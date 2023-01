/R E P R I S E -- Communiqué et invitation aux médias - Forum public d'experts sur les feux et la qualité de l'air/





LONGUEUIL, QC, le 11 janv. 2023 /CNW/ - L'Office de participation publique de Longueuil invite les personnes intéressées ainsi que les personnes représentantes des médias à assister à un Forum public d'experts portant sur les feux et la qualité de l'air.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la démarche participative sur l'encadrement des feux extérieurs et des foyers intérieurs résidentiels sur le territoire de Longueuil et ses arrondissements.

Des spécialistes partageront leurs connaissances sur les fonctions et aspects culturels du feu, les effets sur la santé et la qualité de l'air, la sécurité incendie et les bonnes pratiques, les approches prises par les villes de Montréal et de Québec, etc. Ce Forum est une première étape de la démarche participative et a pour objectif de donner des clés de compréhension sur le sujet, avant que la Commission consultative ne commence ses travaux.

Quand : Le 24 janvier 2023, de 13 h 30 à 16 h 30

Où : Golf du Parcours du cerf (2500 boulevard Fernand-Lafontaine, Longueuil)

Inscriptions : https://www.eventbrite.com/e/483950688537

L'événement sera diffusé en ligne sur https://oppl.quebec/feuxetfoyers

Vous devez être inscrits à l'événement pour pouvoir poser des questions aux spécialistes.



Rappel des éléments de la démarche participative :

Mise en ligne du dossier documentaire

Décembre 2022



Forum d'experts : les feux et la qualité de l'air

Mardi 24 janvier 2023



Commission consultative Étape 1 : Séances d'information dans chacun des arrondissements

Du 7 au 21 février 2023 Étape 2 : Audition des opinions dans chacun des arrondissements

Du 13 au 21 mars 2023 Publication du rapport de l'Office

Il est possible de consulter tous les détails au sujet de la démarche, la documentation, l'inscription et des lieux des activités sur le site web de l'Office de participation publique de Longueuil au https://oppl.quebec.

Pour toute question, la population est invitée à contacter l'Office aux coordonnées suivantes : [email protected] ou 450 463-7203.

À propos de l'Office de participation publique de Longueuil

L'Office de participation publique de Longueuil est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de concevoir et de mettre en oeuvre des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil.

