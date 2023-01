LOLLIPOP participe au plus grand sommet au monde consacré à la blockchain à Bangkok





SINGAPOUR, 24 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La 23e édition du World Blockchain Summit (Sommet mondial de la blockchain, ou WBS), un événement qui réunit les intervenants clés du monde entier, s'est tenue autour du thème « Fostering the Future of Web 3.0 » (Renforcer l'avenir du Web 3.0), les 8 et 9 décembre derniers, à The Athenee Hotel à Bangkok. La Thaïlande vise à être un centre pour tous les intervenants clés de l'écosystème du blockchain, de la crypto-monnaie et du web3.

WBS compte parmi les plus grands salons d'industrie, attirant des milliers de personnes influentes issues du secteur de la blockchain, y compris des développeurs, des investisseurs et des entrepreneurs. Organisé pour la première fois à Dubaï en 2017, l'événement est devenu un succès exceptionnel avec plus de 400 participants venus des quatre coins du globe. Des conférenciers du monde entier assistent aux événements pour présenter leurs perspectives sur les tendances actuelles et futures du Web3.0, de la finance décentralisée, des NFT et d'autres domaines similaires.

Des investisseurs, des projets de startup, des entreprises, des représentants gouvernementaux et des chefs de file technologiques se sont réunis pour discuter de l'avenir du secteur et explorer des façons novatrices de transformer les fonctions des entreprises et du gouvernement.

Mohammed Saleem, fondateur et PDG de WBS, a déclaré : « Au vu de l'impact de l'adoption mondiale de la technologie blockchain sur tous les secteurs commerciaux et industriels, et compte tenu de l'émergence de la Thaïlande comme un leader des cryptomonnaies dans le marché de l'ASEAN, nous avons l'intention d'unir les adeptes de cryptomonnaie lors d'une conférence de deux jours, dans le but de renforcer l'avenir de Web3. »

Approche innovante de LOLLIPOP

LOLLIPOP, un sponsor Argent, était l'un des projets les plus importants ayant assisté au sommet. Son équipe a aidé les visiteurs à en apprendre davantage sur l'utilisation du NFT Marketplace dans le Metaverse, et sur ce que LOLLIPOP compte accomplir à l'avenir.

Avec un design unique, le stand a donné l'occasion de se connecter avec des projets similaires et distincts, montrant aux visiteurs que le projet n'est pas seulement destiné à divertir, mais aussi à soutenir le NFT Marketplace. Les visiteurs ont profité de l'expérience pour prendre de nombreuses photos et recevoir de petits cadeaux, y compris une sucette, en un clin d'oeil au nom de l'entreprise.

Réalisations de LOLLIPOP au Sommet

L'ambassadeur de la marque LOLLIPOP, Chad, a donné une présentation passionnante sur le rôle de LOLLIPOP dans le Web3 et le Metaverse. Il a déclaré : « Les possibilités sont infinies pour LOLLIPOP, qui deviendra un marché indispensable pour l'achat et la vente de NFT. » Le discours de Chad a sensibilisé le public au fait que LOLLIPOP est une solution de pointe qui va révolutionner l'ère du metaverse.

À propos de LOLLIPOP

Actuellement un système de DeFi (finance décentralisée) doté d'une fonction d'échange et de participation utilisant son propre jeton, LPOP, LOLLIPOP vise à devenir un marché de NFT inter-canal démocratique et interopérable. Nous voulons pousser le développement du marché des NFT en lançant une plateforme plus transparente et plus conviviale pour le grand public.

https://lollipoppool.org/

Twitter : @LollipopBsc

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1987864/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1987865/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1987866/3.jpg

Communiqué envoyé le 24 janvier 2023 à 00:10 et diffusé par :