe pour plusieurs sites Web. Quatre sur 10 (40 %) ont fourni une copie ou une photo du recto et du verso de leur pièce d'identité personnelle pour avoir accès à un service en ligne.





Les méthodes d'ouverture de session ne sont pas toutes aussi sécuritaires les unes que les autres. Seulement 1 % des personnes interrogées a trouvé que les identifiants de connexion aux comptes de médias sociaux étaient le moyen le plus sûr d'accéder aux services en ligne. Pendant ce temps, environ deux Canadiens sur cinq (37 %) ont entendu parler de l'utilisation des justificatifs d'identité de leur institution financière pour vérifier leur identité pendant l'ouverture de session.





Seulement 1 % des personnes interrogées a trouvé que les identifiants de connexion aux comptes de médias sociaux étaient le moyen le plus sûr d'accéder aux services en ligne. Pendant ce temps, environ deux Canadiens sur cinq (37 %) ont entendu parler de l'utilisation des justificatifs d'identité de leur institution financière pour vérifier leur identité pendant l'ouverture de session. L'éducation est nécessaire pour protéger la population. Sept Canadiens sur dix (69 %) souhaitent que les informations sur la façon de protéger leurs renseignements personnels en ligne soient accessibles d'emblée. De plus, seulement 33 % des répondants ont affirmé savoir quoi faire si leurs renseignements personnels ou leurs données ont été volés en ligne. Pour en savoir plus sur la façon de protéger les données personnelles, Interac encourage la population à visiter L'Inter'Actu.

À propos du sondage

Hill+Knowlton Stratégies a utilisé le groupe de discussion en ligne Léger Opinion pour sonder 1 500 Canadiens pendant la période du 3 au 6 janvier 2023.?L'échantillonnage a été effectué en respectant les quotas d'âge, de genre et de région. Le sondage a duré 10 minutes. Les données ont été pondérées selon l'âge, le genre et la région, en fonction des données du recensement de 2016.?Une marge d'erreur associée pour un échantillon sélectionné au hasard de n = 1 500 serait de ± 2,5 %, 19 fois sur 20.?

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au coeur de tout ce qu'elle fait pour contribuer à l'avenir de l'argent, des données et de la vérification au Canada. Grâce à ses services de protection des renseignements personnels, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, de vérification et d'authentification, elle contribue à assurer la sécurité transactionnelle de sa clientèle canadienne. À travers son réseau auquel adhèrent près de 300 institutions financières, les consommateurs du pays utilisent les produits Interac en moyenne 20 millions de fois par jour pour échanger de l'argent. Interac s'engage à défendre la culture et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. L'entreprise est fière d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour en savoir plus, visitez le site Web d'Interac.

