Malgré une conjoncture difficile, le marché des investissements en capital de risque au Canada a récolté 10 milliards USD en 2022, le deuxième montant le plus élevé à ce jour





Le risque de récession et le souhait des investisseurs d'obtenir des rendements plus rapides pourraient ralentir transactions en 2023

TORONTO, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Le marché du capital de risque au Canada a terminé l'année 2022 en beauté et enregistré des investissements de 10,3 milliards USD dans le cadre de 1080 transactions, selon le rapport Venture Pulse de KPMG Entreprise. Ces résultats placent l'année qui vient de s'écouler au second rang parmi les meilleures années, tout de suite après 2021 alors que les investissements en capital de risque avaient atteint quelque 13 milliards USD dans le cadre de 1361 transactions.

«?Malgré une conjoncture difficile, le marché des investissements en capital de risque au Canada est demeuré solide au Canada, et les entreprises innovatrices affichant un potentiel élevé de croissance ont suscité un grand intérêt?», affirme Sunil Mistry, associé, Entreprise et Technologies, médias et télécommunications chez KPMG au Canada. «?L'année qui commence s'annonce néanmoins plus difficile. Le risque de récession et un marché baissier poussent les capital-risqueurs à se montrer plus exigeants en matière de diligence raisonnable et à se concentrer fortement sur le rendement de leur investissement.

«?La déroute qu'ont connue les marchés l'an dernier ainsi que l'augmentation des taux d'intérêt a rendu incertains l'évaluation des actifs détenus par des sociétés fermées et leur prix sur le marché secondaire. Par conséquent, les capital-risqueurs cherchent de plus en plus à confier leurs fonds à des entreprises qui pourront réaliser des rendements à plus court terme, généralement au bout d'une à deux années. Puisque la prudence devient le mot d'ordre, nous nous attendons à observer un certain rajustement sur le marché. Il semble peu probable que les transactions à venir soient conclues aussi rapidement qu'au cours des deux ou trois dernières années.?»

Si le rapport de KPMG parle de ralentissement du marché, il est aussi question des technologies financières, des biotechnologies, des technologies propres et durables, de la cybersécurité, de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle (IA) - plus particulièrement l'IA générative et l'IA conversationnelle - tous des secteurs qui continueront de susciter un grand intérêt chez les investisseurs en 2023.

«?Le Canada a érigé un écosystème entrepreneurial très dynamique et favorable aux entreprises en démarrage, solidement fondé sur des politiques fiscales et migratoires attrayantes, des programmes d'aide, un système d'éducation abordable, et une collaboration inégalée entre les établissements de recherche universitaire et les secteurs public et privé?», affirme Anuj Madan, associé, KPMG Entreprise et Technologie, médias et télécommunications chez KPMG au Canada. «?Pour le moment, le risque auquel nous devons accorder davantage d'attention est le rajustement des marchés qui touchera probablement le financement de cet écosystème d'innovation.?»

«?De nombreuses jeunes pousses qui ont besoin de temps pour transformer leurs idées en produits commercialisables pourraient avoir plus de difficulté à attirer le capital nécessaire?», dit-il. «?Pour l'avenir du Canada, il est important que l'argent continue d'irriguer cet écosystème, de la recherche universitaire à la mise en marché. Les entreprises canadiennes en démarrage doivent tourner leur regard vers le monde et concentrer leurs efforts dans des secteurs qui offrent un fort potentiel de croissance si elles veulent attirer les investisseurs dans un marché de plus en plus volatil. »

Faits saillants pour le Canada en 2022

Des investissements en capital de risque au Canada de 10,3 milliards USD dans le cadre de 1080 transactions placent 2022 au second rang parmi les meilleures années à ce chapitre, tout de suite après 2021, où 13,3 milliards USD de capital de risque avaient été investis dans le cadre de 1361 transactions.







de 10,3 milliards USD dans le cadre de 1080 transactions placent 2022 au second rang parmi les meilleures années à ce chapitre, tout de suite après 2021, où 13,3 milliards USD de capital de risque avaient été investis dans le cadre de 1361 transactions. Les investissements en capital de risque des entreprises ont totalisé 5 milliards USD dans le cadre de 230 transactions, un montant plus de trois fois plus élevé que les 1,6 milliard USD enregistrés en 2020 alors que les économies du monde entier étaient frappées par la pandémie, et seulement 15 % de moins que le montant historique de 5,9 milliards USD atteint en 2021.







Les sorties sont demeurées fortes, et on en compte 104 évaluées à environ 8 milliards USD. Bien que moins élevé qu'en 2021, ce nombre de sorties est beaucoup plus élevé que ce qui a été constaté dans les années précédentes.







Au quatrième trimestre, les investissements en capital de risque ont augmenté jusqu'à atteindre 1,9 milliard USD dans le cadre de 187 transactions, une hausse en termes de valeur, mais une baisse pour ce qui est du nombre de transactions par rapport au troisième trimestre, où l'on avait enregistré 1,6 milliard USD d'investissements dans le cadre de 216 transactions.

Pour en savoir davantage sur le rapport Venture Pulse de KPMG Entreprise, accédez au rapport en entier.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société à responsabilité limitée, appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales -- Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux --, KPMG compte plus de 10?000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait?régulièrement? partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez home.kpmg/ca.

SOURCE KPMG LLP

Communiqué envoyé le 24 janvier 2023 à 07:00 et diffusé par :