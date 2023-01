Alorica, société internationale d'expérience client à la culture d'entreprise primée, s'implante en Égypte et en Pologne avec à la clé des milliers d'emplois hybrides





Alorica Inc., fournisseur respecté de solutions d'expérience client de nouvelle génération, a présenté aujourd'hui ses projets d'expansion en Afrique et en Europe par l'ouverture de bureaux au Caire en Égypte et à ?ód? en Pologne. Comptant parmi les plus grands impartiteurs de processus métier à l'échelle internationale (plus de 100 000 salariés dans 17 pays et 24 ans d'expérience), Alorica continue d'étendre sa sphère d'influence et de diversifier ses activités sur de nouveaux marchés. À travers sa présence en Égypte et en Pologne, la société d'expérience client numérique pourra répondre aux attentes grandissantes de multinationales cherchant à obtenir des services d'affaires incluant une assistance clientèle multilingue, une augmentation de chiffre d'affaires, la gestion et la modération de contenus, un support technique et un conseil en expérience client. Alorica prévoit d'ouvrir ses portes dans ces deux pays au deuxième trimestre de l'année.

« La croissance en Afrique et en Europe joue un rôle-clé dans notre stratégie consistant à proposer un soutien culturellement et linguistiquement pertinent à des entreprises établies et émergentes du monde entier » a déclaré Greg Haller, Directeur général d'Alorica. « Nous avons jeté notre dévolu sur l'Égypte et la Pologne car ce sont des marchés commerciaux robustes comportant un fort vivier de talents. Nos nouveaux sites vont offrir des opportunités de carrière aux résidents locaux et créer une voie distincte pour étendre nos solutions aux clients de la région ».

Par le biais de son expansion en Égypte et en Pologne, Alorica poursuit son investissement dans des marchés à forte croissance au potentiel de talents évolutif. Son personnel expérimenté fournit une assistance en expérience client dans plus de 30 langues au profit de marques évoluant dans des secteurs à forte demande tels que les services financiers, la technologie, les voyages et l'hôtellerie, le commerce électronique et la vente au détail, entre autres. Avec l'aide de ses plus de 1000 salariés à Sofia, en Bulgarie, la société continuera à exploiter ses technologies novatrices pour impliquer employés et clients en associant programmes de travail à domicile et sur site.

Au Caire, le nouveau centre de contact d'Alorica est stratégiquement situé à Sheikh Zayed City, à proximité des meilleures universités privées, alors que son site de ?ód? en Pologne se trouve au coeur de la ville, près de Varsovie, et par conséquent est accessible aux candidats de haut niveau. Les deux sites possèdent de nombreux agréments : transports, services publics, petits commerces, etc. et offrent simultanément une efficacité maximale pour les activités classiques en brique et mortier et en télétravail, ce qui plaît aux travailleurs multiculturels et multilingues.

Alorica place depuis toujours l'humain au coeur de ses préoccupations et fait de l'implication des salariés un catalyseur de performance. L'entreprise est fière de son environnement de travail socialement responsable et inclusif, qui se traduit par des scores de satisfaction des employés records. Pionnière dans les modèles d'exploitation polyvalents qui favorisent la flexibilité, Alorica offre des emplois dans le monde entier au sein de centres de contact à la pointe du progrès technique ainsi que par le biais de sa solution de télétravail Alorica Anywhere et de hubs de connexion hybrides, lesquels constituent des canaux importants pour relier les équipes à des fins de collaboration, de formation et d'amélioration continue.

« Grâce à l'envergure mondiale et à l'expérience poussée d'Alorica, nous fournirons des services localisés aux entreprises de la région tout en confortant la réputation de la région EMEA de première destination d'externalisation pour les clients du monde entier » a déclaré Matt Sims, Président EMEA d'Alorica. « Je me réjouis d'apporter la culture d'Alorica en Égypte et en Pologne, où nous embauchons et formons des talents issus d'horizons divers passionnés par l'amélioration des conditions de vie. Dans le cadre de notre responsabilité sociale d'entreprise, nous sommes déterminés à commercer dans la région, mais aussi à peser par notre travail philanthropique, nos programmes centrés sur l'humain et nos initiatives de développement durable au bénéfice des communautés où vivent et travaillent nos salariés. Nous sommes impatients de créer de nombreux emplois dans ces pays ».

La société continue de recevoir les honneurs du secteur pour sa vision de classe mondiale et son excellence opérationnelle après avoir été nommée leader au classement 2022 du Gartner Magic Quadrant pour le service client d'impartiteur de processus métier pour la deuxième année consécutive. Alorica a également été désignée employeur de choix pour sa culture bien pensée et l'implication de ses employés, décrochant au passage les prix Top Places to Work, Employer of the Year et Best in Biz et a remporté des certifications Great Place to Work® pour ses activités aux Philippines et au Guatemala.

Pour en savoir plus sur les services d'expérience client incroyables d'Alorica dans la région EMEA, écrivez-nous à [email protected].

À propos d'Alorica

Alorica crée des expériences numériques exceptionnelles pour les clients à grande échelle. Nos 100 000 solutionneurs, technologues et opérateurs s'associent à des marques mondiales et à des innovateurs disruptifs pour proposer ces interactions numériques sur mesure dont les clients raffolent. Capable comme elle l'a prouvé de fidéliser durablement les clients, Alorica fournit des renseignements exploitables, des procédés éprouvés et un leadership en matière d'expérience client pour transformer les besoins commerciaux de ses clients, qu'ils concernent l'optimisation numérique, l'engagement des clients ou l'expansion commerciale. Par le biais de partenariats stratégiques avec les meilleures technologies, nous concevons, intégrons et optimisons des solutions numériques personnalisées pour atteindre les résultats les plus désirés par les clients, pour aujourd'hui et pour demain. Alorica stimule l'innovation en expérience client au profit de clients du monde entier depuis ses sites primés dans 17 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.alorica.com.

