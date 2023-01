Le Défi ski Leucan est de retour pour une 18e édition





MONTRÉAL, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Leucan est fière d'annoncer le retour du Défi ski Leucan, coprésenté par Fenplast et Desjardins, pour une 18e édition. Leucan invite la population à s'inscrire à l'une des six montagnes participantes et à dévaler les pentes en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille.

Pour une première fois cette année, le volet corporatif sera offert aux participants sur toutes les montagnes. Ceux-ci auront ainsi le choix entre le volet participatif et le volet corporatif. Le volet participatif consiste à créer une équipe d'une à quatre personnes et amasser un minimum de 500 $ pour les enfants atteints de cancer et leur famille. Le volet corporatif, quant à lui, consiste à créer une équipe de quatre à huit personnes, amasser un minimum de 1 500-2000 $* pour Leucan et participer à des activités de teambuilding.

*Le montant minimum varie d'une montagne à l'autre.

Un événement de collecte essentiel pour les enfants atteints de cancer

Depuis 2006, le Défi ski Leucan a mobilisé plus de 25?000 skieurs et planchistes qui ont amassé plus de 9 millions pour la cause. Les dons amassés lors de l'événement financent plusieurs services essentiels de Leucan, dont l'accompagnement et le soutien affectif dès l'annonce du diagnostic.

«?Notre monde s'est écroulé lorsque notre fille a reçu un diagnostic de cancer des reins. Rongés par la peur et l'inconnu, Leucan s'est présentée à nous dès le lendemain de l'admission de Savannah en oncologie. Ça nous a fait un grand bien de constater que nous n'étions pas seuls à traverser cette épreuve. On nous a offert du soutien immesurable sous toute forme?», mentionnent les parents de Savannah, 3 ans, atteinte d'une tumeur de Wilms.

L'activité hivernale de collecte de fonds la plus accessible au Québec

Le Défi ski Leucan est un événement festif et familial s'adressant aux skieurs et planchistes de tous âges et niveaux. Le Défi ski Leucan est l'activité parfaite pour garder le moral tout en soutenant une cause hautement valorisée par les Québécois.

Pour veiller au succès du Défi ski Leucan 2023, Leucan est heureuse de pouvoir compter à nouveau sur la participation de Fenplast et Desjardins à titre de coprésentateurs. Ils sont des alliés importants pour Leucan, puisque leur commandite permettra de remettre une somme encore plus importante aux familles dont l'enfant est atteint de cancer.

«?Je suis fier de me mobiliser encore une fois cette année pour venir en aide aux enfants atteints de cancer à remonter la pente. Ça me touche beaucoup de voir, année après année, la solidarité des participants envers la cause. Je vous invite à me suivre et à vous inscrire à cette 18e édition?», explique Jean Marchand, président de Fenplast.

Pour la 7e année consécutive, Leucan est fière de pouvoir compter sur la participation de Félix Séguin, descripteur principal des Canadiens de Montréal à TVA Sports, à titre de porte-parole provincial de l'événement.

Leucan invite la population à visiter le defiski.com pour plus d'information et à s'inscrire à l'un des sites suivants :

Chaudière-Appalaches : Station récréotouristique du Mont Adstock (11 mars 2023)

Estrie : Bromont , montagne d'expériences (11 mars 2023)

, montagne d'expériences (11 mars 2023) Mauricie-et-Centre-du-Québec : Vallée du Parc (18 mars 2023)

Québec : Station touristique Stoneham (25 mars 2023)

(25 mars 2023) Abitibi-Témiscamingue : Mont-Vidéo (25 mars 2023)

Saguenay-Lac-Saint-Jean : Valinouët (25 mars 2023)

À propos du Défi

Le Défi ski Leucan, c'est des heures de ski ou de planche à neige et plusieurs activités sur sept montagnes et un centre au Québec en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille. Il s'agit d'une activité conviviale, familiale et participative à la portée des gens de tous âges. Les participants forment une équipe d'une à quatre personnes et amassent un minimum de 500 $ en dons pour Leucan pour participer au volet participatif. Chaque membre de l'équipe doit effectuer une descente à l'heure pendant tout l'événement. Visitez le defiski.com.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

SOURCE Leucan

