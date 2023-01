Joyeux nouvel an chinois voyage à pékin |2023 fête en ligne « bonne année chinoise » à l' étranger pour inviter des amis internationaux





Le gala en ligne "Bonne année chinoise" 2023 Overseas est parrainé par le gouvernement populaire de la municipalité de Beijing, la ville d'Helsinki et les ambassades de Chine en Finlande, en Estonie, en Grèce, en Belgique et au Canada. L'événement est organisé par le Bureau municipal de la culture et du tourisme de Pékin et la Division de la culture et des loisirs de la ville d'Helsinki, et produit et diffusé par le Centre des échanges culturels outre-mer de Pékin, le Centre culturel chinois d'Athènes et le Centre culturel Caisa de la ville d'Helsinki.

Le gala en ligne a sélectionné quatre itinéraires "les plus pékinois", à savoir "le plus bel axe central de Pékin", "les lieux de loisirs les plus pékinois", "les rues culturelles les plus pékinoises" et "les meilleurs plats de Pékin". Des amis de cinq pays visiteront les sites touristiques.

Quatre spectacles culturels de premier ordre seront également diffusés en direct, dans une variété de formes d'art telles que la musique, la danse et les arts martiaux. L'hôtesse de la station de radio et de télévision de Pékin, Li Yangwei, est invitée à discuter avec les invités internationaux. Les spectacles sélectionnés visent à présenter à la fois l'excellente culture traditionnelle chinoise et l'art contemporain et l'esprit de Pékin.

Cet événement invite les amis chinois et étrangers au centre d'échanges culturels d'outre-mer de Pékin. Ils visiteront l'exposition du concours mondial de design du zodiaque, partageront des souvenirs de la vie à Pékin et de la fête du printemps, goûteront des plats de la fête du printemps et échangeront des cadeaux du nouvel an.

Le 14 janvier, le concert "Bonne année chinoise-Chine-Jeunes musiciens de Hellas" s'est tenu dans la salle de concert du conservatoire de musique d'Athènes en présence de plus de 600 spectateurs. Quinze artistes de Chine et de Grèce se sont produits.

À Helsinki, capitale de la Finlande, un défilé du Nouvel An chinois sera également organisé dans la rue commerciale centrale le soir du Nouvel An (21 janvier 2023). Composée d'artistes locaux, l'équipe du défilé exécutera des danses du dragon et du lion ainsi que des feux d'artifice. Diverses activités de la fête du printemps auront lieu dans plusieurs centres culturels.

L'exposition de photos des destinations culturelles et touristiques émergentes de Pékin, le projet de promotion du tourisme entrant et l'exposition des produits culturels et créatifs du zodiaque chinois ont également fait le tour d'Athènes et de Tallinn, les capitales de la Grèce et de l'Estonie, respectivement.

