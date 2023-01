Un nouveau rapport de Richard Florida confirme l'intérêt des aéroports de centre-ville





L'étude met l'accent sur l'Aéroport Billy Bishop et sa contribution à la relance de Toronto ainsi qu'à l'ouverture de possibilités pour la ville

TORONTO, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Pour connaître une croissance continue et réaliser ses ambitions, Toronto a absolument besoin d'un aéroport en son centre : c'est ce qu'indique un nouveau rapport publié par PortsToronto et rédigé par Richard Florida, urbaniste renommé et professeur à l'Université de Toronto. Intitulé L'aéroport du centre-ville de Toronto, un formidable atout économique dans le noyau urbain, ce rapport souligne que les aéroports citadins comme l'Aéroport Billy Bishop soutiennent les entreprises, assurent une connectivité et offrent aux villes qui les abritent la possibilité de devenir des pôles de calibre mondial. Ils jouent également un rôle clé dans la circulation des personnes et des idées, et donc dans la mise en place d'économies du savoir.

Ce rapport paraît précisément à une période où Toronto et l'aéroport de l'île sont à la croisée des chemins. Tous deux sortent juste de la crise liée à la pandémie et, alors que l'on s'interroge sur ce dont Toronto aura besoin au cours des prochaines décennies, il convient également de s'intéresser au rôle que peut jouer l'Aéroport Billy Bishop dans le développement de la ville de classe mondiale que Toronto aspire à devenir.

« L'Aéroport Billy Bishop est essentiel à la prospérité de Toronto, explique Richard Florida. Il attire des touristes et génère des revenus indispensables au sein de la ville et de son noyau urbain, qui ne sont pas encore tout à fait remis de la pandémie. Plus important encore, il sert de passerelle menant directement à de grandes villes comme New York, Washington D.C, Boston et Chicago, ce qui renforce la position de Toronto en tant que pôle d'excellence et centre technologique d'envergure internationale. »

Le rapport met en évidence les nombreux avantages que l'Aéroport Billy Bishop procure à Toronto. En voici un aperçu :

L'aéroport offre à la ville un avantage concurrentiel unique, car il attire les voyageurs tout près de la zone commerciale et des équipements culturels du centre-ville - dont la prospérité est menacée par le développement du télétravail et la baisse du taux d'occupation des bureaux.

L'Aéroport Billy Bishop est l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois manuels intéressants et bien rémunérés pour les résidents de la ville et d'autres travailleurs - emplois dont le nombre a autrement tendance à diminuer, et qui se font donc de plus en plus rares. Les aéroports génèrent par ailleurs une importante demande de services localement, ce qui donne lieu à la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les travailleurs moins rémunérés du secteur des services, dans les établissements de vente au détail, les hôtels et les bureaux des environs.

aurait injecté environ 3 milliards de dollars dans l'économie de en 2022, contre 2,1 milliards de dollars en ce montant devrait s'élever à près de 4,8 milliards de dollars d'ici 2025. Selon un sondage réalisé en 2022, 85 % des résidents de Toronto sont d'accord pour dire que « l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un précieux atout pour l'ensemble de la ville. » La plupart des habitants de la ville ont également convenu que l'Aéroport Billy Bishop fait une bonne utilisation des terres (82 %), qu'il est judicieux d'avoir un aéroport au centre-ville (85 %), et que l'aéroport joue pour la ville un rôle central dans les domaines du commerce, des soins de santé et de la création d'emplois (78 %).

Autres citations

RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto - la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop.

Tout indique que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un atout et une infrastructure de transport vitale, qui peut contribuer à l'essor de la ville. Il s'agit plus précisément d'un moteur économique clé, d'un créateur d'emplois, d'un connecteur pour les personnes et les entreprises, d'un outil de développement du tourisme, d'un prestataire d'indispensables services de soins de santé par l'entremise d'Ornge, et enfin d'un bon voisin dont les investissements contribuent au développement durable et bénéficient à la communauté. La ville de Toronto est à un point d'inflexion : elle doit sortir de la phase de déclin attribuable à la pandémie, et consolider sa position de ville de classe mondiale. L'Aéroport Billy Bishop est engagé dans une démarche similaire, et est plus que prêt à collaborer à l'élaboration d'une vision de son avenir avec la Ville de Toronto et le gouvernement fédéral.

Le Dr Richard Florida

Pour illustrer l'aspiration de Toronto à devenir une ville de classe mondiale présentant une grande diversité économique et sociale, difficile de trouver meilleur exemple que le fait qu'elle se soit dotée d'un aéroport de pointe respectueux de l'environnement, qui s'intègre harmonieusement dans le secteur riverain et est devenu un organe vital de son dynamique centre-ville. La ville et l'aéroport sont tous deux à un point d'inflexion; en effet, le moment est venu pour eux d'optimiser les infrastructures et de réaliser l'investissement intellectuel nécessaire pour asseoir leur position sur la scène mondiale. L'aéroport est un atout incontestable pour la ville de Toronto et la région, et devrait être considéré comme tel. Il s'agit à cette fin de faire preuve de leadership et de vision, et notamment de prendre en compte l'impact positif qu'a déjà l'aéroport sur les gains économiques, la connectivité, les soins de santé, le tourisme et le commerce. Cependant, il importe également de prendre des mesures pour préserver et maximiser le potentiel d'avenir de cet aéroport, qui doit s'ouvrir aux nouvelles technologies, aller encore plus loin dans sa démarche de développement durable et viser une croissance équilibrée. Un aéroport de centre-ville est un précieux atout, et ce, pour n'importe quelle ville de la planète. Toronto a la chance de posséder le sien depuis plus de 80 années, et doit veiller à le conserver pendant au moins aussi longtemps, car il contribuera à faire de cette ville ce qu'elle pourrait et devrait être.

Neil Pakey, Nieuport Aviation - la société qui possède et exploite l'aérogare de l'Aéroport Billy Bishop

Rendre l'aéroport plus propre, plus écologique et plus silencieux est un projet passionnant pour l'avenir de Toronto en tant que ville de classe mondiale. Aujourd'hui, à la suite de la publication du rapport de Richard Florida, nous nous attelons à l'importante tâche de planification de l'avenir de l'Aéroport Billy Bishop. Cela fait des années que YTZ joue un rôle essentiel pour la ville, notamment sur le plan économique, où il a une incidence accrue. Il permet à nos passagers de prendre l'avion de façon commode, simple et agréable au départ du centre-ville, et offre aux visiteurs qui arrivent à Toronto une extraordinaire première impression de la ville. Ce rapport confirme que le fait de posséder un aéroport de centre-ville permettant un accès facile et rapide à tout Toronto offre à cette dernière un avantage concurrentiel dont il faut continuer de se féliciter. Le moment est venu d'assurer l'avenir de l'Aéroport Billy Bishop en tant qu'aéroport de renommée internationale, mais aussi en tant que point d'accès à une ville de classe mondiale.

Stephen Lund, Chef de la direction, Toronto Global

« L'importance de l'Aéroport Billy Bishop pour l'économie et la proposition de valeur de la région de Toronto ne peut être surestimée », a déclaré Stephen Lund, chef de la direction, Toronto Global. « Les aéroports du centre-ville offrent aux villes des avantages concurrentiels uniques, permettant des connexions avec d'autres grands centres mondiaux, et notre aéroport du centre-ville offre une connectivité inégalée avec le centre du centre commercial et financier du Canada. Alors que nous sommes en concurrence avec des villes comme New York, Londres et San Francisco pour les talents mondiaux et les entreprises de haute technologie, la connectivité aérienne est un élément essentiel de cette équation. »

