/R E P R I S E -- Annonce d'une aide financière importante pour la protection de l'eau dans la région de Québec/





QUÉBEC, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, ainsi que la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, invitent les représentants des médias à une conférence de presse, où ils procéderont à une annonce concernant la protection de l'eau dans la région de Québec.

Cette conférence de presse se tiendra en marge de la reprise des travaux du forum d'action sur l'eau.

Pour l'occasion ils seront accompagnés du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, ainsi que du maire de la Ville de Québec, M. Bruno Marchand.

La conférence de presse sera diffusée en direct sur Facebook, sur la page du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et de Parcs qui est accessible par ce lien : www.facebook.com/EnvironnementQc/.

Date : Le 24 janvier 2023

Heure : 9 h

Lieu : Québec

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 24 janvier 2023 à 8 h.

Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé en présence de personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles qui ont des maladies chroniques. Les personnes qui ont de la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale sont invitées à porter le masque. Enfin, toute personne qui a de la fièvre devrait rester à la maison. Plus de détails concernant les gestes pour limiter la transmission des maladies respiratoires infectieuses sont disponibles sur Québec.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

