AWS lance une deuxième région d'infrastructure en Australie





Amazon Web Services (AWS), une société d'Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), a annoncé aujourd'hui le lancement de sa deuxième région d'infrastructure AWS en Australie, la région AWS Asie-Pacifique (Melbourne). À partir d'aujourd'hui, les développeurs, startups, entrepreneurs et entreprises, ainsi que les organisations gouvernementales, éducatives et à but non lucratif auront un plus grand choix pour exécuter leurs applications et servir les utilisateurs finaux à partir de centres de données AWS situés en Australie. AWS prévoit d'investir environ 4,5 milliards de dollars (environ 6,8 milliards de dollars australiens) en Australie d'ici 2037 via la région AWS Asie-Pacifique (Melbourne). Pour plus d'informations sur AWS Global Infrastructure, rendez-vous sur aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

« L'Australie a une longue histoire d'innovation technique et le lancement d'une deuxième région AWS en Australie offre une résilience encore plus grande et permet à davantage de clients de développer des applications basées sur le cloud qui contribuent à alimenter le développement économique à travers le pays », déclare Prasad Kalyanaraman, vice-président des services d'infrastructure chez AWS. « La région AWS Asie-Pacifique (Melbourne) s'ajoute à l'expansion et aux investissements continus de notre infrastructure en Australie depuis le lancement de la région AWS Asie-Pacifique (Sydney) en 2012. Nous sommes fiers d'approfondir notre investissement en stimulant la création d'emplois locaux, en renforçant les compétences dans le cloud et en créant des opportunités de croissance et de collaboration avec nos clients locaux et nos partenaires AWS. »

« Nous savons à quel point l'accès à une infrastructure de cloud sécurisée est important pour les entreprises du Victoria, et offrir plus de choix stimulera l'économie, soutiendra l'innovation et aidera à créer de nouveaux emplois localement », déclare Tim Pallas, ministre du commerce et de l'investissement du Victoria.

Avec le lancement de la région AWS Asie-Pacifique (Melbourne), AWS compte désormais 99 zones de disponibilité dans 31 régions géographiques, avec des plans annoncés pour lancer 12 zones de disponibilité et quatre régions AWS supplémentaires au Canada, en Israël, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande. Les régions AWS sont composées de zones de disponibilité qui placent l'infrastructure dans des emplacements géographiques séparés et distincts. La région AWS Asie-Pacifique (Melbourne) se compose de trois zones de disponibilité et rejoint la région AWS Asie-Pacifique (Sydney) existante, qui a ouvert ses portes en novembre 2012. Les zones de disponibilité sont situées suffisamment loin les unes des autres pour assurer la continuité des activités des clients et suffisamment proches pour fournir une faible latence aux applications à haute disponibilité qui utilisent plusieurs zones de disponibilité. Chaque zone de disponibilité dispose d'une alimentation, d'un refroidissement et d'une sécurité physique indépendants et est connectée par l'intermédiaire de réseaux redondants à latence ultra-faible. Les clients AWS axés sur la haute disponibilité peuvent concevoir leurs applications pour qu'elles s'exécutent dans plusieurs zones de disponibilité afin d'obtenir une tolérance aux pannes encore plus grande.

Le lancement de la région AWS Asie-Pacifique (Melbourne) permettra aux clients locaux ayant des préférences de résidence des données de stocker des données en toute sécurité en Australie tout en offrant aux clients une latence encore plus faible pour générer une plus grande productivité, des opérations commerciales plus efficaces et des performances d'application en temps réel améliorées. Les clients auront également accès aux technologies avancées d'AWS pour stimuler l'innovation, notamment le calcul, le stockage, la mise en réseau, les applications professionnelles, les outils de développement, l'analyse de données, la sécurité, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle.

AWS a également publié une étude d'impact économique estimant que les dépenses prévues de l'entreprise pour la construction et l'exploitation de la nouvelle région soutiendront plus de 2 500 emplois à temps plein dans des entreprises externes chaque année, avec un investissement prévu de 4,5 milliards de dollars (environ 6,8 milliards de dollars australiens) en Australie d'ici 2037. Cet investissement comprend les dépenses en immobilisations pour la construction de centres de données, les dépenses d'exploitation liées aux coûts permanents des services publics et des installations, ainsi que les achats de biens et de services auprès d'entreprises régionales. Ces emplois, y compris la construction, la maintenance des installations, l'ingénierie, les télécommunications et d'autres emplois au sein de l'économie plus large du pays feront partie de la chaîne d'approvisionnement AWS en Australie. La construction et l'exploitation de la région AWS Asie-Pacifique (Melbourne) devraient également injecter environ 10,6 milliards de dollars (environ 15,9 milliards de dollars australiens) au PIB de l'Australie d'ici 2037.

Les clients accueillent favorablement la région AWS Asie-Pacifique (Melbourne)

Des centaines de milliers d'organisations en Australie font partie des millions de clients actifs utilisant AWS dans plus de 190 pays à travers le monde. Les entreprises australiennes choisissent AWS pour innover et les aider à accélérer la mise sur le marché. Les clients utilisant AWS incluent Airtasker, Animal Logic, ANZ Bank, Atlassian, Canva, Cochlear, Commonwealth Bank of Australia, Jim's Group, Kmart, Lion, Lovisa, National Australia Bank, Optus, PEXA Group, Pizza Hut, Smiling Mind, Swimming Australia, Target, Telstra, Ticketek, Woodside Energy et Youfoodz. Les clients du secteur public australien utilisent AWS pour réaliser des économies et mieux servir les citoyens locaux. Ces clients incluent FrontierSI, Melbourne Genomics Health Alliance, Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), University of Melbourne et Victorian Land Registry Services. Des startups australiennes, dont Brighte, FloodMapp, FrankieOne, Illuvium, Law On Earth, Littlepay, Mr Yum, Omniscient Neurotechnology (o8t), Reejig et Swoop Aero développent leurs activités avec l'utilisation d'AWS pour évoluer rapidement à l'échelle nationale et mondiale.

ANZ Bank fournit des produits et services bancaires et financiers à plus de 8,5 millions de clients particuliers et professionnels et opère sur 32 marchés. « Nous prévoyons de déployer nos charges de travail et applications ciblées AWS dans la région AWS Asie-Pacifique (Melbourne) dès le premier jour et souhaitons en faire notre site AWS principal à long terme », déclare Gerard Florian, directeur de la technologie du groupe chez ANZ. « La latence plus faible et les performances supérieures que nous attendons de la nouvelle région AWS à Melbourne nous aideront à améliorer notre expérience client et à accélérer notre adoption du cloud. »

Littlepay est une société de technologie financière basée à Melbourne qui travaille avec plus de 250 fournisseurs de transport et de mobilité pour permettre des paiements sans contact sur les bus locaux, les réseaux urbains et les systèmes de transport public nationaux. « Notre mission est de créer une expérience de paiement universelle dans le monde entier, ce qui nécessite une infrastructure de classe mondiale qui peut évoluer avec nous », déclare Amin Shayan, PDG de Littlepay. « Pour offrir une expérience transparente à nos clients, nous ingérons et traitons plus d'un million de transactions mensuelles en temps réel à l'aide d'AWS, ce qui nous permet de générer des informations qui nous aident à améliorer nos services. Nous sommes ravis du lancement d'une deuxième région AWS en Australie, car elle nous donne accès à des technologies avancées, comme l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, avec une latence plus faible pour aider à rendre les déplacements domicile-travail plus simples et plus agréables. »

PEXA Group exploite la principale plateforme de règlement de propriété numérique d'Australie, qui offre une expérience de règlement efficace, fiable et sécurisée aux acheteurs et aux vendeurs immobiliers. « La résilience opérationnelle est au coeur de notre engagement envers nos clients et de nos impératifs réglementaires, c'est pourquoi il s'agit d'une priorité stratégique absolue chez PEXA », déclare Eglantine Etiemble, directrice de la technologie chez PEXA Group. « Le lancement d'une deuxième région AWS en Australie nous permet de déployer des applications en toute sécurité dans plusieurs régions afin d'améliorer la disponibilité et les performances de notre plateforme PEXA et de continuer à aider plus de 20 000 familles par semaine à s'installer plus rapidement. »

RMIT est une université publique de recherche avec plus de 96 000 étudiants dans le monde. « Le lancement d'une région AWS à Melbourne nous donne la capacité supplémentaire d'aider les chercheurs, les étudiants et les universitaires à fournir des résultats de recherche de classe mondiale qui profitent à la société », déclare le professeur Calum Drummond, vice-chancelier adjoint de la recherche et de l'innovation et vice-président de RMIT. « Nous avons récemment lancé l'installation AWS Cloud Supercomputing de l'Université RMIT, connue sous le nom de RACE. Les chercheurs de RMIT utilisent RACE pour faire progresser les technologies des batteries, la photonique et la science géospatiale. La faible latence et le débit élevé de la région AWS à Melbourne, combinés à notre réseau de fibre optique privé à large bande passante, permettront aux chercheurs et aux étudiants d'innover au-delà des limites des centres de données traditionnels sur site. »

Les partenaires AWS australiens saluent également la création de la région AWS Asie-Pacifique (Melbourne)

Le réseau de partenaires AWS (APN) comprend des dizaines de milliers de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) et d'intégrateurs de systèmes (SI) dans le monde entier. Les partenaires AWS créent des solutions et des services innovants sur AWS et l'APN aide à fournir aux clients une assistance commerciale, technique, marketing et de mise sur le marché. Les ISV, SI et partenaires de conseil d'AWS aident les entreprises et les clients du secteur public à migrer vers AWS, à déployer des applications critiques et à fournir une gamme complète de services de surveillance, d'automatisation et de gestion pour les environnements cloud des clients. Des exemples de partenaires AWS basés en Australie incluent Cevo, CMD Solutions, DiUS, IntelligenceBank, Local Measure, NCS, Stax, Unleash live, Urban.io et Versent. Pour la liste complète des partenaires AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com/partners.

Cevo est un partenaire de conseil avancé d'AWS qui fournit des services de cloud tels que la migration, l'analyse de données et des services gérés à des entreprises australiennes telles que David Jones, Insignia Financial, MYOB et Jim's Group. « Travailler avec AWS nous a permis d'élargir notre équipe de plus de 60 consultants au cours des 12 derniers mois pour répondre à la demande croissante des clients pour le déploiement d'environnements cloud hautement réglementés », déclare James Lewis, PDG de Cevo. « Tandis que l'adoption du cloud continue de s'étendre, nous voyons de plus en plus de clients, en particulier dans les secteurs financier, gouvernemental et de la vente au détail, migrer vers le cloud pour exploiter les capacités avancées de modernisation et d'analyse afin d'imaginer, de concevoir et de créer de nouveaux services axés sur le client. Avec la région AWS Asie-Pacifique (Melbourne), nous pouvons permettre aux clients de mener davantage d'expérimentations à grande échelle, tout en garantissant que leurs données sont stockées en toute sécurité en Australie. »

Engagement envers la durabilité

Dans le cadre de The Climate Pledge, Amazon s'est engagé à atteindre l'objectif zéro carbone dans l'ensemble de ses activités d'ici 2040 et est en bonne voie pour alimenter ses opérations avec 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2025, cinq ans avant l'objectif initial de 2030. Amazon est le plus grand acheteur d'énergie renouvelable au monde et, en 2021, a atteint 85 % d'énergie renouvelable dans l'ensemble de ses activités. De plus, AWS sera « water positive » d'ici 2030, renvoyant plus d'eau aux communautés qu'elle n'en utilise dans ses opérations directes. Amazon possède trois investissements dans les énergies renouvelables en Australie, qui comprennent un parc éolien à Hawkesdale, dans le Victoria, et deux parcs solaires en Nouvelle-Galles du Sud, à Gunnedah et Suntop. Lorsque les trois projets seront opérationnels, ces investissements dans les énergies renouvelables devraient générer 717 000 mégawattheures d'énergie renouvelable par an, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de près de 115 000 foyers australiens. Amazon compte désormais 57 projets d'énergie renouvelable dans la région Asie-Pacifique.

À propos d'Amazon Web Services

Depuis plus de 15 ans, Amazon Web Services est l'offre cloud la plus complète et la plus largement adoptée au monde. AWS n'a cessé d'étendre ses services pour prendre en charge pratiquement toutes les charges de travail de cloud et propose désormais plus de 200 services complets de calcul, stockage, bases de données, mise en réseau, analyse, apprentissage automatique et intelligence artificielle (IA), Internet des objets (IoT), mobile, sécurité, hybride, réalité virtuelle et augmentée (VR et AR), développement, déploiement et gestion d'applications et de médias à partir de 99 zones de disponibilité dans 31 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 12 zones de disponibilité supplémentaires et quatre régions AWS supplémentaires au Canada, en Israël, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande. Des millions de clients, y compris les startups à la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, devenir plus agiles et réduire les coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

À propos d'Amazon

Amazon est guidé par quatre principes : l'obsession du client plutôt que la focalisation sur la concurrence, la passion de l'invention, l'engagement envers l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon s'efforce d'être l'entreprise la plus centrée sur le client au monde, le meilleur employeur au monde et le lieu de travail le plus sûr au monde. Avis clients, achats en 1 clic, recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge font partie des solutions lancées par Amazon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2023 à 06:50 et diffusé par :