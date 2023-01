Lamy Play ouvre de nouvelles perspectives à la formation des Avocats et Juristes





Avec l'évolution permanente des lois, des règlements et de la jurisprudence, les professionnels du droit doivent se former en continu alors que leur quotidien est bien souvent à flux tendu. Lamy formation lance Lamy Play, une plateforme proposant en ligne, des enregistrements vidéo de ses conférences d'expertise juridique et des podcasts natifs pour anticiper les évolutions du droit.

Lamy formation, leader sur le marché des conférences juridiques, lance la plateforme digitale de formation continue Lamy Play destinée aux professionnels du droit.

« Nous proposons des formations d'expertise dans les différents domaines du droit, qui peuvent être suivies à la carte en fonction de ses disponibilités » explique Carine Paugnat, Directrice du pôle Formation & Conférences Lamy Liaisons. « Lamy Play permet aux professionnels du droit d'être à la pointe de l'actualité juridique, de maîtriser un sujet avec des points de vue différents, de prendre de la hauteur sur un thème et de réfléchir sur les évolutions d'une problématique juridique ».

Lamy Play propose des contenus de grande qualité accessibles en ligne, en formats audio et vidéo, dans les domaines du droit social, du droit des contrats, de la compliance, de la famille et des procédures.

« Les avocats travaillent souvent en mode nomade et ont peu de temps pour se former alors même qu'ils en ont l'obligation pour conseiller et défendre au mieux leurs clients » complète Françoise Carbonneaux, Cheffe de Projet Contenus, pôle Formation & Conférences Lamy Liaisons.

La nouvelle plateforme de fomation offre de nombreux avantages :

L'utilisateur peut suivre les formations à sa convenance et à son rythme : il est libre de son parcours.

La plateforme s'appuie sur un réseau d'intervenants - professeurs de droit, avocats spécialistes, institutionnels et représentants d'entreprise - avec des regards croisés et complémentaires.

En optimisant leur temps et leur budget de formation, les professionnels du droit sont en mesure de faire la différence auprès de leurs clients.

Lamy Liaisons est un acteur majeur des services d'information et de formation juridiques en France. Lamy Liaisons a pour mission de mettre la connaissance juridique à disposition des professionnels pour les aider à mieux décider plus rapidement. Plus de 120 produits éditoriaux juridiques sont réalisés sous les marques reconnues Lamy et Liaisons Sociales : titres de presse et d'édition, solutions métiers, bases de données, sites et services en ligne ? et plus de 240 formations et conférences chaque année. Lamy Liaisons est une entreprise de Karnov Group. Pour plus d'information, rendez-vous sur Lamy-Liaisons.fr

