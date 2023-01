Hillstone Networks lance StoneOS 5.5R10, renforçant davantage la posture de sécurité globale de ses clients





Hillstone Networks, un chef de file des solutions de cybersécurité innovantes et accessibles, a annoncé une mise à niveau majeure de son système d'exploitation, Hillstone StoneOS 5.5R10. Cette dernière mise à niveau offre une protection contre les menaces très performante, basée sur l'IA, un contrôle et une gestion Zero Trust centralisés, ainsi qu'une nouvelle simplification des opérations de sécurité et de l'optimisation des systèmes, parmi plus de 300 nouvelles fonctionnalités. Les nouvelles fonctionnalités améliorent la posture de sécurité des environnements des clients et permet d'optimiser davantage les opérations de sécurité avec une stratégie de mise à niveau aisée.

Des améliorations en matière de protection contre les menaces grâce à la technologie d'IA

Le nouveau StoneOS tire parti de la technologie d'IA pour fournir une détection des menaces basée sur l'apprentissage automatique pour un trafic chiffré ne nécessitant pas de déchiffrement. Il offre également des fonctions intelligentes de protection contre les attaques par déni de service (DDoS) et de détection des algorithmes de génération de noms de domaine (DGA). Est également incluse une extension de liste noire qui permet la fonction de filtrage du trafic périphérique (PTF) et procure une protection renforcée contre les menaces.

Un contrôle et une gestion Zero Trust centralisés

L'accès réseau Zero Trust (ZTNA) avancé permet une gestion centralisée des politiques ZTNA grâce à Hillstone Security Management (HSM), et permet une connexion intelligente aux passerelles ZTNA, l'authentification de paquets uniques (SPA), la prise en charge de systèmes d'exploitation multifournisseurs pour les clients ZTNA, ainsi qu'un portail ZTNA. Les nouvelles fonctionnalités procurent une meilleure expérience utilisateur avec une amélioration de l'ensemble des opérations et une gestion de la solution ZTNA.

Une interconnectivité plus intelligente avec des capacités de VPN étendues

Les fonctionnalités de VPN étendues assurent la prise en charge d'ECMP et du basculement vers un routage VPN intelligent, et fournissent des options d'établissement de tunnel VPN IPSec grâce à la configuration de ports personnalisés et de l'autonégociation. Ces fonctionnalités permettent une meilleure utilisation de la bande passante et améliorent la connectivité, garantissant la continuité des activités commerciales.

Une optimisation des opérations système pour délester les charges de travail redondantes

La dernière version de StoneOS introduit un assistant de mise en route simplifié et une vérification automatisée de la redondance de NAT afin de faciliter les opérations système, améliorant ainsi la productivité globale des organisations en rationalisant la charge de travail des administrateurs de systèmes.

Les améliorations robustes dans l'ensemble du système permettent d'améliorer davantage la continuité commerciale

La disponibilité système est améliorée de façon générale dans la dernière version, avec une prise en charge de la haute disponibilité avancée et le redémarrage progressif du protocole de passerelle frontière (BGP), garantissant davantage la continuité des services commerciaux des organisations.

« La transition du modèle de sécurité en bordure traditionnel au modèle de main-d'oeuvre distribuée constitue un changement profond, résultant principalement des exigences de télétravail en raison de la pandémie, mais les répercussions se feront sentir progressivement et, par conséquent, les solutions que nous proposons doivent répondre aux défis associés », a affirmé Tim Liu, directeur de la technologie et cofondateur de Hillstone Networks. « La dernière version de StoneOS continue de relever les défis auxquels sont confrontées les équipes chargées des opérations de sécurité, et de faire face aux risques constants auxquels son confrontées les entreprises dans le monde entier. Une meilleure protection contre les menaces basée sur l'IA, une meilleure intégration, un contrôle et une gestion centralisés et des opérations rationalisées sont autant de facteurs essentiels à la fourniture d'une approche stable et stratégique des environnements de cybersécurité cyber-résilients. »

À la base de tous les pare-feu Hillstone de nouvelle génération, StoneOS a reçu la distinction Visionnaire dans le Gartner® Magic Quadranttm for Network Firewalls 2022 pour la 9e année consécutive. StoneOS 5.5R10 est dorénavant disponible globalement.

À propos de Hillstone Networks

Les solutions de cybersécurité innovantes et accessibles de Hillstone Networks remodèlent la sécurité des entreprises, permettent la cyber-résilience et réduisent le coût total de possession. En offrant une visibilité complète, une intelligence supérieure et une protection rapide pour voir, comprendre et réagir aux cybermenaces à plusieurs niveaux et à phases multiples, Hillstone bénéficie de l'avis favorable des principaux analystes et de la confiance d'entreprises mondiales. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.hillstonenet.com.

